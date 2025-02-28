В Казани пройдет конференция по сохранению снежного барса
В Казани с 13 по 15 марта пройдет конференция по сохранению снежного барса
Самка снежного барса. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", в которой примут участие эксперты из 12 стран, пройдет в Казани с 13 по 15 марта, сообщает Росзаповедцентр Минприроды России.
"Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" соберет в Казани ведущих мировых экспертов, специализирующихся на сохранении самой скрытной и малоизученной дикой кошки мира: снежного барса", - говорится на сайте Росзаповедцентра.
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В ведомстве уточнили, что в ходе двухдневной деловой программы с докладами о состоянии популяций снежного барса выступят представители стран ареала вида: России, Китая, Пакистана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Непала, Бутана, Индии, Афганистана, Узбекистана.
Эксперты обменяются опытом и обсудят широкий спектр вопросов: инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения, мониторинг трансграничных группировок, вклад государственно-частного партнерства в сохранение биоразнообразия, актуальные методы взаимодействия с местным населением в местах обитания диких животных, привлечение волонтеров к природоохранной работе и многие другие.
Организаторами мероприятия выступают Минприроды России, правительство Татарстана и межрегиональная ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис".
Как сообщает Росзаповедцентр, ожидается, что в открытии и пленарной сессии конференции примут участие глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, председатель общего собрания ассоциации "Ирбис" Али Узденов.
Росзаповедцентр также отметил, что Татарстан уделяет значительное внимание работе, направленной на сохранение в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе Минниханова создается центр сохранения биологического разнообразия "Снежный Барс". Он откроется в Республике Алтай, ключевом месте обитания ирбиса в России, и будет способствовать увеличению численности дикой популяции вида.
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