Как получить военную ипотеку в 2026 году

Военная ипотека — это кредит на покупку жилья, который гасит государство в период военной службы человека. Какие условия необходимы в 2026 году для приобретения имущества, что такое НИС и какова сумма ежегодных отчислений Росвоенипотеки, кому банки могут отказать в кредите, через сколько лет можно использовать накопления и как делить ипотечную квартиру при разводе, — в материале РИА Новости.

Что такое военная ипотека

Военная ипотека — государственная программа жилищного обеспечения военнослужащих, при которой ежемесячные платежи по кредиту вносит государство, пока военный проходит службу. Программа работает через накопительно-ипотечную систему (НИС): деньги поступают на личный счет участника, а затем используются для покупки жилья.

"Смысл простой: государство каждый месяц перечисляет деньги на личный счет военнослужащего. Через три года после того, как военный встал на учет в НИС, он может использовать эти накопления для покупки жилья", — объясняет налоговый юрист, аудитор, основатель консалтинговой компании ООО "АльянсКонсалтинг" Татьяна Вахрамян.

Правовая основа программы — Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". В соответствии с этими документами военным, проходящим службу по контракту и состоящим в накопительно-ипотечной системе, выделяются средства на приобретение или строительство жилых помещений.

Что такое НИС (накопительно-ипотечная система)

Накопительно-ипотечная система (НИС) регулируется законом № 117 ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Ее смысл в том, что в течение всего срока службы военного на его личный счет поступают накопления. Первоначальный взнос, именуемый целевым жилищным займом, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру — участнику НИС, формируется за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС.

Перечень оснований указан в п. 12 постановления Правительства № 89 "Категории участников и основания для включения в НИС". Военный попадает в реестр участников только при выполнении им определенных условий. За их выполнением следит воинская часть (Приказ министра обороны № 245).

Как только наступают основания, военному в части заводится личная карточка участника накопительно-ипотечной системы. Департамент жилищного обеспечения Минобороны РФ вносит данные в реестр, а Росвоенипотека выдает уведомление, где указан регистрационный номер участника, и открывает на этот номер именной накопительный счет.

Формирование накоплений и ежегодные взносы

Размер годового взноса одинаков для всех военнослужащих и не зависит от звания, рода войск и выслуги лет. В 2026 году государство перечисляет на накопительный счет участника НИС 34 265 рублей в месяц, или чуть более 411 тысяч рублей в год.

Первые три года с момента включения в НИС средства использовать нельзя. По истечении этого срока военный вправе либо заключить договор целевого жилищного займа, либо продолжать накапливать средства дальше.

статьи 14 ФЗ № 117-ФЗ", — подчеркивает Татьяна Вахрамян. "Важное исключение: участники СВО могут воспользоваться правом сразу, без ожидания — это прямо закреплено в части 1.214 ФЗ № 117-ФЗ", — подчеркивает Татьяна Вахрамян.

Если к моменту принятия решения о покупке жилья накоплений недостаточно, можно обратиться в банк: накопленная сумма станет первоначальным взносом, а остаток — кредитом по программе военной ипотеки.

Условия получения военной ипотеки

Чтобы получить военную ипотеку, нужно соответствовать определенным критериям:

служба по контракту (не по призыву);

прохождение службы в Вооруженных Силах РФ или иных силовых структурах, предусмотренных законом № 117-ФЗ;

№ 117-ФЗ; для большинства категорий — выслуга не менее трех лет.

Оформить кредит можно на срок до 25 лет. При этом условие программы — заемщик должен погасить ипотеку до достижения 45 лет. Процентная ставка зависит от банка и конкретной программы. В 2026 году базовые ставки по военной ипотеке начинаются от 6%, для участников и ветеранов СВО действует льготная ставка в 2% — это закреплено поручением Президента России в послании Федеральному Собранию.

Важно! Если у заемщика отрицательная кредитная история или имеются крупные долги, банк вправе отказать в кредите или повысить ставку. Несмотря на то что ипотеку выплачивает государство, финансовые организации оценивают благонадежность клиента: в случае увольнения из армии выплаты лягут на самого заемщика.

