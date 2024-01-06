Рейтинг@Mail.ru
В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/prava-1919931635.html
В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права
В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права - РИА Новости, 06.01.2024
В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права
Обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:10
2024-01-06T13:10
общество
авто
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/91/1519559137_0:53:2310:1352_1920x0_80_0_0_8e57f5e92c64653fbe38a085f50ce6be.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Ранее МВД РФ разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений". Так, с момента вступления в силу будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка "не сдал". Кроме того, документ дополнен перечнем оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения. Например, отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такие граждане не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока наказания. Также вводятся основания для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Например, если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения. Кроме того, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военкомата.
https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html
https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/91/1519559137_475:0:2278:1352_1920x0_80_0_0_8fa31d08c7006d39c5b7b62965449168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права

В России 1 апреля 2024 года вступят в силу новые правила сдачи на права

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрактические занятия в автошколе
Практические занятия в автошколе - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Практические занятия в автошколе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
Ранее МВД РФ разработало проект ведомственного приказа "О внесении изменений в административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений".
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
"Это правило затронет многих". Что ждет автомобилистов в новом году
2 января, 08:00
Так, с момента вступления в силу будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка "не сдал".
Кроме того, документ дополнен перечнем оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения. Например, отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такие граждане не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока наказания.
Также вводятся основания для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Например, если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения.
Кроме того, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военкомата.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят
29 декабря 2023, 17:58
 
ОбществоАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала