https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003517138.html

Спецоперация, 6 марта: ВС России освободили Андреевку в ДНР

Спецоперация, 6 марта: ВС России освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 07.03.2025

Спецоперация, 6 марта: ВС России освободили Андреевку в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-06T18:15:00+03:00

2025-03-06T18:15:00+03:00

2025-03-07T00:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки в зоне СВО составили до 1270 человек, следует из сводки министерства. На курском направлении противник за сутки потерял более 170 человек, уничтожен танк. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотников и пунктам их управления, а также складам ракетно-артиллерийского вооружения, добавило Минобороны. ВСУ подвели силы в Северск, за который идут бои в Донбассе, боевики занимают подвалы и поставили РСЗО у детского сада, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Конфликт должен быть завершенГосударственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами - Россией и США. Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Москва согласна со словами Рубио, подчеркнув, что в Кремле об этом неоднократно говорили. Зверства ВСУ на российской территорииУкраинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости. В результате обстрела повреждения получили по меньшей мере три многоквартирных дома и салон красоты в Киевском районе города. Многочисленные повреждения получили фасады и остекление домов. Также повреждены не менее пяти гражданских автомобилей. Беженец из Курахово в ДНР сообщил РИА Новости, что солдаты ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям города и их семьям. "Мы же никогда для них своими не были. Вот смотрите, как они объясняют: "Вы хорошие люди, да! И всё. Мы всё равно вас поубиваем и ваши семьи!" - рассказал беженец, который не стал называть свое имя, чтобы не подвергать опасности родственников, проживающих на подконтрольной киевскому режиму территории. По словам мужчины, описанные события происходили еще до того, как российские войска вошли в Курахово. Захоронения мирных жителей, организованные ВСУ во время отступления, обнаружены в освобожденных селах Харьковской области, на телах большинства погибших найдены следы насилия, сообщил на пресс-конференции заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, речь идет об освобожденных селах в Купянском районе. Он отметил, что у большинства погибших обнаружены следы удушения, насильственного удержания, а также огнестрельные ранения. Европа продолжает поддерживать УкраинуПремьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро. По его словам, помощь Украине будет иметь "фундаментальное значение". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что план ЕК по "перевооружению Европы" предусматривает также европейские инвестиции в ВПК Украины. Ранее она выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву, заверил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. В то же время, по данным газеты Politico со ссылкой на источник в ВСУ, Украина на 80% зависела от союзников, в основном от США, в плане получения разведывательных данных. Газета называет паузу в предоставлении Вашингтоном разведданных Украине очередным ударом по отношениям между администрацией Трампа и Киевом. При этом перед Киевом встает еще одна проблема. Так, газета Daily Mail пишет, что крылатые ракеты британского производства Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ, после того как Вашингтон прекратил передачу Украине разведданных. Одновременно французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на саму компанию. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что достичь согласия по инициативе о военной помощи Киеву на саммите, посвященном Украине и европейской безопасности, будет сложно, идет поиск решений для обхода его блокирования "одной страной". Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, назвал "некритичным" возможный отказ Венгрии и Словакии оказывать военную помощь Киеву, по его словам, в таком случае деньги выделит "коалиция желающих" стран ЕС. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине. Вопрос о введении войск и "миротворцев" на УкраинуВ вопросе отправки собственных войск на Украину единства в ЕС нет. По данным испанской газеты Pais, большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут привлечены США. Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщил в четверг источник в министерстве обороны Турции. Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что размещение европейских войск на Украине будет означать не гибридную войну, а прямое вовлечение НАТО в конфликт с Россией. Как отметил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Прекращение военной помощи США может сказаться на передаче Киеву ЗРК и радаровПриостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует с 2.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в Пентагоне. Из анализа РИА Новости открытых данных правительства США следует, что Киев может столкнуться с проблемами в получении современных систем вооружения, включая ЗРК NASAMS, противоартиллерийские радары и беспилотники, обещанные ранее США Украине, после прекращения поставок вооружений Вашингтоном. Как показывают записи контрактов на сайте правительства США USAspending.gov, отслеживающем федеральные расходы, производство обещанных Украине NASAMS, радаров и беспилотников всё еще продолжается, но могут возникнуть значительные задержки в их доставке и передаче Киеву. После обещания двух систем ПВО NASAMS Украине в июле 2022 года администрация экс-президента Джо Байдена в общей сложности пообещала еще 10 дополнительных систем. Согласно записям контрактов на USAspending.gov, первоначальный контракт на закупку двух систем NASAMS начался 26 августа 2022 года с ожидаемой датой завершения 30 декабря 2026 года. Пентагон 30 ноября 2022 года завершил контракт с американским оборонным подрядчиком Raytheon на шесть систем NASAMS стоимостью 1,3 миллиарда долларов для Украины. Однако ожидается, что контракт будет завершен не ранее 30 июня 2027 года. Дополнительные изменения в контракте появились в сентябре 2024 года, что указывает на то, что производство систем NASAMS всё еще продолжается. При этом контракт на производство оставшихся четырех систем еще даже не был заключен. Аналогичным образом после обещания дополнительных противоартиллерийских радаров еще в июле 2022 года Пентагон заключил сделку с компанией Lockheed Martin на производство 16 радиолокационных систем AN/TPQ-53 для Украины за 355,8 миллиона долларов с ожидаемой датой завершения 30 апреля 2026 года. Последние субконтракты по контракту появились в январе 2025 года, это значит, что производство всё еще продолжается. В то же время последний контракт на передовые беспилотники Puma стоимостью 325,1 миллиона долларов США, как ожидается, будет завершен не ранее 30 сентября 2025 года. Даты последних изменений в контракте также указывают на то, что они в процессе производства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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https://ria.ru/20250302/dengi-2002507099.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250306/ssha-2003228690.html

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