Кто имеет право на военную ипотеку

Право на участие в НИС и получение военной ипотеки имеют несколько категорий военнослужащих. Одни включаются в систему в обязательном порядке, другие — по собственному желанию, подав рапорт.

В обязательном порядке получают сертификат профессиональные военные в звании офицера мичманы и прапорщики, прослужившие по первому контракту не менее трех лет офицеры запаса, вновь призванные на службу Подать рапорт на включение в НИС могут солдаты, матросы, старшины и сержанты, заключившие второй контракт молодые специалисты, окончившие воинские учебные заведения и заключившие контракт служащие в Росгвардии, СОБР, ОМОН, вневедомственной охране и иные категории военнослужащих, указанные в ст. 9 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ

Участие в программе не зависит от наличия собственного жилья на момент поступления на службу, семейного положения и региона прохождения службы. Жилье по военной ипотеке можно приобрести в любом городе России.

Как получить военную ипотеку

По словам Татьяны Вахрамян, процедура оформления военной ипотеки состоит из нескольких последовательных шагов. Сначала нужно получить свидетельство о праве на целевой жилищный заем — его выдает Росвоенипотека. Затем выбрать объект и банк, подать заявку, дождаться одобрения и зарегистрировать право собственности. Один нюанс, который часто упускают: у военного не должно быть долгов перед государством — это первое, что проверяет банк. В случае наличия таких долгов в выдаче ипотеки откажут.

Необходимые документы

№ 370 ). В полученном документе будут прописаны персональные данные офицера, накопленная и предоставляемая сумма в качестве первоначального взноса. Для того чтобы оформить ипотеку, военнослужащий должен подать рапорт командиру своей части и приложить к нему копию паспорта. Росвоенипотека выдает свидетельство в течение двух месяцев, которое действительно в течение полугода с даты его подписания. По истечении срока действия свидетельства придется оформлять его повторно (п. 7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2008). В полученном документе будут прописаны персональные данные офицера, накопленная и предоставляемая сумма в качестве первоначального взноса.

Для подачи заявки в банк потребуются:

заявление-анкета (форму выдают в банке или предоставляют для скачивания на сайте);

паспорт с копиями всех страниц;

ИНН или СНИЛС;

свидетельство о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа;

согласие на обработку персональных данных.

В каких банках можно взять ипотеку

Гражданин сам выбирает подходящий по условиям банк, который работает с военной ипотекой, и заключает с ним договор целевого жилищного займа. В 2026 году с военной ипотекой работают:

Сбербанк;

ВТБ;

ПСБ;

"Дом.рф";

Газпромбанк

Севергазбанк

Уралсиб и ряд других аккредитованных организаций.

сайте Росвоенипотеки. С перечнем действующих программ кредитования участников НИС и банками-партнерами можно ознакомиться наРосвоенипотеки.

Условия кредитования и процентная ставка зависят от выбранного банка и конкретной программы. Часть банков предлагает семейную военную ипотеку и военную ипотеку с государственной поддержкой — ставки по ним ниже установленных.

Пошаговая инструкция для заемщика

Как оформить военную ипотеку пошагово:

Военнослужащий подает рапорт командиру части на получение свидетельства НИС. Росвоенипотека открывает именной накопительный счет и выдает свидетельство о праве на целевой жилищный заем. Военнослужащий обращается в аккредитованный банк, подает заявление-анкету и пакет документов. Банк рассматривает заявку и при положительном решении сообщает об одобрении. Заемщик выбирает жилье — квартиру в новостройке или вторичном фонде, дом с земельным участком. Военнослужащий заключает предварительный договор купли-продажи с продавцом. Подписывается кредитный договор с банком и договор о целевом жилищном займе с Росвоенипотекой. Право собственности регистрируется с двойным обременением — в пользу банка и государства. Военнослужащий предоставляет в банк выписку из ЕГРН и свидетельство о собственности. Оформляется страхование жилья. Банк перечисляет деньги продавцу недвижимости. Военнослужащий передает свидетельство о собственности и выписку из ЕГРН в Росвоенипотеку — с этого момента она начинает ежемесячно перечислять взносы в банк.

