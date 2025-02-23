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В Санкт-Петербурге три моста подсветят в цвета российского флага - РИА Новости, 23.02.2025
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20:19 23.02.2025 (обновлено: 20:20 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/most-2001162523.html
В Санкт-Петербурге три моста подсветят в цвета российского флага
В Санкт-Петербурге три моста подсветят в цвета российского флага - РИА Новости, 23.02.2025
В Санкт-Петербурге три моста подсветят в цвета российского флага
Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета российского флага в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 23.02.2025
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общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
день защитника отечества
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета российского флага в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба губернатора. "В честь Дня защитника Отечества три петербургских моста получат тематическую художественную подсветку в цветах российского флага", - говорится в сообщении. В частности, в 18:15 свой световой режим изменят Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. Подсветка будет работать в соответствии с графиком наружного освещения до 8:10 понедельника. "2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Это год 80-летия Великой Победы. Особое значение сегодня мы придаем преемственности поколений, чествованию и поддержке наших ветеранов и воинов, защищающих сегодня нашу страну. 23 февраля праздничное оформление города в цветах боевых знамен и государственного флага подчеркивает торжественность и масштаб праздника, говорит о гордости за страну и ее героев", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, день защитника отечества, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, День защитника Отечества, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Санкт-Петербурге три моста подсветят в цвета российского флага

Три моста в Петербурге подсветят в цвета флага России в День защитника Отечества

© Фото : администрация Санкт‑ПетербургаПодсветка Дворцового моста в Санкт‑Петербурге
Подсветка Дворцового моста в Санкт‑Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : администрация Санкт‑Петербурга
Подсветка Дворцового моста в Санкт‑Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета российского флага в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба губернатора.
"В честь Дня защитника Отечества три петербургских моста получат тематическую художественную подсветку в цветах российского флага", - говорится в сообщении.
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В частности, в 18:15 свой световой режим изменят Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. Подсветка будет работать в соответствии с графиком наружного освещения до 8:10 понедельника.
"2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Это год 80-летия Великой Победы. Особое значение сегодня мы придаем преемственности поколений, чествованию и поддержке наших ветеранов и воинов, защищающих сегодня нашу страну. 23 февраля праздничное оформление города в цветах боевых знамен и государственного флага подчеркивает торжественность и масштаб праздника, говорит о гордости за страну и ее героев", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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