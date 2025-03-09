Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 09.03.2025 (обновлено: 15:50 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ucheniya-2003929670.html
В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем
В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем - РИА Новости, 09.03.2025
В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем
Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 11 марта близ иранского порта Чабахар, сообщает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:49:00+03:00
2025-03-09T15:50:00+03:00
в мире
китай
иран
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768899415_0:29:1627:944_1920x0_80_0_0_53c70c4d0b153bfed8c0405135371d49.jpg
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 11 марта близ иранского порта Чабахар, сообщает иранское агентство Tasnim. Ранее министерство обороны Китая сообщило, что Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар. "Совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая начнутся во вторник в порту Чабахар", – передает Tasnim. По информации агентства, учения будут проходить в Северной части Индийского океана при участии кораблей ВМФ армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана. На учениях в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Азербайджана, ЮАР, Омана, Казахстана, Пакистана, Катара, Ирака, ОАЭ и Шри-Ланки. Как сообщает Tasnim, целями учений заявлены укрепление безопасности в регионе и мире, расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами, демонстрация доброй воли и способности государств к поддержанию мира во всем мире и безопасности на море, укрепление безопасности морской торговли, борьба с морским пиратством, гуманитарные мероприятия, обмен информацией в сфере проведения поисково-спасательных операций на море и обмен опытом в сфере оперативно-тактических операций.
https://ria.ru/20250308/turtsija-2003762773.html
https://ria.ru/20250308/ucheniya-2003808134.html
китай
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768899415_166:0:1462:972_1920x0_80_0_0_7f2eb443ce12d66430952250b5e4b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, иран, россия
В мире, Китай, Иран, Россия
В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 11 марта

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБоевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 11 марта близ иранского порта Чабахар, сообщает иранское агентство Tasnim.
Ранее министерство обороны Китая сообщило, что Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар.
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
СМИ: Турция впервые за девять лет примет участие в учениях Red Flag в США
8 марта, 05:39
«
"Совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая начнутся во вторник в порту Чабахар", – передает Tasnim.
По информации агентства, учения будут проходить в Северной части Индийского океана при участии кораблей ВМФ армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана. На учениях в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Азербайджана, ЮАР, Омана, Казахстана, Пакистана, Катара, Ирака, ОАЭ и Шри-Ланки.
Как сообщает Tasnim, целями учений заявлены укрепление безопасности в регионе и мире, расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами, демонстрация доброй воли и способности государств к поддержанию мира во всем мире и безопасности на море, укрепление безопасности морской торговли, борьба с морским пиратством, гуманитарные мероприятия, обмен информацией в сфере проведения поисково-спасательных операций на море и обмен опытом в сфере оперативно-тактических операций.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
США отказались от планирования новых военных учений в Европе, пишут СМИ
8 марта, 14:10
 
В миреКитайИранРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала