https://ria.ru/20250228/bars-2002133950.html

В Казани пройдет конференция по сохранению снежного барса

В Казани пройдет конференция по сохранению снежного барса - РИА Новости, 28.02.2025

В Казани пройдет конференция по сохранению снежного барса

Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", в которой примут участие эксперты из 12 стран, пройдет в Казани с... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:11:00+03:00

2025-02-28T10:11:00+03:00

2025-02-28T10:11:00+03:00

республика татарстан

россия

казань

китай

рустам минниханов

мурад керимов

росзаповедцентр

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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КАЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", в которой примут участие эксперты из 12 стран, пройдет в Казани с 13 по 15 марта, сообщает Росзаповедцентр Минприроды России. "Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" соберет в Казани ведущих мировых экспертов, специализирующихся на сохранении самой скрытной и малоизученной дикой кошки мира: снежного барса", - говорится на сайте Росзаповедцентра. В ведомстве уточнили, что в ходе двухдневной деловой программы с докладами о состоянии популяций снежного барса выступят представители стран ареала вида: России, Китая, Пакистана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Непала, Бутана, Индии, Афганистана, Узбекистана. Эксперты обменяются опытом и обсудят широкий спектр вопросов: инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения, мониторинг трансграничных группировок, вклад государственно-частного партнерства в сохранение биоразнообразия, актуальные методы взаимодействия с местным населением в местах обитания диких животных, привлечение волонтеров к природоохранной работе и многие другие. Организаторами мероприятия выступают Минприроды России, правительство Татарстана и межрегиональная ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис". Как сообщает Росзаповедцентр, ожидается, что в открытии и пленарной сессии конференции примут участие глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, председатель общего собрания ассоциации "Ирбис" Али Узденов. Росзаповедцентр также отметил, что Татарстан уделяет значительное внимание работе, направленной на сохранение в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе Минниханова создается центр сохранения биологического разнообразия "Снежный Барс". Он откроется в Республике Алтай, ключевом месте обитания ирбиса в России, и будет способствовать увеличению численности дикой популяции вида.

https://ria.ru/20241021/potomstvo-1979135155.html

https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html

россия

казань

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казань, китай, рустам минниханов, мурад керимов, росзаповедцентр, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество