Как заменить водительские права в 2025 году: советы юриста

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Замена водительского удостоверения — процедура, обязательная каждые 10 лет для всех без исключения автовладельцев. О том, что делать с правами по истечении срока в 2025 году, куда лучше обращаться по окончании их действия: в ГИБДД, МФЦ или воспользоваться порталом "Госуслуги", какие нужны документы и на сколько продлено действие водительских прав согласно новому закону— в материале РИА Новости.

В каких случаях меняют водительские права

Водительское удостоверение (в разговорной речи "права") обязаны иметь абсолютно все автомобилисты на территории РФ. Поменять права на управление транспортным средством можно досрочно, даже если еще не прошел срок в 10 лет, например, когда человек потерял документ, либо изменилось его состояние здоровья или фамилия . При этом, как рассказал адвокат АО "БОН Инвестиции" Михаил Игнатьев , пересдавать экзамен не потребуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.

По словам специалиста, водительские права меняются в нескольких случаях:

при повреждении документа и его износе;

при утрате;

по истечении срока действия;

если изменились персональные данные водителя;

по медицинским показаниям (если они перестали действовать либо, наоборот, появились новые ограничения).

Для получения прав необходимо посетить территориальное управление ГИБДД и написать заявление или воспользоваться МФЦ и порталом "Госуслуги". Перед этим следует пройти медкомиссию, которая оценит состояние здоровья автомобилиста. Если у прав истек срок действия и водитель их вовремя не поменял, он может попасть на штраф — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Если же водительские права загрязнены, повреждены, с них невозможно считать необходимую информацию, удостоверение необходимо сдать и заново предоставить весь пакет документов.

Также прав лишают, если человек находился за рулем в состоянии опьянения, но в этом случае удостоверение можно восстановить после определенного срока:

"Санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением", — отметил эксперт, заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов

Где меняют права

На данный момент существует несколько возможностей замены водительских прав. Сделать это можно следующим образом:

обратившись в региональное управление ГИБДД или его подразделения; посредством портала "Госуслуги"; подав заявление в многофункциональный центр (МФЦ).

МФЦ

Сейчас можно поменять права в любом отделении МФЦ. Для этого необходимо предоставить:

заявление о выдаче водительского удостоверения. Образец можно скачать на сайте или взять на месте;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;

международное водительское удостоверение (в случае его замены);

квитанцию об оплате госпошлины (2000 руб).

В некоторых случаях дополнительно потребуются следующие документы:

медицинское заключение установленного образца (форма № 003-В/у). Оно необходимо, если человек заменяет водительские права в связи с истечением их срока действия, а также в случае обнаружения у водителя новых медицинских ограничений к управлению транспортным средством.

Выбрать ближайший центр можно в списке сайтов МФЦ по России. В Москве можно обратиться в любой центр вне зависимости от места регистрации и проживания. Записаться на прием можно на сайте и лично в центре, получив талон электронной очереди.

ГИБДД

При обращении в ГИБДД необходимо также оплатить госпошлину, предоставить все необходимые документы. Обычно в ГИБДД есть очереди, поэтому может понадобиться несколько часов на ожидание приема.

В Москве заменой прав занимаются те же отделы, что и принимают водительские экзамены. Как и в случае с МФЦ, можно записаться на прием заранее через “Госуслуги” или лично приехать в выбранное подразделение и встать в электронную очередь.

Госуслуги

На портале "Госуслуги" необходимо заполнить анкету и отправить на сайт. Также есть возможность выбрать удобное время, когда нужно будет принести все документы в ГИБДД (лично прийти на прием все-таки придется). Заявление проверят, сфотографируют человека (но лучше все-таки принести свои фото установленного образца) и выдадут права, если все в порядке. Обычно процедура не занимает много времени.

Чтобы записаться на замену прав через портал "Госуслуги", необходимо:

войти в личный кабинет;

выбрать пункт "популярные услуги";

в списке на странице выбрать сначала строчку "для физических лиц", затем — "по ведомствам";

далее появляется список ведомств, нужно найти МВД России;

выбрав ведомство, необходимо кликнуть по третьему пункту, где предлагается прием квалификационных экзаменов и выдача удостоверений;

затем нажать "замена водительских прав" и кнопку "получить услугу".

Как поменять водительские права

"Чтобы максимально быстро поменять водительские права, следует обратиться с заявлением на портал "Госуслуг" и оплатить пошлину, а после этого подать документы в отделение ГИБДД. В этом случае срок рассмотрения заявления может составить 1 день, — рассказал РИА Новости адвокат Михаил Игнатьев. — А если посетить МФЦ для замены водительских прав, то на это уйдет до 2 недель".

Прохождение медицинской комиссии

При замене прав водителю необходимо пройти медкомиссию, которая покажет его годность для управления транспортным средством, есть ли у него медицинские противопоказания или ограничения на управление авто. По результатам освидетельствования выдают медицинское заключение. Если замена происходит до истечения срока действия прав по причине смены фамилии или утрате документа, то проходить медосмотр не нужно. Если же у человека появилось заболевание, которое может повлиять на управление машиной, то посетить медиков следует обязательно.

Перечень противопоказаний, ограничений и показаний установлен приказом Минздрава . Например, водить средство транспорта запрещено тем, у кого есть эпилепсия, людям с иными психическими расстройствами и расстройствами поведения. Для тех, у кого проблемы со зрением, установлены ограничения по типу автомобиля: если человек ослеп на один глаз, он может водить только такую машину, в которой есть акустическая парковочная система.

Пройти медкомиссию можно в медицинском учреждении по месту регистрации. Главное, чтобы у него была лицензия на деятельность по оказанию соответствующих услуг.

Для медкомиссии на категорию В нужно пройти:

психиатра;

психиатра-нарколога;

офтальмолога;

терапевта.

Здесь важно учитывать, что пройти обследование у нарколога и психиатра можно только в специализированных медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства или по месту пребывания. При этом у учреждений должна быть лицензия на медицинскую деятельность по оказанию услуг "психиатрии" и "психиатрического освидетельствования". Такие заключения платные, их цены варьируются в зависимости от региона. Также необходимо учитывать, что срок годности справки от нарколога и психиатра составляет 30 дней. Если человек не успел собрать все бумаги и пройти медкомиссию, ее нужно будет проходить заново.

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минздрава, по которому изменился порядок обязательного медосмотра водителей. Согласно нововведениям, анализы крови и мочи будут сдавать водители, лишенные удостоверения за управление машиной в состоянии опьянения, а также те, кто отказался от медосвидетельствования или имеют судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде. На обязательные тесты могут отправить при наличии признаков алкоголизма или наркомании.

Сбор документов

Для того чтобы сменить права, нужен пакет документов, результаты медицинского обследования, а также оплаченная госпошлина.

Перечень документов

Чтобы обновить права, следует представить пакет документов, определенный действующим законодательством. Он включает в себя следующие бумаги:

оригинал и ксерокопия удостоверения личности, которое подтверждает регистрацию по месту жительства;

медицинскую справку о пригодности заявителя к управлению самоходными ТС определенной категории;

оригинал и ксерокопию справки о прохождении курсов обучения в автошколе (лица, получившие права до 2013 года, представлять ее не обязаны);

старые или поврежденные права;

справку из ГАИ об отсутствии факта лишения заявителя удостоверения;

документ, подтверждающий уплату госпошлины;

три фото в формате 3х4.

Заявление на замену прав

Заявление на обновление документа можно написать в МФЦ, ГИБДД либо заполнить дома, скачав установленную государством форму. Заявление состоит из двух листов, на которых нужно указать личную информацию и паспортные данные. Например, о старом водительском удостоверении или о прохождении медкомиссии. Если у человека отсутствует регистрация, нужно оформить хотя бы временную. Иногда в ГИБДД могут требовать дополнительные документы, поэтому перечень лучше узнать заранее.

Оплата госпошлины

Оплатить госпошлину придется в любом случае, даже если человек потерял водительские права. Сделать это можно на портале "Госуслуги", также можно воспользоваться мобильным приложением любого банка, электронным терминалом или Почтой России , онлайн-сервисами " Яндекс.Деньги ", Qiwi (возможна комиссия) или другими приложениями.

Подача документов

Чтобы подать документы на замену водительских прав, можно обратиться в отделение ГИБДД, в МФЦ или сделать это через "Госуслуги".

Срок действия водительского удостоверения

Срок действия прав — 10 лет. Вождение транспорта с просроченным удостоверением может караться штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если оно нечитаемо, то сотрудник ГИБДД может выписать штраф, как если бы документ был забыт дома.

Замена прав раньше срока

В 2017 году в постановление правительства РФ №1097 "О допуске к управлению ТС" внесли определенные поправки. В соответствии с ними гражданин России имеет право в любое время обратиться в МРЭО ГИБДД или МФЦ и попросить о замене водительского удостоверения. Сделано это было из-за того, что пропустить срок замены довольно просто, а это чревато штрафом.

Штрафы за несвоевременную замену прав

Если водитель с просроченными документами будет остановлен за рулем авто службой ГИБДД, то ему грозит штраф 5-15 тысяч рублей. Штраф за замену просроченных документов не предусмотрен. Если у водителя, находящегося за рулем, не будет при себе удостоверения, то это грозит ему штрафом в 500 рублей. Хотя инспектор, остановивший автонарушителя, может ограничиться и предупреждением. Если же за рулем был человек, который и вовсе не имеет допуска к управлению авто (лишен прав), то здесь стоит рассматривать наказание согласно ст. 12.7 КоАП РФ. Сумма штрафа составит 30 тысяч рублей либо арест до 15 суток.

Изменения в 2025 году

В 2024 году было принято решение об автопродлении водительских удостоверений, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года включительно. Такие права можно не менять до 2028 года и продолжать водить автомобиль со старым удостоверением, они продлятся автоматически. Если срок действия водительских удостоверений закончился в 2022 году, и их так же автоматически продлили на три года , значит, в 2025 году пора менять удостоверение.

Согласно изменениям в статьях 25 и 26 Федерального закона “О безопасности дорожного движения ” в 2025 году ряд граждан должны будут поменять права. Теперь в течение года после получения гражданства или вида на жительство замене подлежат иностранные водительские удостоверения (постановление вступилов силу 1 апреля 2024 года). Исключение составляют граждане России, которые получили права в Белоруссии, и граждане Белоруссии с российскими правами, которые получили вид на жительство в России.

Выдавать российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных прав наиболее популярных категорий (“М”, “А”, “В” и подкатегорий “А1”, “В1”) будут только после успешной сдачи теоретического экзамена.