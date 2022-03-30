https://ria.ru/20220330/motosezon-1780908472.html

Открытие мотосезона в Москве - 2022: подготовка, даты, участники

Открытие мотосезона 2022: дата начала, подготовка, изменения и поправки в ПДД

Открытие мотосезона в Москве - 2022: подготовка, даты, участники

Совсем скоро владельцы мототехники вновь станут полноправными участниками дорожного движения. Когда и как правильно начинать подготовку транспортных средств,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:46

2022-03-30T16:46

2022-03-30T16:46

мотоциклетная федерация россии

авто

россия

москва

общество

осаго

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Совсем скоро владельцы мототехники вновь станут полноправными участниками дорожного движения. Когда и как правильно начинать подготовку транспортных средств, какого числа в Москве в 2022 году пройдет официальное открытие начала мотосезона, где взять билеты, программа мероприятия -- в материале РИА Новости.МотосезонОфициальное открытие мотосезона - это долгожданное ежегодное событие для любителей скорости. Мероприятие будет интересно и новичкам, так как именно здесь, среди большого количества участников, они могут в полной мере ощутить себя частью общей культуры и братства мотомира.Как подготовитьсяПодготовка к мотосезону включает в себя несколько этапов: расконсервация мотоцикла, подбор и проверка экипировки, подготовка документов, оформление полиса ОСАГО (если закончился), первый выезд, отработка навыков.Подготовка мотоциклаДля проведения полноценной подготовки мотоцикла к сезону в соответствии со стандартами производителя лучше всего обращаться к официальным дилерам, которые имеют сертифицированное оборудование и смогут провести полную диагностику и осмотр мотоцикла, заменить или отремонтировать изношенные детали.Если мотоциклист готовит свой транспорт самостоятельно, то рекомендуется проверить его техническое состояние: сделать чистку карбюратора и регулировку клапанов, проверить и при необходимости заменить топливный фильтр, свечи, тросы сцепления. Масляный фильтр и масло меняют перед началом сезона и каждые 6-7 тыс. км пробега, антифриз и тормозную жидкость – раз в два года."Опытные мотоциклисты перед зимой наполняют полный бак топливом с высоким октановым числом (оптимально АИ-98) и оставляют до весны, что позволяет избежать появления ржавчины на внутренних стенках бензобака", - говорит Максим Рязанов.Эксперты мультиплатформы по подбору услуг Raddy советуют также обзавестись моточехлом, так как с наступлением тепла на дорогах скапливается много пыли и грязи. На любых стоянках нужно обязательно надевать на байк чехол.Подготовка экипировкиМинимальный набор экипировки включает в себя: шлем, мотокуртку, мотоштаны, мотоботы, перчатки. Потребуется несколько комплектов для разных погодных условий: утепленная для холодной погоды и хорошо вентилируемая для лета. На случай непогоды стоит обзавестись дождевиком.Отработка навыковТренировки вырабатывают рефлексы, которые помогут в экстренной ситуации. Перед началом сезона стоит отработать вход в поворот/разворот, апекс, выход из поворота/разворота, оттормаживание, езду по дороге с разным покрытием, а также маневрирование на малой скорости.Планирование маршрутаПри планировании маршрута необходимо учитывать, что за зиму автомобилисты отвыкают от мотоциклистов. В первые недели после открытия сезона лучше передвигаться по городским дорогам предсказуемо и спокойно, не лихачить.Начало мотосезонаСезон начинается как только просыхает дорожное покрытие и среднесуточная температура уходит в стабильный плюс, становится комфортной для поездок на мотоцикле. Чаще всего открытие приходится на апрель, но в южных регионах России сезон может начаться раньше, а в северных позже.Погодные условияМотоциклисту нужно быть готовым к любой погоде. Жара и дождь одинаково опасны. Основная проблема в мокрую погоду – ухудшение видимости и плохое сцепление колес с дорогой, риск возникновения аквапланирования. Поэтому, по возможности, первые 10-15 минут дождя лучше переждать, так как на дороге образуется скользкая пленка, которая очень опасна для мотоциклиста.Илья Зарембо рекомендует ездить в дождь на невысокой скорости, все маневры – плавные, без резких движений, при торможении использовать оба тормоза. При езде по городу нельзя прижиматься в потоке, так как сильно увеличивается тормозной путь.Первый выездПри первом выезде следует учесть, что световой день еще короток и от тонированного визора лучше отказаться. Погода еще не устойчива, не стоит выкладывать из сумки дождевик и отказываться от теплой экипировки, по утрам на дорогах еще могут быть замерзшие лужи, объезжать их нужно аккуратно, чтобы не упасть с мотоцикла. Кроме того, после зимы состояние асфальтового покрытия обычно ухудшается и образуются ямы, важно не разгоняться и внимательно следить за дорогой.Изменения и поправки в ПДДЗа опасное вождение (нарушение правил маневрирования и перестроения более двух раз подряд с риском возникновения ДТП) установлен штраф в пять тыс. рублей. До 40 тыс. рублей выросла санкция за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД. За систематическое нарушение ПДД (три грубых нарушения в год) владелец мотоцикла лишается водительских прав на срок от года до полутора лет или получает штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей."Грубыми нарушениями считаются: выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на красный сигнал светофора, отказ пропустить пешехода на переходе, а также разворот, поворот налево в запрещенных местах и т.д. За передвижение на мотоцикле с нечитаемыми номерами планируется ввести штраф в размере пяти тыс. рублей, который бы сопровождался лишением прав сроком на три месяца. Кроме того, в список новых нарушений добавлены парковка на газоне (предупреждение или штраф одна тыс. – три тыс. рублей) и выброс мусора в неположенном месте (штраф две тыс. – три тыс. рублей)", - говорит Дмитрий Смоляков.Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала "За рулем", констатирует, что к мотосезону 2022 года ясности с Правилами дорожного движения не прибавилось: “Они не дают четкого ответа на вопрос, можно ли ездить между рядов, и мотоциклисты этим пользуются. С развитием камер видеофотофиксации, возможно, будут аккуратнее, а пока неоднозначности ПДД приходится компенсировать предусмотрительностью водителей”.Открытие мотосезона 2022 в МосквеВ этом году событие запланировано на начало мая. Проход к выставкам, состязаниям и конкурсам открыт для всех желающих. План шествия райдеров и проведения мероприятия будет известен ближе к дате проведения.Место проведенияПраздник начнется на Воробьевых горах по адресу: г. Москва, улица Косыгина, 28.Дата проведенияОфициальное открытие мотосезона 2022 года в Москве запланировано на 1 мая.УчастникиПо традиции между автоклубами жеребьевкой разыгрывается очередность их следования в колонне. Но участвовать может каждый владелец мотоцикла.Главные условия участия по правилам ПДД:БилетыПосетить шоу можно бесплатно.ПрограммаПо информации от экспертов мультиплатформы по подбору услуг Raddy, программа будет составлена следующим образом:Рекомендации специалистовНикита Гудков предупреждает, что за полгода все участники дорожного движения отвыкают от присутствия байкеров на дорогах. Мотоциклистам надо заново осознать, что они фактически невидимки, даже если экипированы в яркую одежду с большим количеством светоотражателей. Автомобилистам необходимо чаще смотреть по зеркалам и оценивать расстояние до мотоциклов на дороге. Двухколесное транспортное средство тормозит существенно хуже четырехколесного, особенно на неровной дороге.

https://ria.ru/20220319/motospasateli-1779277225.html

https://ria.ru/20200723/1574757975.html

https://ria.ru/20190921/1558958556.html

https://ria.ru/20210411/baykery-1727814911.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мотоциклетная федерация россии, авто, россия, москва, общество, осаго