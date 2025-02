https://ria.ru/20250225/prava-1769497671.html

Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена

Как получить водительские права 2025 сколько стоит, справки, сроки

Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена

Как получить водительские права, какие документы и справки нужны для оформления и замены удостоверения, где можно восстановить утерянные права и как вернуть их... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:10:00+03:00

2025-02-25T16:10:00+03:00

2025-02-25T16:10:00+03:00

общество

авто

водительские права

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fe5cd36a722b7168a975783c6f763df.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Как получить водительские права, какие документы и справки нужны для оформления и замены удостоверения, где можно восстановить утерянные права и как вернуть их после лишения, — в материале РИА Новости. Водительское удостоверение"Водительское удостоверение подразумевает разрешение на право управления определенным видом автомототранспорта — от мопеда до рейсового автобуса и большегрузного грузовика, — говорит Алексей Коллекер, полковник полиции в отставке. — Данное право управления возможно получить после соответствующего обучения и успешной сдачи экзамена в ГИБДД".КатегорииКатегория (подкатегория) водительских прав обозначает тип транспортных средств, которыми вправе управлять владелец водительского удостоверения. В РФ существует пять основных категорий — А, B, C, D, М; четыре подкатегории — A1, B1, C1, D1 и специальные категории — BE, CE, DE, C1E, D1E (для управления автотранспортом с прицепом). Для троллейбусов и трамваев предусмотрены отдельные категории — Tb и Tm.УсловияЗаконодательством установлен определенный возрастной порог, когда можно сдать экзамен на получение водительского удостоверения:Срок действияСрок действия прав составляет 10 лет с момента их выдачи. В конце декабря 2023 года МВД уведомило, что срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года. Продление происходит автоматически.Как получить водительские права"Для получения водительских прав необходимо пройти профессиональное обучение, медицинское освидетельствование, сдать экзамены в автошколе и ГИБДД", — поясняет юрист Юлия Цын.Алексей Коллекер подчеркивает, что для управления такими видами техники как трактор, автогрейдер, прочая строительная техника, квадроцикл, снегоход требуется удостоверение тракториста соответствующей категории. Процедура получения аналогичная — обучение и сдача экзамена, но в Гостехнадзоре.С 1 апреля 2024 года вступил в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Так, к сдаче не допустят тех, кто не явился в военкомат по повестке, также нельзя будет пройти тестирование, если истек срок действия паспорта или медицинской справки. Еще будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой экзаменуемому выставляется незачет.Медицинское обследованиеЧтобы получить справку по форме 003-В/у, нужно пройти обследование у следующих специалистов:Юрист Игорь Милов отмечает, что пройти медкомиссию можно в любом частном медицинском учреждении, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. Но получить заключение нарколога и психиатра можно только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства."Освидетельствование проводится на платной основе. Медицинское заключение действует в течение 12 месяцев с даты выдачи", — говорит Юлия Цын.С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минздрава, по которому изменился порядок обязательного медосмотра. Согласно нововведениям, анализы крови и мочи будут сдавать водители, лишенные удостоверения за управление машиной в состоянии опьянения, а также те, кто отказался от медосвидетельствования или имеют судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде. На обязательные тесты могут отправить при наличии признаков алкоголизма или наркомании. Например, чрезмерной потливости, тремора, низкого пульса, сонливости или возбуждения и т.д.Выбор автошколыПри выборе автошколы Алексей Коллекер советует сравнивать учебные базы, учитывать наличие современной техники в учебных классах, опыт преподавательского состава, состояние автотранспорта.Николай Морозов, заместитель генерального директора автошколы рекомендует перед выбором места для обучения вождению:"Стоимость учебы в каждой школе различна, строго фиксированной суммы за обучение законом не предусмотрено", — поясняет Юлия Цын. Эксперт подчеркивает, что автошкола должна иметь соответствующее оснащение — технические средства обучения, аппаратно-программные комплексы тестирования, тренажеры первоначального обучения навыкам вождения, учебные машины для практики, наличие закрытых площадок для обучения.Прохождение обученияПо словам Игоря Милова, для прохождения обучения в автошколе необходимо внести оплату и предоставить:Юлия Цын отмечает, что программа обучения утверждена органами ГИБДД и является одинаковый для всех автошкол. План обучения состоит из трех циклов:По словам специалистов, обучение зависит от категории транспортного средства. Например, на обучение на самую популярную категорию “B” сейчас отводится не менее 188-190. Из них 130 часов изучают теорию, практическое вождение — 56 часов (в случае с механической коробкой переключения передач) или 54 часа (с автоматической коробкой переключения передач). Еще 4 часа занимает сдача экзамена."Транспортные средства, на которых проводится обучение, должны быть соответствующим образом оборудованы. Обучение первоначальным навыкам вождения может проводиться только на закрытых площадках, а учебная езда допускается только с инструктором", — поясняет Юлия Цын.Внутренний экзаменОбучение в автошколе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена на теоретическое знание ПДД и практическое управление транспортом.Экзамен в ГИБДДПосле прохождения квалификационного экзамена в автошколе кандидату в водители необходимо сдать экзамен в подразделении ГИБДД. По словам Юлии Цын, обычно сотрудники автошколы организуют все самостоятельно — подают заявку, согласуют дату и время. Но гражданин может и сам обратиться в любое подразделение ГИБДД, которое имеет условия для проверки теоретических знаний и практических навыков вождения.Экзамен в ГИБДД проводится бесплатно и состоит из:Эксперт поясняет, что обучение в мотошколе на категорию "А" (мотоцикл) можно пройти в любой месяц года, а вот сдача экзамена в ГИБДД возможна лишь при открытом мотосезоне. "Как только выносится приказ о прекращении мотосезона (зимний период), экзамены не проводятся", — говорит Игорь Милов.Экзамен по вождению в 2025 году длится 30 минут для кандидатов в водители на категории "B", "C", "D" и подкатегории "C1", "D1". 40 минут — для лиц, которые хотят получить права категорий "BE", "CE" и "DE", поскольку им необходимо выполнить дополнительные испытания на автомобилях с прицепом.ГоспошлинаВместе с пакетом документов в ГИБДД необходимо предоставить квитанцию по оплате госпошлины. "Если она не будет представлена, то сотрудники Госавтоинспекции запросят данные самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия", — поясняет Юлия Цын. Юрист предупреждает, что госпошлину необходимо оплатить до подачи заявления, а при отправке заявления в электронном виде — после, но до того как оно принято к рассмотрению.Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения — две тысячи рублей (старый образец на пластиковой основе) и три тысячи рублей за удостоверение нового образца. Внести оплату можно в любом отделении банка, онлайн или на сайте “Госуслуги”."По закону гражданин имеет право сдавать экзамен в любом отделении ГИБДД на территории РФ независимо от прописки, — говорит Игорь Милов. — Однако если уплата госпошлины осуществилась по реквизитам ГИБДД Москвы, то в ГИБДД Московской области сдать экзамен не получится, там попросят оплатить госпошлину по реквизитам областного отделения".Получение водительского удостоверенияЮристы отмечают, что водительское удостоверение выдает только ГИБДД. Полномочий у других организаций, в том числе и частных — нет. Необходимо личное присутствие гражданина, иные лица получить документ не могут.Куда обращатьсяДокументыДля получения водительского удостоверения необходим следующий пакет документов:"Кандидатам моложе 18 лет дополнительно нужно согласие родителей на сдачу экзамена. Фото не требуется, в процессе оформления водительского удостоверения сотрудники сами сделают цветную фотографию", — говорит Юлия Цын.Срок полученияПосле успешной сдачи квалификационного экзамена в зависимости от категории транспортного средства выдается водительское удостоверение в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента обращения.Замена водительских прав после утери"Закон не обязывает при утрате водительского удостоверения обращаться в правоохранительные органы, поэтому необходимо подать в ГИБДД заявление о выдаче документа и с паспортом", — поясняет Юлия Цын.Юрист отмечает, что для замены прав в связи с утерей, непригодностью для использования или изменением анкетных данных повторная сдача экзамена и медицинская справка не требуются. Но срок действия в новых водительских правах укажут тот же, что был в старых. А если предоставить медицинскую справку, то срок годности водительского удостоверения составит 10 лет. В новое удостоверение вносятся все те же отметки, что были в старом (утерянном). Срок выдачи не должен превышать одного часа после обращения в ГИБДД, а при оформлении заявления в МФЦ — 15 рабочих дней.Как получить права после лишения"В случае лишения водительского удостоверения по судебному решению, гражданин должен сдать его на хранение в ГИБДД, только после этого начнется отсчет срока лишения. Получить свои права обратно возможно лишь после сдачи теоретического экзамена и оплаты штрафа, который присужден судом, а также оплаты госпошлины", — утверждает Игорь Милов.По словам Юлии Цын, водительское удостоверение после лишения возможно получить в том подразделении ГИБДД, которое исполняло постановление о лишении прав. Есть возможность получить документ и в ином более удобном по локации подразделении. Но для этого необходимо за 30 дней до окончания срока лишения обратиться в ГИБДД с заявлением о направлении документа туда. С 1 апреля 2024 года к экзамену не допускают тех, у кого еще не закончился срок лишения прав за езду в нетрезвом виде."Для получения водительского удостоверения после лишения обязательно прохождение медицинского освидетельствования. Кроме того, необходимо предоставить паспорт и документы, подтверждающие оплату задолженности по штрафам за предыдущие два года. Водительское удостоверение выдается в день обращения", — говорит Юлия Цын.Изменения в 2025 годуВ 2025 году, несмотря на автоматическое продление прав, тем автолюбителям, у которых срок действия ВУ истек в 2022 году и был продлен на три года, необходимо его поменять. Для получения нового удостоверения нужно пройти медкомиссию и уплатить госпошлину. Те, кто намерен выезжать за пределы страны, в любом случае должны заменить права, так как продление действует только на территории России.

https://ria.ru/20250224/shtraf-1896383667.html

https://ria.ru/20250217/lishenie-1894478414.html

https://ria.ru/20250217/motoprava-1784118965.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, водительские права, россия