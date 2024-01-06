https://ria.ru/20240106/prava-1919931635.html

В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права

В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права - РИА Новости, 06.01.2024

В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права

Обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:10

2024-01-06T13:10

2024-01-06T13:10

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Ранее МВД РФ разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений". Так, с момента вступления в силу будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка "не сдал". Кроме того, документ дополнен перечнем оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения. Например, отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такие граждане не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока наказания. Также вводятся основания для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Например, если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения. Кроме того, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военкомата.

https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, россия