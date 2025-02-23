https://ria.ru/20250223/most-2001162523.html

В Санкт-Петербурге три моста подсветят в цвета российского флага

В Санкт-Петербурге три моста подсветят в цвета российского флага - РИА Новости, 23.02.2025

В Санкт-Петербурге три моста подсветят в цвета российского флага

Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета российского флага в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 23.02.2025

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общество

санкт-петербург

россия

александр беглов

день защитника отечества

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета российского флага в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба губернатора. "В честь Дня защитника Отечества три петербургских моста получат тематическую художественную подсветку в цветах российского флага", - говорится в сообщении. В частности, в 18:15 свой световой режим изменят Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. Подсветка будет работать в соответствии с графиком наружного освещения до 8:10 понедельника. "2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Это год 80-летия Великой Победы. Особое значение сегодня мы придаем преемственности поколений, чествованию и поддержке наших ветеранов и воинов, защищающих сегодня нашу страну. 23 февраля праздничное оформление города в цветах боевых знамен и государственного флага подчеркивает торжественность и масштаб праздника, говорит о гордости за страну и ее героев", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html

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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, день защитника отечества, великая отечественная война (1941-1945)