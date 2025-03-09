https://ria.ru/20250309/ucheniya-2003929670.html

В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем

В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем - РИА Новости, 09.03.2025

В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 11 марта близ иранского порта Чабахар, сообщает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:49:00+03:00

2025-03-09T15:49:00+03:00

2025-03-09T15:50:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 11 марта близ иранского порта Чабахар, сообщает иранское агентство Tasnim. Ранее министерство обороны Китая сообщило, что Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар. "Совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая начнутся во вторник в порту Чабахар", – передает Tasnim. По информации агентства, учения будут проходить в Северной части Индийского океана при участии кораблей ВМФ армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана. На учениях в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Азербайджана, ЮАР, Омана, Казахстана, Пакистана, Катара, Ирака, ОАЭ и Шри-Ланки. Как сообщает Tasnim, целями учений заявлены укрепление безопасности в регионе и мире, расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами, демонстрация доброй воли и способности государств к поддержанию мира во всем мире и безопасности на море, укрепление безопасности морской торговли, борьба с морским пиратством, гуманитарные мероприятия, обмен информацией в сфере проведения поисково-спасательных операций на море и обмен опытом в сфере оперативно-тактических операций.

https://ria.ru/20250308/turtsija-2003762773.html

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