Какое жилье можно купить по военной ипотеке

По военной ипотеке можно приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке, а также дом с земельным участком. Главное условие — жилье должно находиться на территории России и быть пригодным для круглогодичного проживания. Максимальная сумма кредита, которую банки одобряют по программе в 2026 году, варьируется от 2,5 до 4,5 млн руб.

Нельзя купить по программе апартаменты, нежилые помещения, комнату в коммунальной квартире, долю в квартире или частном доме, а также жилье в доме под снос или с неподходящим юридическим статусом.

Особенности покупки жилья в новостройке

При приобретении жилья в новостройке все работает так же, но с одним практическим нюансом. Вместо договора купли-продажи заключается договор долевого участия — ДДУ. Его оформляет банк совместно с Росвоенипотекой.

После оформления ДДУ и государственной регистрации документов банк перечисляет средства застройщику. Право собственности оформляется после ввода дома в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи квартиры.

"Максимальная сумма кредита, которую банки одобряют по программе в 2026 году, — около 2,1 миллиона рублей. Если квартира стоит дороже, разницу придется доплачивать из личных средств или, например, с использованием материнского капитала", – предупреждает Татьяна Вахрамян.

Покупка вторичного жилья и дома

При покупке вторичного жилья или дома с земельным участком банк запрашивает расширенный пакет документов. В него входят:

выписка из ЕГРП;

технический паспорт на дом, в котором находится квартира;

справки по формам Ф9 и Ф7 (о том, что в квартире никто не прописан);

справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам;

кадастровый паспорт помещения;

свидетельство о собственности от предыдущего владельца;

отчет об оценке стоимости объекта (лучше обратиться к оценщикам, аккредитованным банком);

свидетельство о браке или его расторжении от продавца и согласие второго супруга на продажу.

Для дома с земельным участком дополнительно проверяют разрешенный вид использования земли: в нем должна быть предусмотрена возможность постоянной регистрации.

Особенности и нюансы военной ипотеки

Военная ипотека позволяет военнослужащим улучшить свои жилищные условия. Но при этом у госпрограммы есть свои нюансы, о которых стоит знать.

Можно ли получить ипотеку, если есть уже жилье

Наличие собственного жилья не лишает военнослужащего права участвовать в программе НИС. Это прямо предусмотрено законодательством: условия участия в НИС не содержат ограничений по наличию недвижимости. Более того, после полного погашения первой военной ипотеки военнослужащий может оформить вторую — при условии, что на накопительном счете НИС накоплена достаточная сумма.

Что будет с ипотекой при увольнении со службы

В случае увольнения военнослужащего со службы вопрос с ипотекой один из важных, и здесь все зависит от причины увольнения. Закон № 117-ФЗ делит ситуации на три группы:

Первая — самая благоприятная: военный отслужил 20 лет и более. В этом случае он ничего государству не возвращает; если остался долг по кредиту, он погашает его самостоятельно в обычном режиме. Вторая — увольнение по уважительным причинам при выслуге от 10 до 20 лет (организационно-штатные мероприятия, состояние здоровья, семейные обстоятельства). Накопленные средства НИС остаются у военного, остаток кредита он погашает сам. Третья — увольнение до 10 лет без уважительных оснований или расторжение контракта по собственному желанию при выслуге менее 20 лет. В этом случае придется вернуть государству все: и накопления, и уже перечисленные платежи по ипотеке. На возврат отводится 10 лет, при этом ипотечный кредит оплачивает бывший военнослужащий.

законодательство . Отдельно стоит отметить: ипотека военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в зоне спецоперации, теперь погашается государством — это изменение вступило в силу после принятия соответствующих поправок в

Налоговый вычет по военной ипотеке

Налоговый вычет не предоставляется на расходы, покрытые за счет бюджетных средств согласно п. 5 ст. 220 Налогового кодекса РФ. Средства НИС и кредит по целевому жилищному займу — это государственные деньги. Значит, вычет с них не положен.

