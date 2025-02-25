25 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В последние дни уходящей зимы в праздничном календаре России наступает временное затишье. 25 февраля 2025 года больших государственных, профессиональных и международных праздников нет, но тем не менее этот день отмечен рядом важных событий. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, связанные с ним приметы и указания, что можно делать - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
Среди значимых праздников 25 февраля - День Государственного флага Республики Башкортостан. Действующий официальный символ был утвержден в 1992 году и представляет собой прямоугольное полотнище с расположенными на нем горизонтальными полосами трех цветов: синий, белый и зеленый.
Церковный праздник сегодня
В церковном календаре на 25 февраля выпадает немало событий. Так, в этот день православные верующие отмечают день Иверской иконы Божией Матери - одного из самых известных образов. Икона прославилась многочисленными чудесами, а отмечаемый в феврале праздник связан с появлением ее списка в Москве.
Сегодня день памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, а также чудотворца. Свой путь он принял и осознал в достаточно юном возрасте, а в должность митрополита вступил в 1354 году.
В этот же день в церковном календаре отмечаются:
- день памяти святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского, и святителя Мелетия, архиепископа Харьковского;
- день памяти преподобной Марии и ее отца Евгения;
- день памяти святителя Антония II, патриарха Константинопольского;
- день памяти преподобного Мелетия Ипсенийского (XIX в.).
Народный праздник
25 февраля по народному календарю носило название Алексей Рыбный, так как этот день считался очень подходящим для рыбалки (снег постепенно начинал таять). Соответственно, и на столе в этот день чаще всего появлялись блюда из рыбы, в первую очередь - расстегаи, которые составляли прекрасную пару рыбному бульону.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля "Народная рыбалка" в бухте Новик во Владивостоке
Участники фестиваля "Народная рыбалка" в бухте Новик во Владивостоке
Еще одна важная традиция этого дня - помещать семена на мороз, чтобы они “закалились” (и в будущем помогли получить хороший урожай). Аналогичную процедуру нередко проводили и с пряжей. К слову, морозная погода на Алексея Рыбного воспринималась как верная примета того, что грядущий март окажется теплым.
В этот день старались не ругаться и не ссориться, негативных мыслей по возможности избегали.
Какой сегодня праздник в мире
25 февраля отмечается День открытия спирта, который нередко считают своим неофициальным праздником как химики, так и медицинские работники. А вот для сладкоежек эта дата - День арахиса в шоколаде.
Еще один необычный праздник, отмечаемый 25 февраля, - это День составления географических карт несуществующих земель. Отличный повод для всех, кто ищет оригинальное применение своей фантазии.
Памятные даты в истории
1836 год - получен патент на первый в истории автоматический револьвер “Кольт” (его создателем стал американец Сэмюэл Кольт);
1964 год - в Ленинграде на работающем человеческом сердце успешно выполнена первая операция коронарного шунтирования;
1992 год - создано Российское космическое агентство.
Кто родился 25 февраля из знаменитостей
25 февраля на свет появились:
- итальянский оперный певец Энрико Карузо (1873 год);
- писатель и автор романа “Заводной апельсин” Энтони Бёрджесс (1917 год);
- режиссер Алексей Балабанов (1959 год).
Именины
Перечень именинников этого дня достаточно скромный и включает следующие имена: Алексей, Антон, Евгений и Мария.
