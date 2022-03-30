Открытие мотосезона в Москве - 2022: подготовка, даты, участники
Открытие мотосезона
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Совсем скоро владельцы мототехники вновь станут полноправными участниками дорожного движения. Когда и как правильно начинать подготовку транспортных средств, какого числа в Москве в 2022 году пройдет официальное открытие начала мотосезона, где взять билеты, программа мероприятия -- в материале РИА Новости.
Мотосезон
Официальное открытие мотосезона - это долгожданное ежегодное событие для любителей скорости. Мероприятие будет интересно и новичкам, так как именно здесь, среди большого количества участников, они могут в полной мере ощутить себя частью общей культуры и братства мотомира.
"Не стоит начинать эксплуатировать мотоцикл до начала мотосезона – минусовая температура негативно отражается на шинах, снижается качество их сцепления с дорогой. Это становится причиной увеличения тормозного пути, что может привести к ДТП. Моторезина более мягкая, чем автомобильная, поэтому на морозе становится жесткой и быстрее изнашивается", - объясняет Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.
Мотоциклист на одной из улиц Москвы
Как подготовиться
Подготовка к мотосезону включает в себя несколько этапов: расконсервация мотоцикла, подбор и проверка экипировки, подготовка документов, оформление полиса ОСАГО (если закончился), первый выезд, отработка навыков.
Подготовка мотоцикла
Для проведения полноценной подготовки мотоцикла к сезону в соответствии со стандартами производителя лучше всего обращаться к официальным дилерам, которые имеют сертифицированное оборудование и смогут провести полную диагностику и осмотр мотоцикла, заменить или отремонтировать изношенные детали.
Если мотоциклист готовит свой транспорт самостоятельно, то рекомендуется проверить его техническое состояние: сделать чистку карбюратора и регулировку клапанов, проверить и при необходимости заменить топливный фильтр, свечи, тросы сцепления. Масляный фильтр и масло меняют перед началом сезона и каждые 6-7 тыс. км пробега, антифриз и тормозную жидкость – раз в два года.
"При внешнем осмотре байка нужно обратить внимание на состояние резины, звезды, цепей, тормозных колодок, воздушного фильтра, передней вилки, амортизаторов. На резине не должно быть трещин, на звезде – загнутых зубцов, сколов. Состояние цепи проверяют по провису или по состоянию резиновых колечек в боковых пластинах. Если цепь изношена, нужна замена, так как под нагрузкой она может не выдержать. Перед выездом цепь нужно смазать. Тормозные колодки обычно меняют через 40 тыс. км пробега. На передней вилке и амортизаторах не должно быть масляных подтеков. На последнем этапе проверяют электрику: головной свет, поворотники, стоп-сигналы", - рассказывает Илья Зарембо, руководитель проектов в “Авито-Авто”.
"Опытные мотоциклисты перед зимой наполняют полный бак топливом с высоким октановым числом (оптимально АИ-98) и оставляют до весны, что позволяет избежать появления ржавчины на внутренних стенках бензобака", - говорит Максим Рязанов.
"Также следует пройти техосмотр мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства. С 1 марта 2022 года тех, кто обязан иметь документ о ТО, но не оформил его, ожидает штраф размером в две тыс. рублей", - предупреждает Дмитрий Смоляков, руководитель отдела импорта КТМ ГК АВТОDОМ.
Эксперты мультиплатформы по подбору услуг Raddy советуют также обзавестись моточехлом, так как с наступлением тепла на дорогах скапливается много пыли и грязи. На любых стоянках нужно обязательно надевать на байк чехол.
Подготовка экипировки
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница мотофестиваля во время мотопробега в Москве
Участница мотофестиваля во время мотопробега в Москве
Минимальный набор экипировки включает в себя: шлем, мотокуртку, мотоштаны, мотоботы, перчатки. Потребуется несколько комплектов для разных погодных условий: утепленная для холодной погоды и хорошо вентилируемая для лета. На случай непогоды стоит обзавестись дождевиком.
"Существует три вида экипировки: для городской езды, внедорожной и туристическая экипировка. Выбирать подходящую нужно с учетом особенностей эксплуатации байка. Не стоит экономить на экипировке, она обеспечивает комфорт мотоциклиста во время езды и его безопасность в случае падения. Например, для городской езды лучше выбирать специальную мотоэкипировку, а не ограничиваться набором “колени” + “черепашка” + обычная одежда", - предупреждает Илья Зарембо.
Отработка навыков
Тренировки вырабатывают рефлексы, которые помогут в экстренной ситуации. Перед началом сезона стоит отработать вход в поворот/разворот, апекс, выход из поворота/разворота, оттормаживание, езду по дороге с разным покрытием, а также маневрирование на малой скорости.
Планирование маршрута
При планировании маршрута необходимо учитывать, что за зиму автомобилисты отвыкают от мотоциклистов. В первые недели после открытия сезона лучше передвигаться по городским дорогам предсказуемо и спокойно, не лихачить.
Начало мотосезона
Сезон начинается как только просыхает дорожное покрытие и среднесуточная температура уходит в стабильный плюс, становится комфортной для поездок на мотоцикле. Чаще всего открытие приходится на апрель, но в южных регионах России сезон может начаться раньше, а в северных позже.
Погодные условия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники мотопробега в честь открытия мотосезона в Москве
Участники мотопробега в честь открытия мотосезона в Москве
Мотоциклисту нужно быть готовым к любой погоде. Жара и дождь одинаково опасны. Основная проблема в мокрую погоду – ухудшение видимости и плохое сцепление колес с дорогой, риск возникновения аквапланирования. Поэтому, по возможности, первые 10-15 минут дождя лучше переждать, так как на дороге образуется скользкая пленка, которая очень опасна для мотоциклиста.
