Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/ipoteka-1770384737.html
Военная ипотека: кто имеет право, как получить и какая сумма положена
Военная ипотека 2022: условия, суть, оформление, сумма и как взять
Военная ипотека: кто имеет право, как получить и какая сумма положена
Военная ипотека - это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Какие условия необходимы в 2022 году для приобретения... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:18
2022-01-31T21:18
общество
росвоенипотека
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ипотека
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770376536_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_c2744d539e05bff8de36a270bcae8de5.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военная ипотека - это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Какие условия необходимы в 2022 году для приобретения квартиры, что такое НИС и какова сумма ежегодных отчислений Росвоенипотеки, кому могут отказать в кредите и как делить ипотечную квартиру при разводе, - в материале РИА Новости.Военная ипотекаКредит, взятый на оформление военной ипотеки, погашается государством ежемесячно в равных долях, пока военный проходит службу. Накопления состоят из взносов от государства и дохода от их инвестирования."В соответствии с п. 15 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военным, проходящим службу по контракту, и в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", являющимся участниками накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих жильем (НИС) выделяются денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений", - отметил Марчел Кырлан, эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".СуммаСумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая - это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру – участнику накопительно-ипотечной системы. Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС (например, ежегодное отчисление в 2022 г. составляет 311 тысяч рублей).Вторая - это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством, при котором ежемесячный платеж не может превышать 25 920 рублей. Размер годового взноса одинаковый для всех военнослужащих и не зависит от званий, родов войск и выслуги лет.УсловияПервые три года средства использовать нельзя, а по истечении этого срока военный может либо заключить договор целевого жилищного займа, либо продолжать накапливать средства, которые выделены из федерального бюджета на льготных условиях.По словам Марата Агзамова, руководителя отдела ипотеки группы компаний BSA, условия кредитования и процентная ставка зависят от кредитной программы банка. Ставки по военной ипотеке сегодня варьируются от 5.1% и сумме кредита до 4 300 000 рублей, есть программы семейной военной ипотеки и военной ипотеки с государственной поддержкой.Кто может получитьВ обязательном порядке получают сертификат:Подать рапорт на включение в НИС могут:ОснованияПеречень оснований указан в п. 12 постановления Правительства № 89 "Категории участников и основания для включения в НИС". Военный попадает в реестр участников только при выполнении им определенных условий. За их выполнением следит воинская часть (Приказ министра обороны № 245).Специальный реестрКак только наступают основания, военному в части заводится личная карточка участника накопительно-ипотечной системы. Департамент жилищного обеспечения Минобороны РФ вносит данные в реестр, а Росвоенипотека выдает уведомление, где указан регистрационный номер участника, и открывает на этот номер именной накопительный счет.Какую недвижимость можно взятьПо военной ипотеке можно взять квартиру в новостройке или во вторичном жилом фонде, либо дом с земельным участком (с условием, что в нем разрешена регистрация).ОсобенностиНевозможно оформить военную ипотеку на коммерческую недвижимость, а также объекты с юридическим статусом "нежилые помещения", апартаменты, доли в квартире или частном доме."Одновременно на одного заемщика можно оформить только одну военную ипотеку, если военнослужащий уже купил квартиру по программе и хочет приобрести еще одну, то платежи будут вычитаться из его дохода", - разъяснил Никита Пальянов, директор по маркетингу ГК "Абсолют Строй Сервис".РефинансированиеРефинансирование военной ипотеки позволяет улучшить кредитные условия и снизить переплату по кредиту, на сайте Росвоенипотеки можно выбрать аккредитованный банк с выгодными условиями. После рефинансирования старый кредит закрывается и первый платеж в новый банк производит сам военный, остальные снова оплачивает государство.Что такое накопления по военной службеЭто первоначальный взнос, именуемый целевым жилищным займом, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру - участнику НИС. Формируется взнос за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС.Как взять военную ипотекуДля того чтобы оформить ипотеку, военнослужащий должен подать рапорт командиру своей части и приложить к нему копию паспорта."Росвоенипотека выдает свидетельство в течение двух месяцев, которое действительно в течение полугода с даты его подписания. По истечении срока действия свидетельства придется оформлять его повторно (п. 7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2008 № 370)", - объяснил Марчел Кырлан.