https://ria.ru/20250225/prazdnik-2001281613.html

25 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 25 февраля в России и в мире по календарю

25 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

В последние дни уходящей зимы в праздничном календаре России наступает временное затишье. 25 февраля 2025 года больших государственных, профессиональных и... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В последние дни уходящей зимы в праздничном календаре России наступает временное затишье. 25 февраля 2025 года больших государственных, профессиональных и международных праздников нет, но тем не менее этот день отмечен рядом важных событий. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, связанные с ним приметы и указания, что можно делать - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииСреди значимых праздников 25 февраля - День Государственного флага Республики Башкортостан. Действующий официальный символ был утвержден в 1992 году и представляет собой прямоугольное полотнище с расположенными на нем горизонтальными полосами трех цветов: синий, белый и зеленый.Церковный праздник сегодняВ церковном календаре на 25 февраля выпадает немало событий. Так, в этот день православные верующие отмечают день Иверской иконы Божией Матери - одного из самых известных образов. Икона прославилась многочисленными чудесами, а отмечаемый в феврале праздник связан с появлением ее списка в Москве.Сегодня день памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, а также чудотворца. Свой путь он принял и осознал в достаточно юном возрасте, а в должность митрополита вступил в 1354 году.В этот же день в церковном календаре отмечаются:Народный праздник25 февраля по народному календарю носило название Алексей Рыбный, так как этот день считался очень подходящим для рыбалки (снег постепенно начинал таять). Соответственно, и на столе в этот день чаще всего появлялись блюда из рыбы, в первую очередь - расстегаи, которые составляли прекрасную пару рыбному бульону.Еще одна важная традиция этого дня - помещать семена на мороз, чтобы они “закалились” (и в будущем помогли получить хороший урожай). Аналогичную процедуру нередко проводили и с пряжей. К слову, морозная погода на Алексея Рыбного воспринималась как верная примета того, что грядущий март окажется теплым.В этот день старались не ругаться и не ссориться, негативных мыслей по возможности избегали.Какой сегодня праздник в мире25 февраля отмечается День открытия спирта, который нередко считают своим неофициальным праздником как химики, так и медицинские работники. А вот для сладкоежек эта дата - День арахиса в шоколаде.Еще один необычный праздник, отмечаемый 25 февраля, - это День составления географических карт несуществующих земель. Отличный повод для всех, кто ищет оригинальное применение своей фантазии.Памятные даты в истории1836 год - получен патент на первый в истории автоматический револьвер “Кольт” (его создателем стал американец Сэмюэл Кольт);1964 год - в Ленинграде на работающем человеческом сердце успешно выполнена первая операция коронарного шунтирования;1992 год - создано Российское космическое агентство.Кто родился 25 февраля из знаменитостей25 февраля на свет появились:ИмениныПеречень именинников этого дня достаточно скромный и включает следующие имена: Алексей, Антон, Евгений и Мария.

https://ria.ru/20250207/ikona-1924531509.html

https://ria.ru/20100225/210609602.html

https://ria.ru/20090719/177671112.html

https://ria.ru/20130225/924239741.html

https://ria.ru/20140225/996750959.html

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праздники, религиозные праздники, россия, общество