Илья Зарембо рекомендует ездить в дождь на невысокой скорости, все маневры – плавные, без резких движений, при торможении использовать оба тормоза. При езде по городу нельзя прижиматься в потоке, так как сильно увеличивается тормозной путь.
"Жара опасна для мотоциклиста тепловым ударом, обезвоживанием. На такую погоду нужно выбирать экипировку с хорошей вентиляцией. Шлем лучше взять с тонированным стеклом, что помогает снизить температуру внутри и уменьшить риск возникновения теплового удара, или со встроенными солнцезащитными очками. При понижении температуры есть риск переохлаждения. Избежать его также помогает правильная экипировка. Еще одна опасность низких температур – запотевание визора, что ухудшает видимость. Чтобы избежать такой ситуации, визор можно обрабатывать специальными составами", - рассказывает эксперт.
Первый выезд
При первом выезде следует учесть, что световой день еще короток и от тонированного визора лучше отказаться. Погода еще не устойчива, не стоит выкладывать из сумки дождевик и отказываться от теплой экипировки, по утрам на дорогах еще могут быть замерзшие лужи, объезжать их нужно аккуратно, чтобы не упасть с мотоцикла. Кроме того, после зимы состояние асфальтового покрытия обычно ухудшается и образуются ямы, важно не разгоняться и внимательно следить за дорогой.
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Изменения и поправки в ПДД
За опасное вождение (нарушение правил маневрирования и перестроения более двух раз подряд с риском возникновения ДТП) установлен штраф в пять тыс. рублей. До 40 тыс. рублей выросла санкция за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД. За систематическое нарушение ПДД (три грубых нарушения в год) владелец мотоцикла лишается водительских прав на срок от года до полутора лет или получает штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
"Грубыми нарушениями считаются: выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на красный сигнал светофора, отказ пропустить пешехода на переходе, а также разворот, поворот налево в запрещенных местах и т.д. За передвижение на мотоцикле с нечитаемыми номерами планируется ввести штраф в размере пяти тыс. рублей, который бы сопровождался лишением прав сроком на три месяца. Кроме того, в список новых нарушений добавлены парковка на газоне (предупреждение или штраф одна тыс. – три тыс. рублей) и выброс мусора в неположенном месте (штраф две тыс. – три тыс. рублей)", - говорит Дмитрий Смоляков.
"Мотоциклистам, открывающем сезон, стоит помнить, что с 2022 года может быть запрещено параллельное движение двух транспортных средств в одной полосе – данный маневр будет приравнен к опасному вождению и наказываться штрафом в размере от трех тыс. до 15 тыс. рублей", - предупреждает Максим Рязанов.
Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала "За рулем", констатирует, что к мотосезону 2022 года ясности с Правилами дорожного движения не прибавилось: “Они не дают четкого ответа на вопрос, можно ли ездить между рядов, и мотоциклисты этим пользуются. С развитием камер видеофотофиксации, возможно, будут аккуратнее, а пока неоднозначности ПДД приходится компенсировать предусмотрительностью водителей”.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники мотопробега в честь открытия мотосезона в Москве
Участники мотопробега в честь открытия мотосезона в Москве
Открытие мотосезона 2022 в Москве
В этом году событие запланировано на начало мая. Проход к выставкам, состязаниям и конкурсам открыт для всех желающих. План шествия райдеров и проведения мероприятия будет известен ближе к дате проведения.
Место проведения
Праздник начнется на Воробьевых горах по адресу: г. Москва, улица Косыгина, 28.
Дата проведения
Официальное открытие мотосезона 2022 года в Москве запланировано на 1 мая.
Участники
По традиции между автоклубами жеребьевкой разыгрывается очередность их следования в колонне. Но участвовать может каждый владелец мотоцикла.
Главные условия участия по правилам ПДД:
- —Наличие мотоцикла, мопеда или байка.
- —Мотошлем должен быть не только у водителя, но и у пассажира.
- —При наличии ремней безопасности обязательно быть пристегнутым как водителю, так и пассажиру, если он есть.
- —Перевозить пассажиров на мотоцикле могут только водители со стажем не менее двух лет.
- —Мотоциклы с двумя колесами без бокового прицепа запрещено буксировать.
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Билеты
Посетить шоу можно бесплатно.
Программа
По информации от экспертов мультиплатформы по подбору услуг Raddy, программа будет составлена следующим образом:
- 1Утром начинается процессия мотобайкеров по главным городским улицам (обычно около 11–12 часов).
- 2Объехав ряд магистралей, мотоциклисты останавливаются в месте проведения праздника. Это может быть парк, площадь или перекрытая дорога в центре Москвы.
- 3По прибытии основной массы байкеров начинаются массовые выступления, мотошоу, выставки, конкурсы и трюковые программы.
- 4Мероприятие обычно завершает концерт с декорациями, аутентичной техникой и персонажами. В больших городах во время шоу запускают салют.
Рекомендации специалистов
Никита Гудков предупреждает, что за полгода все участники дорожного движения отвыкают от присутствия байкеров на дорогах. Мотоциклистам надо заново осознать, что они фактически невидимки, даже если экипированы в яркую одежду с большим количеством светоотражателей. Автомобилистам необходимо чаще смотреть по зеркалам и оценивать расстояние до мотоциклов на дороге. Двухколесное транспортное средство тормозит существенно хуже четырехколесного, особенно на неровной дороге.
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