После этого гражданин сам выбирает подходящий по условиям банк, который работает с военной ипотекой, и заключает с ним договор целевого жилищного займа. С перечнем действующих программ кредитования участников НИС и банками-партнерами можно ознакомиться на сайте Росвоенипотеки."Оформить кредит можно на срок до 20 лет, согласно условиям программы, заемщик должен выплатить ипотеку до достижения 45 лет", - добавляет Никита Пальянов.Необходимые документыВоеннослужащий должен предоставить в банк:При рассмотрении заявки банк может попросить предоставить дополнительные документы.После того, как жилье выбрано, для оформления ипотечного кредита банку потребуются:В Росвоенипотеку необходимо предоставить:Свидетельство о праве на целевой жилищный заемНаличие свидетельства у военнослужащего открывает возможность оформления военной ипотеки."В свидетельстве НИС прописаны персональные данные офицера, накопленная и предоставляемая сумма в качестве первоначального взноса", - объяснил Марат Агзамов.Порядок действийПосле того, как банк одобрил ипотечный кредит, военный должен:После этого банк переводит деньги продавцу недвижимости. Далее военнослужащий приносит свидетельство о собственности на жилое помещение и выписку из ЕГРН в Росвоенипотеку, которая начинает перечислять ежемесячные взносы в банк.Могут ли отказатьПроцент одобрений по военной ипотеке выше, чем по гражданской, но банк имеет право отказать в кредите, если:Военная ипотека при увольненииЕсли военный расторг контракт по собственному желанию, отслужив меньше 20 лет, он должен будет вернуть государству первоначальный взнос и уже перечисленные платежи. На это есть 10 лет. Одновременно уволившийся обязан оплачивать и ипотечный кредит."Если военнослужащий уволился после десяти лет службы по сокращению или после 20 лет службы по собственному желанию, ушел в отставку по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам возвращать предоставленные средства ему не придется", - добавил Марчел Кырлан.Деление квартиры при разводеКвартира, приобретенная по военной ипотеке, является совместной собственностью супругов и подлежит разделу на общих основаниях."Некоторые уверены, что так как квартира приобретена по НИС через Росвоенипотеку, денежные средства имеют целевое назначение, а значит она не является совместной собственностью, и второй супруг не может претендовать на ее раздел. Такая судебная практика существовала раньше, в настоящее же время подобный подход в решениях судов встречается крайне редко", - рассказал Дмитрий Ямашев, партнер юридической фирмы "Д. Ямашев и партнеры", преподаватель МГЮА.Квартиру по военной ипотеке суд стал признавать общим имуществом и делить пополам в большинстве случаев после того, как на этот счёт высказался Верховный суд РФ. Он установил, что (см определение от 15 сентября 2015 года № 58-КГ15-11, определение от 24 января 2017 года № 58-КГ16-25) жилое помещение приобретается участником НИС по возмездной сделке, а значит, на этот случай не распространяются основания для признания помещения личным имуществом, приведенные в статье 36 Семейного кодекса.Каких-либо ограничений для членов семьи военнослужащего в режиме и порядке пользования жилым помещением, в том числе приобретенном за счет участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, законодательством не предусмотрено. Купленное за счёт участия одного из супругов в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих в период брака жилое помещение является совместной собственностью супругов и подлежит разделу с учетом требований статей 38 и 39 Семейного кодекса. "Это мнение было поддержано и Конституционным судом", - отметила Юлия Кочаровская, руководитель юридической фирмы КОДЕСТ.После раздела квартиры деньги продолжает платить Росвоенипотека, в случае увольнения из рядов вооруженных сил обязанность по ипотеке ложится на бывшего военнослужащего, только тогда он сможет через суд требовать от второго супруга половину оплаченных средств."Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 2-1301/2020, 33-421712/2020 гласит: долг по ипотеке становится совместным долгом супругов только в случае возникновения обстоятельств, в силу которых заемщик исполняет все обязательства по настоящему договору целевого займа самостоятельно, за счет собственных средств, а ФГКУ Росвоенипотека прекращает выплату платежей с исключением участника программы жилищного обеспечения. Следовательно, денежные средства, выплаченные Росвоенипотекой, имуществом военнослужащего не являются и остаются собственностью Российской Федерации до достижения военнослужащим в общем порядке продолжительности военной службы 20 лет и более", - заключил Дмитрий Ямашев.
https://ria.ru/20220127/ipoteka-1769714723.html
https://ria.ru/20160206/1370532559.html
https://realty.ria.ru/20210915/ipoteka-1750155332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770376536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8003a1dfe06eaa9829793054adcae37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, росвоенипотека, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ипотека, россия
21:18 31.01.2022
 

Военная ипотека: кто имеет право, как получить и какая сумма положена

© РИА Новости / Александр КондратюкВоенная ипотека
Военная ипотека - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Военная ипотека
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военная ипотека - это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Какие условия необходимы в 2022 году для приобретения квартиры, что такое НИС и какова сумма ежегодных отчислений Росвоенипотеки, кому могут отказать в кредите и как делить ипотечную квартиру при разводе, - в материале РИА Новости.

Военная ипотека

Кредит, взятый на оформление военной ипотеки, погашается государством ежемесячно в равных долях, пока военный проходит службу. Накопления состоят из взносов от государства и дохода от их инвестирования.
"В соответствии с п. 15 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военным, проходящим службу по контракту, и в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", являющимся участниками накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих жильем (НИС) выделяются денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений", - отметил Марчел Кырлан, эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".
"Каждый военный при выполнении определенных условий получает сертификат, на который один раз в месяц Росвоенипотека переводит некоторую сумму денег. Из расчета этих денежных средств копится первоначальный взнос. Затем с этим сертификатом военнослужащий может обратиться в банк для получения ипотеки. Разница военной ипотеки от обычной в том, что ежемесячные платежи оплачивает Росвоенипотека, а не сам клиент", - объяснил Марат Галлямов, директор агентства недвижимости "Этажи-Казань".
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Денежные купюры

Сумма

Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая - это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру – участнику накопительно-ипотечной системы. Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС (например, ежегодное отчисление в 2022 г. составляет 311 тысяч рублей).
Вторая - это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством, при котором ежемесячный платеж не может превышать 25 920 рублей. Размер годового взноса одинаковый для всех военнослужащих и не зависит от званий, родов войск и выслуги лет.

Условия

Первые три года средства использовать нельзя, а по истечении этого срока военный может либо заключить договор целевого жилищного займа, либо продолжать накапливать средства, которые выделены из федерального бюджета на льготных условиях.
"Если накоплений к моменту принятия решения о приобретения жилья не хватает, можно обратиться в банк для оформления военной ипотеки, используя эти средства как первоначальный взнос", - подчеркнул Марчел Кырлан.
По словам Марата Агзамова, руководителя отдела ипотеки группы компаний BSA, условия кредитования и процентная ставка зависят от кредитной программы банка. Ставки по военной ипотеке сегодня варьируются от 5.1% и сумме кредита до 4 300 000 рублей, есть программы семейной военной ипотеки и военной ипотеки с государственной поддержкой.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаселение в новую квартиру
Заселение в новую квартиру - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Заселение в новую квартиру

Кто может получить

В обязательном порядке получают сертификат:
  • профессиональные военные в звании офицера;
  • мичманы и прапорщики, прослужившие по первому контракту не менее трех лет;
  • офицеры запаса, вновь призванные на службу;
Подать рапорт на включение в НИС могут:
  • солдаты, матросы, старшины и сержанты, заключившие второй контракт;
  • молодые специалисты, окончившие воинские учебные заведения и заключившие контракт;
  • служащие в Росгвардии, СОБР, ОМОН, вневедомственной охране и иные категории военнослужащих, указанные в ст. 9 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ.
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 05:12
В России предложили расширить программу льготной ипотеки

Основания

Перечень оснований указан в п. 12 постановления Правительства № 89 "Категории участников и основания для включения в НИС". Военный попадает в реестр участников только при выполнении им определенных условий. За их выполнением следит воинская часть (Приказ министра обороны № 245).

Специальный реестр

Как только наступают основания, военному в части заводится личная карточка участника накопительно-ипотечной системы. Департамент жилищного обеспечения Минобороны РФ вносит данные в реестр, а Росвоенипотека выдает уведомление, где указан регистрационный номер участника, и открывает на этот номер именной накопительный счет.