"Если военный добавлял к покупке личные деньги — например, доплачивал из собственных накоплений за более дорогую квартиру — на эту часть он может оформить вычет. 13% от суммы личных вложений, максимум с двух миллионов рублей — то есть до 260 тысяч рублей. Если же квартира полностью оплачена государственными средствами без личных вложений — увы, налоговый вычет не положен", — дополняет Татьяна Вахрамян.

Раздел квартиры при разводе

Вопрос раздела квартиры, купленной по военной ипотеке, при разводе не имеет однозначного ответа, хотя судебная практика в последние годы стала более предсказуемой.

По общему правилу ст. 34 Семейного кодекса РФ все нажитое в браке делится пополам. Ряд военнослужащих полагает, что квартира, купленная через Росвоенипотеку, является личным имуществом, поскольку средства имеют целевое назначение. Логика ст. 36 СК РФ может подтвердить это: согласно ей, имущество, купленное на целевые государственные средства, личное и разделу не подлежит.

Верховный суд РФ в определениях от 15 сентября 2015 года № 58-КГ15-11 и от 24 января 2017 года № 58-КГ16-25 установил: жилое помещение приобретается участником НИС по возмездной сделке, а значит, оснований для признания его личным имуществом нет. Следовательно, квартира является совместной собственностью супругов и подлежит разделу. Эту позицию подтвердил и Конституционный суд.

На практике результат раздела зависит от дополнительных обстоятельств: вкладывал ли второй супруг личные средства, есть ли в семье дети, когда была куплена квартира. Пока ипотеку платит Росвоенипотека, долг остается обязательством военнослужащего. Если военный увольняется, выплаты ложатся на него лично — только тогда он вправе требовать от бывшего супруга возмещения половины уплаченных средств через суд.

"Если в браке есть военная ипотека — обязательно проконсультируйтесь с юристом заранее, а в идеале заключите брачный договор", — советует Татьяна Вахрамян.

Рефинансирование военной ипотеки

Рефинансирование военной ипотеки позволяет улучшить кредитные условия и снизить переплату по кредиту, на сайте Росвоенипотеки можно выбрать аккредитованный банк с выгодными условиями. После рефинансирования старый кредит закрывается и первый платеж в новый банк производит сам военный, остальные снова оплачивает государство.

"Самый популярный сценарий: в семье появился ребенок, и семья подпадает под условия семейной ипотеки. В этом случае можно объединить программы и снизить ставку до 6% — это существенная экономия. Технически процесс выглядит так: Росвоенипотека закрывает старый кредит, но в месяц перехода новому банку платит уже сам военный — один раз. Также на него ложатся расходы на страхование и госпошлину. Дальше все возвращается в обычный режим — государство платит за вас снова", — делится Татьяна Вахрамян.

Кроме того, раньше после гибели военного в зоне спецоперации его ипотечный кредит перекладывался на плечи банка. Теперь ипотеку погибших участников СВО выплачивает государство.

Важно! Госдума одобрила законопроект № 566959-8 с предложением списывать для участников спецоперации проценты, которые начислялись в кредитные каникулы. Это позволяет снизить итоговую сумму долга для военнослужащих, воспользовавшихся отсрочкой.

Главное о военной ипотеке в 2026 году

Военная ипотека остается одним из наиболее выгодных инструментов государственной поддержки для военнослужащих в 2026 году. Программа позволяет приобрести жилье без использования личных накоплений — ежемесячные платежи вносит Росвоенипотека.

Ключевые параметры программы в 2026 году:

ежегодный взнос на накопительный счет НИС — около 411 тысяч рублей (34 265 рублей в месяц);

первоначальный взнос начинается от 10%;

процентная ставка формируется банками (в 2026-м средняя ставка по военной ипотеке составляет 19-21% годовых);

максимальная сумма ипотечного кредита по программе — около 2,1 миллиона рублей;

льготная ставка для участников и ветеранов СВО — 2%;

срок кредита — до 25 лет, погашение до 45 лет заемщика;

воспользоваться накоплениями можно через три года участия в НИС (участники СВО — сразу).

По военной ипотеке можно купить квартиру в новостройке или вторичном жилом фонде, а также дом с земельным участком — при условии, что в нем разрешена постоянная регистрация. Приобрести апартаменты, нежилые помещения, доли в недвижимости нельзя.