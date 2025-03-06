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В ЕК рассказали подробности плана по перевооружению Европы - РИА Новости, 06.03.2025
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15:17 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/plan-2003416528.html
В ЕК рассказали подробности плана по перевооружению Европы
В ЕК рассказали подробности плана по перевооружению Европы - РИА Новости, 06.03.2025
В ЕК рассказали подробности плана по перевооружению Европы
План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:17:00+03:00
2025-03-06T15:17:00+03:00
в мире
украина
россия
брюссель
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это дает странам ЕС возможность инвестировать в украинскую оборонную промышленность, а также приобретать вооружения для поставок на Украину", - сказала глава ЕК журналистам пред началом саммита по обороне в Брюсселе. Ранее глава Еврокомиссии выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренных на развитие регионов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003203738.html
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в мире, украина, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
В ЕК рассказали подробности плана по перевооружению Европы

План по перевооружению Европы предусматривает инвестиции в ВПК Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это дает странам ЕС возможность инвестировать в украинскую оборонную промышленность, а также приобретать вооружения для поставок на Украину", - сказала глава ЕК журналистам пред началом саммита по обороне в Брюсселе.
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Вчера, 08:00
Ранее глава Еврокомиссии выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренных на развитие регионов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
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