Какую недвижимость можно взять

По военной ипотеке можно взять квартиру в новостройке или во вторичном жилом фонде, либо дом с земельным участком (с условием, что в нем разрешена регистрация).
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Строительство жилья

Особенности

Невозможно оформить военную ипотеку на коммерческую недвижимость, а также объекты с юридическим статусом "нежилые помещения", апартаменты, доли в квартире или частном доме.
"Одновременно на одного заемщика можно оформить только одну военную ипотеку, если военнослужащий уже купил квартиру по программе и хочет приобрести еще одну, то платежи будут вычитаться из его дохода", - разъяснил Никита Пальянов, директор по маркетингу ГК "Абсолют Строй Сервис".

Рефинансирование

Рефинансирование военной ипотеки позволяет улучшить кредитные условия и снизить переплату по кредиту, на сайте Росвоенипотеки можно выбрать аккредитованный банк с выгодными условиями. После рефинансирования старый кредит закрывается и первый платеж в новый банк производит сам военный, остальные снова оплачивает государство.
© Depositphotos / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / Pavel Losevsky
Посетители в отделении банка

Что такое накопления по военной службе

Это первоначальный взнос, именуемый целевым жилищным займом, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру - участнику НИС. Формируется взнос за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС.

Как взять военную ипотеку

Для того чтобы оформить ипотеку, военнослужащий должен подать рапорт командиру своей части и приложить к нему копию паспорта.
"Росвоенипотека выдает свидетельство в течение двух месяцев, которое действительно в течение полугода с даты его подписания. По истечении срока действия свидетельства придется оформлять его повторно (п. 7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2008 № 370)", - объяснил Марчел Кырлан.
После этого гражданин сам выбирает подходящий по условиям банк, который работает с военной ипотекой, и заключает с ним договор целевого жилищного займа. С перечнем действующих программ кредитования участников НИС и банками-партнерами можно ознакомиться на сайте Росвоенипотеки.
"Оформить кредит можно на срок до 20 лет, согласно условиям программы, заемщик должен выплатить ипотеку до достижения 45 лет", - добавляет Никита Пальянов.

Необходимые документы

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Военнослужащий должен предоставить в банк:
  • заявление-анкету (можно скачать на сайте выбранного кредитного учреждения или взять в банке);
  • паспорт и копию всех его страниц;
  • индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
  • свидетельство о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа;
  • согласие на обработку персональных данных.
При рассмотрении заявки банк может попросить предоставить дополнительные документы.
После того, как жилье выбрано, для оформления ипотечного кредита банку потребуются:
  • выписка из ЕГРП;
  • технический паспорт на дом, в котором находится квартира;
  • справки по форме Ф9, Ф7 (о том, что в квартире никто не прописан);
  • справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам;
  • кадастровый паспорт помещения;
  • свидетельство о собственности на квартиру от предыдущего владельца или документы о правообладании, если жилье в новостройке;
  • отчет об оценке стоимости жилого объекта (лучше воспользоваться услугами оценщиков, которые аккредитованы банком);
  • свидетельство о браке или его расторжении от продавца и согласие второго супруга на продажу недвижимости;
  • свидетельство о браке самого военнослужащего и заверенное нотариусом согласие супруга на участие в НИС;
  • копия паспорта супруга.
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.02.2016
6 февраля 2016, 14:16
Росвоенипотека: военная ипотека благотворно влияет на демографиюБолее 75% военнослужащих, приобретших жилье по военной ипотеке, предпочитают регионы с наиболее развитой "детской" инфраструктурой, заявил глава ФГКУ "Росвоенипотека" Владимир Шумилин.
В Росвоенипотеку необходимо предоставить:
  • копию ипотечного договора от банка;
  • договор целевого жилищного займа (можно скачать на сайте Росвоенипотеки);
  • нотариально заверенную копию договора на открытие накопительного счета;
  • паспорт и его копию;
  • заявление участника НИС.

Свидетельство о праве на целевой жилищный заем

Наличие свидетельства у военнослужащего открывает возможность оформления военной ипотеки.
"В свидетельстве НИС прописаны персональные данные офицера, накопленная и предоставляемая сумма в качестве первоначального взноса", - объяснил Марат Агзамов.

Порядок действий

После того, как банк одобрил ипотечный кредит, военный должен:
  • выбрать жилье (квартиру в новостройке, вторичном фонде или дом);
  • заключить предварительный договор купли-продажи с собственником;
  • подписать кредитный договор с банком;
  • заключить договор о жилищном займе с Росвоенипотекой;
  • зарегистрировать право собственности с обременением в пользу банка и государства;
  • принести в банк свидетельство о собственности и выписку из ЕГРН;
  • оформить страхование жилья.
Новоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября 2021, 13:47
Право на ипотеку реализовали 300 тысяч российских военных
После этого банк переводит деньги продавцу недвижимости. Далее военнослужащий приносит свидетельство о собственности на жилое помещение и выписку из ЕГРН в Росвоенипотеку, которая начинает перечислять ежемесячные взносы в банк.

Могут ли отказать

Процент одобрений по военной ипотеке выше, чем по гражданской, но банк имеет право отказать в кредите, если:
  • у соискателя испорчена кредитная история;
  • уже есть крупные кредиты;
  • неправильная информация в заявлении на получение ипотеки;
  • осуществляется покупка жилого помещения у родственников (может восприниматься как попытка обналичивания денег).

Военная ипотека при увольнении

Если военный расторг контракт по собственному желанию, отслужив меньше 20 лет, он должен будет вернуть государству первоначальный взнос и уже перечисленные платежи. На это есть 10 лет. Одновременно уволившийся обязан оплачивать и ипотечный кредит.
"Если военнослужащий уволился после десяти лет службы по сокращению или после 20 лет службы по собственному желанию, ушел в отставку по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам возвращать предоставленные средства ему не придется", - добавил Марчел Кырлан.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКвартира в новом ЖК
Квартира в новом ЖК - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Квартира в новом ЖК

Деление квартиры при разводе

Квартира, приобретенная по военной ипотеке, является совместной собственностью супругов и подлежит разделу на общих основаниях.
"Некоторые уверены, что так как квартира приобретена по НИС через Росвоенипотеку, денежные средства имеют целевое назначение, а значит она не является совместной собственностью, и второй супруг не может претендовать на ее раздел. Такая судебная практика существовала раньше, в настоящее же время подобный подход в решениях судов встречается крайне редко", - рассказал Дмитрий Ямашев, партнер юридической фирмы "Д. Ямашев и партнеры", преподаватель МГЮА.
Квартиру по военной ипотеке суд стал признавать общим имуществом и делить пополам в большинстве случаев после того, как на этот счёт высказался Верховный суд РФ. Он установил, что (см определение от 15 сентября 2015 года № 58-КГ15-11, определение от 24 января 2017 года № 58-КГ16-25) жилое помещение приобретается участником НИС по возмездной сделке, а значит, на этот случай не распространяются основания для признания помещения личным имуществом, приведенные в статье 36 Семейного кодекса.
Каких-либо ограничений для членов семьи военнослужащего в режиме и порядке пользования жилым помещением, в том числе приобретенном за счет участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, законодательством не предусмотрено. Купленное за счёт участия одного из супругов в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих в период брака жилое помещение является совместной собственностью супругов и подлежит разделу с учетом требований статей 38 и 39 Семейного кодекса. "Это мнение было поддержано и Конституционным судом", - отметила Юлия Кочаровская, руководитель юридической фирмы КОДЕСТ.
© Depositphotos / olly18Подписание документов при разводе
Подписание документов при разводе - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / olly18
Подписание документов при разводе
После раздела квартиры деньги продолжает платить Росвоенипотека, в случае увольнения из рядов вооруженных сил обязанность по ипотеке ложится на бывшего военнослужащего, только тогда он сможет через суд требовать от второго супруга половину оплаченных средств.
"Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 2-1301/2020, 33-421712/2020 гласит: долг по ипотеке становится совместным долгом супругов только в случае возникновения обстоятельств, в силу которых заемщик исполняет все обязательства по настоящему договору целевого займа самостоятельно, за счет собственных средств, а ФГКУ Росвоенипотека прекращает выплату платежей с исключением участника программы жилищного обеспечения. Следовательно, денежные средства, выплаченные Росвоенипотекой, имуществом военнослужащего не являются и остаются собственностью Российской Федерации до достижения военнослужащим в общем порядке продолжительности военной службы 20 лет и более", - заключил Дмитрий Ямашев.
 
ОбществоРосвоенипотекаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ИпотекаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
06:51Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
Лента новостейМолния
В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламентаПредседатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку