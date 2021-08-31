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Как заменить водительские права в 2021 году: советы юриста
Замена прав по истечении срока: как поменять водительское удостоверение в 2021
Как заменить водительские права в 2021 году: советы юриста
Замена водительского удостоверения — процедура, обязательная каждые 10 лет для всех без исключения автовладельцев. О том, как заменить права по истечении срока... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T20:39
2021-08-31T20:39
общество
госуслуги
почта россии
авто
водительские права
мфц (многофункциональный центр)
яндекс.деньги
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Замена водительского удостоверения — процедура, обязательная каждые 10 лет для всех без исключения автовладельцев. О том, как заменить права по истечении срока в 2021 году, куда лучше обращаться по окончании их действия, в ГИБДД, МФЦ или воспользоваться Госуслугами, и какие нужны документы — в материале РИА Новости.В каких случаях меняют водительские праваВодительское удостоверение (в разговорной речи "права") обязаны иметь абсолютно все автомобилисты на территории РФ. Поменять права на управление транспортным средством можно, даже если еще не прошел срок в 10 лет, например, когда человек потерял документ, либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом, как рассказал адвокат АО "БОН Инвестиции" Михаил Игнатьев, пересдавать экзамен не потребуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.По словам специалиста, водительские права меняются в нескольких случаях:Для получения прав необходимо посетить территориальное управление ГИБДД и написать заявление или воспользоваться МФЦ и Госуслугами. Перед этим следует пройти медкомиссию, которая оценит состояние здоровья автомобилиста. Если у прав истек срок действия и водитель их вовремя не поменял, он может попасть на штраф — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.Если же водительские права загрязнены, повреждены, с них невозможно считать необходимую информацию, удостоверение необходимо сдать и заново предоставить весь пакет документов.Также прав лишают, если человек находился за рулем в состоянии опьянения, но в этом случае удостоверение можно восстановить после определенного срока:"Санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением", — отметил эксперт, заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Где меняют праваНа данный момент существует несколько возможностей замены водительских прав. Сделать это можно следующим образом:МФЦСейчас можно поменять права в любом отделении МФЦ. Для этого необходимо предоставить:В некоторых случаях дополнительно потребуются следующие документы:ГИБДДПри обращении в ГИБДД необходимо также оплатить госпошлину, предоставить все необходимые документы. Обычно в ГИБДД есть очереди, поэтому может понадобиться несколько часов на ожидание приема.ГосуслугиНа портале "Госуслуги" пошлину можно оплатить со скидкой 30% (1400 рублей), при этом необходимо заполнить анкету и отправить на сайт. Также есть возможность выбрать удобное время, когда нужно будет принести все документы в ГИБДД (лично прийти на прием все-таки придется). Заявление проверят, сфотографируют человека (но лучше все-таки принести свои фото установленного образца) и выдадут права, если все в порядке. Обычно процедура не занимает много времени.Чтобы записаться на замену прав через портал госуслуг, необходимо:Как поменять водительские права"Чтобы максимально быстро поменять водительские права, следует обратиться с заявлением на портал Госуслуг и оплатить пошлину, а после этого подать документы в отделение ГИБДД. В этом случае срок рассмотрения заявления может составить 1 день, — рассказал РИА Новости адвокат Михаил Игнатьев. — Если же обратиться напрямую в МРЭО (Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения. — Прим. ред.), то не будет ни скидки по госпошлине, как в случае с электронной подачей, ни такого быстрого рассмотрения обращения. А если посетить МФЦ для замены водительских прав, то на это уйдет до 2 недель".Прохождение медицинской комиссииПри замене прав водителю необходимо пройти медкомиссию, которая покажет его годность для управления транспортным средством, есть ли у него медицинские противопоказания или ограничения на управление авто. По результатам освидетельствования выдают медицинское заключение. Если замена происходит до истечения срока действия прав по причине смены фамилии или утрате документа, то проходить медосмотр не нужно. Если же у человека появилось заболевание, которое может повлиять на управление машиной, то посетить медиков следует обязательно.Перечень противопоказаний, ограничений и показаний установлен приказом Минздрава. Например, водить средство транспорта запрещено тем, у кого есть эпилепсия, людям с иными психическими расстройствами и расстройствами поведения. Для тех, у кого проблемы со зрением, установлены ограничения по типу автомобиля: если человек ослеп на один глаз, он может водить только такую машину, в которой есть акустическая парковочная система.Пройти медкомиссию можно в медицинском учреждении по месту регистрации. Главное, чтобы у него была лицензия на деятельность по оказанию соответствующих услуг.Для медкомиссии на категорию В нужно пройти:Здесь важно учитывать, что пройти обследование у нарколога и психиатра можно только в специализированных медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства или по месту пребывания. При этом у учреждений должна быть лицензия на медицинскую деятельность по оказанию услуг "психиатрии" и "психиатрического освидетельствования". Такие заключения платные, их цены варьируются в зависимости от региона. Также необходимо учитывать, что срок годности справки от нарколога и психиатра составляет 30 дней. Если человек не успел собрать все бумаги и пройти медкомиссию, ее нужно будет проходить заново.Сбор документовДля того, чтобы сменить, права нужен пакет документов, результаты медицинского обследования, а также оплаченная госпошлина.Перечень документовЧтобы обновить права, следует представить пакет документов, определенный действующим законодательством. Он включает в себя следующие бумаги:Заявление на замену правЗаявление на обновление документа можно написать в МФЦ, ГИБДД, либо заполнить дома, скачав установленную государством форму. Заявление состоит из двух листов, на которых нужно указать личную информацию и паспортные данные. Например, о старом водительском удостоверении или о прохождении медкомиссии. Если у человека отсутствует регистрация, нужно оформить хотя бы временную. Иногда в ГИБДД могут требовать дополнительные документы, поэтому перечень лучше узнать заранее.Оплата госпошлиныОплатить госпошлину придется в любом случае, даже если человек потерял водительские права. Сделать это можно на портале "Госуслуги" с 30-процентной скидкой, также можно воспользоваться мобильным приложением любого банка, электронным терминалом или Почтой России, онлайн-сервисами "Яндекс.Деньги", Qiwi или WebMoney (возможна комиссия) или другими приложениями.Подача документовЧтобы подать документы на замену водительских прав, можно обратиться в отделение ГИБДД, в МФЦ или сделать это через Госуслуги.Срок действия водительского удостоверенияРоссийское национальное водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По прошествии их необходимо заново получить документ, потому что вождение транспорта с просроченным удостоверением может караться штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Если оно нечитаемо, то сотрудник ГИБДД может выписать штраф, как если бы документ был забыт дома. В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом существовало послабление для автомобилистов: тем, у кого срок действия водительского удостоверения закончился в период с 1 февраля по 15 июля, штрафы по соответсвующим статьям КоАП не выписывались до 1 января 2021 года. Сейчас эта мера уже не действует.Замена прав раньше срокаВ 2017 году в постановление правительства РФ №1097 "О допуске к управлению ТС" внесли определенные поправки. В соответствии с ними гражданин России имеет право в любое время обратиться в МРЭО ГИБДД или МФЦ и попросить о замене водительского удостоверения. Сделано это было из-за того, что пропустить срок замены довольно просто, а это чревато штрафом.Штрафы за несвоевременную замену прав"В 2021 году согласно действующему законодательству, водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет, — объяснил РИА Новости адвокат Михаил Игнатьев. — После придется документ заменить с обязательным прохождением медкомиссии. Если же водитель с просроченными документами будет остановлен за рулем авто службой ГИБДД, то ему грозит штраф 5-15 тысяч рублей. Штраф за замену просроченных документов не предусмотрен. Если у водителя, находящегося за рулем, не будет при себе удостоверения, то это грозит ему штрафом в 500 рублей. Хотя инспектор, остановивший автонарушителя, может ограничиться и предупреждением. Если же за рулем был человек, который и вовсе не имеет допуска к управлению авто (лишен прав), то здесь стоит рассматривать наказание согласно ст. 12.7 КоАП РФ. Сумма штрафа составит 30 тысяч рублей либо арест до 15 суток".
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общество, госуслуги, почта россии, авто, водительские права, мфц (многофункциональный центр), яндекс.деньги, webmoney
20:39 31.08.2021
 

Как заменить водительские права в 2021 году: советы юриста

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкОкно выдачи водительских удостоверений в ГИБДД
Окно выдачи водительских удостоверений в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Замена водительского удостоверения — процедура, обязательная каждые 10 лет для всех без исключения автовладельцев. О том, как заменить права по истечении срока в 2021 году, куда лучше обращаться по окончании их действия, в ГИБДД, МФЦ или воспользоваться Госуслугами, и какие нужны документы — в материале РИА Новости.

В каких случаях меняют водительские права

Водительское удостоверение (в разговорной речи "права") обязаны иметь абсолютно все автомобилисты на территории РФ. Поменять права на управление транспортным средством можно, даже если еще не прошел срок в 10 лет, например, когда человек потерял документ, либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом, как рассказал адвокат АО "БОН Инвестиции" Михаил Игнатьев, пересдавать экзамен не потребуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.
По словам специалиста, водительские права меняются в нескольких случаях:
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 02:13
ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на водительские права
  • при повреждении документа и его износе;
  • при утрате;
  • по истечении срока действия, то есть через 10 лет после их получения;
  • если изменились персональные данные водителя;
  • по медицинским показаниям (если они перестали действовать, либо, наоборот, появились новые ограничения).
Для получения прав необходимо посетить территориальное управление ГИБДД и написать заявление или воспользоваться МФЦ и Госуслугами. Перед этим следует пройти медкомиссию, которая оценит состояние здоровья автомобилиста. Если у прав истек срок действия и водитель их вовремя не поменял, он может попасть на штраф — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Если же водительские права загрязнены, повреждены, с них невозможно считать необходимую информацию, удостоверение необходимо сдать и заново предоставить весь пакет документов.
Также прав лишают, если человек находился за рулем в состоянии опьянения, но в этом случае удостоверение можно восстановить после определенного срока:
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗакрытие байкерского сезона во Владивостоке
Закрытие байкерского сезона во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Закрытие байкерского сезона во Владивостоке
"Санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением", — отметил эксперт, заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Где меняют права

На данный момент существует несколько возможностей замены водительских прав. Сделать это можно следующим образом:
  1. 1
    обратившись в региональное управление ГИБДД или его подразделения;
  2. 2
    посредством портала "Госуслуги";
  3. 3
    подав заявление в многофункциональный центр (МФЦ).

МФЦ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
Сейчас можно поменять права в любом отделении МФЦ. Для этого необходимо предоставить:
  • заявление о выдаче водительского удостоверения. Образец можно скачать на сайте или взять на месте;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;
  • национальное водительское удостоверение при его наличии;
  • международное водительское удостоверение (в случае его замены);
  • квитанцию об оплате госпошлины (2000 руб. за национальные права, 1600 руб. за международные).
В некоторых случаях дополнительно потребуются следующие документы:
  • медицинское заключение установленного образца (форма № 003-В/у). Оно необходимо, если человек заменяет национальные водительские права в связи с истечением их срока действия, а также в случае обнаружения у водителя новых медицинских ограничений к управлению транспортным средством.

ГИБДД

При обращении в ГИБДД необходимо также оплатить госпошлину, предоставить все необходимые документы. Обычно в ГИБДД есть очереди, поэтому может понадобиться несколько часов на ожидание приема.

Госуслуги

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
На портале "Госуслуги" пошлину можно оплатить со скидкой 30% (1400 рублей), при этом необходимо заполнить анкету и отправить на сайт. Также есть возможность выбрать удобное время, когда нужно будет принести все документы в ГИБДД (лично прийти на прием все-таки придется). Заявление проверят, сфотографируют человека (но лучше все-таки принести свои фото установленного образца) и выдадут права, если все в порядке. Обычно процедура не занимает много времени.
Чтобы записаться на замену прав через портал госуслуг, необходимо:
  • войти в личный кабинет;
  • выбрать пункт "популярные услуги";
  • в списке на странице выбрать сначала строчку "для физических лиц", затем — "по ведомствам";
  • далее появляется список ведомств, нужно найти МВД России;
  • выбрав ведомство, необходимо кликнуть по третьему пункту, где предлагается прием квалификационных экзаменов и выдача удостоверений;
  • затем нажать "замена водительских прав" и кнопку "получить услугу".
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Как поменять водительские права

"Чтобы максимально быстро поменять водительские права, следует обратиться с заявлением на портал Госуслуг и оплатить пошлину, а после этого подать документы в отделение ГИБДД. В этом случае срок рассмотрения заявления может составить 1 день, — рассказал РИА Новости адвокат Михаил Игнатьев. — Если же обратиться напрямую в МРЭО (Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения. — Прим. ред.), то не будет ни скидки по госпошлине, как в случае с электронной подачей, ни такого быстрого рассмотрения обращения. А если посетить МФЦ для замены водительских прав, то на это уйдет до 2 недель".

Прохождение медицинской комиссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМолодой человек во время прохождения медицинской комиссии
Призывник во время прохождения медицинской комиссии перед отправкой в научную роту Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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При замене прав водителю необходимо пройти медкомиссию, которая покажет его годность для управления транспортным средством, есть ли у него медицинские противопоказания или ограничения на управление авто. По результатам освидетельствования выдают медицинское заключение. Если замена происходит до истечения срока действия прав по причине смены фамилии или утрате документа, то проходить медосмотр не нужно. Если же у человека появилось заболевание, которое может повлиять на управление машиной, то посетить медиков следует обязательно.
Перечень противопоказаний, ограничений и показаний установлен приказом Минздрава. Например, водить средство транспорта запрещено тем, у кого есть эпилепсия, людям с иными психическими расстройствами и расстройствами поведения. Для тех, у кого проблемы со зрением, установлены ограничения по типу автомобиля: если человек ослеп на один глаз, он может водить только такую машину, в которой есть акустическая парковочная система.
Пройти медкомиссию можно в медицинском учреждении по месту регистрации. Главное, чтобы у него была лицензия на деятельность по оказанию соответствующих услуг.
Для медкомиссии на категорию В нужно пройти:
  • психиатра;
  • психиатра-нарколога;
  • офтальмолога;
  • терапевта.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМедкомиссия у психиатра-нарколога
Призыв на военную службу в городах России - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здесь важно учитывать, что пройти обследование у нарколога и психиатра можно только в специализированных медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства или по месту пребывания. При этом у учреждений должна быть лицензия на медицинскую деятельность по оказанию услуг "психиатрии" и "психиатрического освидетельствования". Такие заключения платные, их цены варьируются в зависимости от региона. Также необходимо учитывать, что срок годности справки от нарколога и психиатра составляет 30 дней. Если человек не успел собрать все бумаги и пройти медкомиссию, ее нужно будет проходить заново.

Сбор документов

Для того, чтобы сменить, права нужен пакет документов, результаты медицинского обследования, а также оплаченная госпошлина.
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Перечень документов

Чтобы обновить права, следует представить пакет документов, определенный действующим законодательством. Он включает в себя следующие бумаги:
  • оригинал и ксерокопия удостоверения личности, который подтверждает регистрацию по месту жительства;
  • медицинскую справку о пригодности заявителя к управлению самоходными ТС определенной категории;
  • оригинал и ксерокопию справки о прохождении курсов обучения в автошколе (лица, получившие права до 2013 года, представлять ее не обязаны);
  • старые или поврежденные права;
  • справку из ГАИ об отсутствии факта лишения заявителя удостоверения;
  • документ, подтверждающий уплату госпошлины;
  • три фото в формате 3х4.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве
Оформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве

Заявление на замену прав

Заявление на обновление документа можно написать в МФЦ, ГИБДД, либо заполнить дома, скачав установленную государством форму. Заявление состоит из двух листов, на которых нужно указать личную информацию и паспортные данные. Например, о старом водительском удостоверении или о прохождении медкомиссии. Если у человека отсутствует регистрация, нужно оформить хотя бы временную. Иногда в ГИБДД могут требовать дополнительные документы, поэтому перечень лучше узнать заранее.

Оплата госпошлины

Оплатить госпошлину придется в любом случае, даже если человек потерял водительские права. Сделать это можно на портале "Госуслуги" с 30-процентной скидкой, также можно воспользоваться мобильным приложением любого банка, электронным терминалом или Почтой России, онлайн-сервисами "Яндекс.Деньги", Qiwi или WebMoney (возможна комиссия) или другими приложениями.

Подача документов

Чтобы подать документы на замену водительских прав, можно обратиться в отделение ГИБДД, в МФЦ или сделать это через Госуслуги.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бланк водительского удостоверения нового образца

Срок действия водительского удостоверения

Российское национальное водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По прошествии их необходимо заново получить документ, потому что вождение транспорта с просроченным удостоверением может караться штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Если оно нечитаемо, то сотрудник ГИБДД может выписать штраф, как если бы документ был забыт дома. В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом существовало послабление для автомобилистов: тем, у кого срок действия водительского удостоверения закончился в период с 1 февраля по 15 июля, штрафы по соответсвующим статьям КоАП не выписывались до 1 января 2021 года. Сейчас эта мера уже не действует.

Замена прав раньше срока

В 2017 году в постановление правительства РФ №1097 "О допуске к управлению ТС" внесли определенные поправки. В соответствии с ними гражданин России имеет право в любое время обратиться в МРЭО ГИБДД или МФЦ и попросить о замене водительского удостоверения. Сделано это было из-за того, что пропустить срок замены довольно просто, а это чревато штрафом.
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Штрафы за несвоевременную замену прав

"В 2021 году согласно действующему законодательству, водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет, — объяснил РИА Новости адвокат Михаил Игнатьев. — После придется документ заменить с обязательным прохождением медкомиссии. Если же водитель с просроченными документами будет остановлен за рулем авто службой ГИБДД, то ему грозит штраф 5-15 тысяч рублей. Штраф за замену просроченных документов не предусмотрен. Если у водителя, находящегося за рулем, не будет при себе удостоверения, то это грозит ему штрафом в 500 рублей. Хотя инспектор, остановивший автонарушителя, может ограничиться и предупреждением. Если же за рулем был человек, который и вовсе не имеет допуска к управлению авто (лишен прав), то здесь стоит рассматривать наказание согласно ст. 12.7 КоАП РФ. Сумма штрафа составит 30 тысяч рублей либо арест до 15 суток".
 
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03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
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