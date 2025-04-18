https://ria.ru/20250418/motosezon-1780908472.html

Открытие мотосезона-2025 в Москве: подготовка, даты, участники

Открытие мотосезона 2025: дата начала, подготовка, изменения и поправки в ПДД

Открытие мотосезона-2025 в Москве: подготовка, даты, участники

Совсем скоро владельцы мототехники вновь станут полноправными участниками дорожного движения. Когда и как правильно начинать подготовку транспортных средств,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:37:00+03:00

2025-04-18T13:37:00+03:00

2025-04-18T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Совсем скоро владельцы мототехники вновь станут полноправными участниками дорожного движения. Когда и как правильно начинать подготовку транспортных средств, какого числа в Москве в 2025 году пройдет официальное открытие начала мотосезона, где взять билеты, программа мероприятия — в материале РИА Новости.МотосезонОфициальное открытие мотосезона — долгожданное ежегодное событие для любителей скорости. Мероприятие будет интересно и новичкам, так как именно здесь, среди большого количества участников, они могут в полной мере ощутить себя частью общей культуры и братства мотомира. Задача этой акции — напомнить о правилах дорожного движения и безопасности."Не стоит начинать эксплуатировать мотоцикл до начала мотосезона — минусовая температура негативно отражается на шинах, снижается качество их сцепления с дорогой. Это становится причиной увеличения тормозного пути, что может привести к ДТП. Моторезина более мягкая, чем автомобильная, поэтому на морозе становится жесткой и быстрее изнашивается", — объясняет Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.Как подготовитьсяПодготовка к мотосезону включает в себя несколько этапов: расконсервация мотоцикла, подбор и проверка экипировки, подготовка документов, оформление полиса ОСАГО (если закончился), первый выезд, отработка навыков.Подготовка мотоциклаДля проведения полноценной подготовки мотоцикла к сезону в соответствии со стандартами производителя лучше всего обращаться к официальным дилерам, которые имеют сертифицированное оборудование и смогут провести полную диагностику и осмотр мотоцикла, заменить или отремонтировать изношенные детали.Если мотоциклист готовит свой транспорт самостоятельно, то рекомендуется проверить его техническое состояние: сделать чистку карбюратора и регулировку клапанов, проверить и при необходимости заменить топливный фильтр, свечи, тросы сцепления. Масляный фильтр и масло меняют перед началом сезона и каждые шесть-семь тысяч километровпробега, антифриз и тормозную жидкость — раз в два года."При внешнем осмотре байка нужно обратить внимание на состояние резины, звезды, цепей, тормозных колодок, воздушного фильтра, передней вилки, амортизаторов. На резине не должно быть трещин, на звезде — загнутых зубцов, сколов. Состояние цепи проверяют по провису или по состоянию резиновых колечек в боковых пластинах. Если цепь изношена, нужна замена, так как под нагрузкой она может не выдержать. Перед выездом цепь нужно смазать. Тормозные колодки обычно меняют через 40 тысяч километров пробега. На передней вилке и амортизаторах не должно быть масляных потеков. На последнем этапе проверяют электрику: головной свет, поворотники, стоп-сигналы", — рассказывает Илья Зарембо, руководитель проектов в “Авито-Авто"."Опытные мотоциклисты перед зимой наполняют полный бак топливом с высоким октановым числом (оптимально АИ-98) и оставляют до весны, что позволяет избежать появления ржавчины на внутренних стенках бензобака", — говорит Максим Рязанов."Также следует пройти техосмотр мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства. С 1 марта 2022 года тех, кто обязан иметь документ о ТО, но не оформил его, ожидает штраф размером две тысячи рублей", — предупреждает Дмитрий Смоляков, руководитель отдела импорта КТМ ГК "АВТОDОМ".Эксперты мультиплатформы по подбору услуг Raddy советуют также обзавестись моточехлом, так как с наступлением тепла на дорогах скапливается много пыли и грязи. На любых стоянках нужно обязательно надевать на байк чехол.Подготовка экипировкиМинимальный набор экипировки включает в себя: шлем, мотокуртку, мотоштаны, мотоботы, перчатки. Потребуется несколько комплектов для разных погодных условий: утепленная для холодной погоды и хорошо вентилируемая для лета. На случай непогоды стоит обзавестись дождевиком."Существует три вида экипировки: для городской езды, внедорожной и туристическая экипировка. Выбирать подходящую нужно с учетом особенностей эксплуатации байка. Не стоит экономить на экипировке, она обеспечивает комфорт мотоциклиста во время езды и его безопасность в случае падения. Например, для городской езды лучше выбирать специальную мотоэкипировку, а не ограничиваться набором "колени" + "черепашка" + обычная одежда", — предупреждает Илья Зарембо.Отработка навыковТренировки вырабатывают рефлексы, которые помогут в экстренной ситуации. Перед началом сезона стоит отработать вход в поворот/разворот, апекс, выход из поворота/разворота, оттормаживание, езду по дороге с разным покрытием, а также маневрирование на малой скорости.Планирование маршрутаПри планировании маршрута необходимо учитывать, что за зиму автомобилисты отвыкают от мотоциклистов. В первые недели после открытия сезона лучше передвигаться по городским дорогам предсказуемо и спокойно, не лихачить.Начало мотосезонаСезон начинается, как только просыхает дорожное покрытие и среднесуточная температура уходит в стабильный плюс, становится комфортной для поездок на мотоцикле. Чаще всего открытие приходится на апрель, но в южных регионах России сезон может начаться раньше, а в северных позже.Погодные условияМотоциклисту нужно быть готовым к любой погоде. Жара и дождь одинаково опасны. Основная проблема в мокрую погоду — ухудшение видимости и плохое сцепление колес с дорогой, риск возникновения аквапланирования. Поэтому по возможности первые десять-пятнадцать минут после начала дождя лучше переждать, так как на дороге образуется скользкая пленка, которая очень опасна для мотоциклиста.Илья Зарембо рекомендует ездить в дождь на невысокой скорости, все маневры — плавные, без резких движений, при торможении использовать оба тормоза. При езде по городу нельзя прижиматься в потоке, так как сильно увеличивается тормозной путь."Жара опасна для мотоциклиста тепловым ударом, обезвоживанием. На такую погоду нужно выбирать экипировку с хорошей вентиляцией. Шлем лучше взять с тонированным стеклом, что помогает снизить температуру внутри и уменьшить риск возникновения теплового удара, или со встроенными солнцезащитными очками. При понижении температуры есть риск переохлаждения. Избежать его также помогает правильная экипировка. Еще одна опасность низких температур — запотевание визора, что ухудшает видимость. Чтобы избежать такой ситуации, визор можно обрабатывать специальными составами", — рассказывает эксперт.Первый выездПри первом выезде следует учесть, что световой день еще короток и от тонированного визора лучше отказаться. Погода еще неустойчива, не стоит выкладывать из сумки дождевик и отказываться от теплой экипировки, по утрам на дорогах могут быть замерзшие лужи, объезжать их нужно аккуратно, чтобы не упасть с мотоцикла. Кроме того, после зимы состояние асфальтового покрытия обычно ухудшается и образуются ямы, важно не разгоняться и внимательно следить за дорогой.Изменения и поправки в ПДДГосударственной думой РФ в первом чтении одобрен законопроект об установлении штрафа за опасное вождение: от трех до пяти тысяч рублей, за повторное нарушение — лишение прав на до трех месяцев. "Грубыми нарушениями считаются: выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на красный сигнал светофора, отказ пропустить пешехода на переходе, а также разворот, поворот налево в запрещенных местах и т. д. За передвижение на мотоцикле с нечитаемыми номерами планируется ввести штраф в размере пяти тысяч рублей, который бы сопровождался лишением прав сроком на три месяца. Кроме того, в список новых нарушений добавлены парковка на газоне (предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей) и выброс мусора в неположенном месте (штраф две-три тысячи рублей)", — говорит Дмитрий Смоляков.Кроме того, важно помнить, что водитель, стаж у которого не достиг двух лет, не может перевозить пассажиров на мотоциклах. При нарушении этого правила положен штраф в размере 500 рублей.Открытие мотосезона-2025 в МосквеВ этом году событие планируется провести 25 мая. Проход к выставкам, состязаниям и конкурсам будет открыт для всех желающих. "Московский мотофестиваль. Открытие мотосезона-2025” будет проходить с 9 до 18 часов по Садовому кольцу с зонами старта и финиша на смотровой площадке "Воробьевы горы". С 9 до 12 запланирована развлекательная программа. Начало мотоколонны анонсировано на 12:00.Мотоциклистов ждут фаер-шоу, чирлидинг и розыгрыши. Развлекательная программа также будет включать выступления известных коллективов и исполнителей.Место проведенияМаршрут пройдет через Садовое кольцо, начинаться и заканчиваться будет у смотровой площадки "Воробьевы горы". Байкеры проедут по разным московским улицам и вернутся в точку отправления, где всех гостей мероприятия ждет праздничная программа.Дата проведенияМотопарад в Москве в 2025 году запланирован на 25 мая.УчастникиПо традиции между автоклубами жеребьевкой разыгрывается очередность их следования в колонне. Но участвовать может каждый владелец мотоцикла.Главные условия участия по правилам ПДД:БилетыПосетить шоу можно бесплатно.ПрограммаПрограмма обычно составляется следующим образом:Рекомендации специалистовНикита Гудков предупреждает, что за полгода все участники дорожного движения отвыкают от присутствия байкеров на дорогах. Мотоциклистам надо заново осознать, что они фактически невидимки, даже если экипированы в яркую одежду с большим количеством светоотражателей. Автомобилистам необходимо чаще смотреть по зеркалам и оценивать расстояние до мотоциклов на дороге. Двухколесное транспортное средство тормозит существенно хуже четырехколесного, особенно на неровной дороге.

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https://ria.ru/20250206/shtentsel-1997648671.html

https://ria.ru/20240526/motoparad-1948501552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мотоциклетная федерация россии, авто, россия, москва, общество, осаго