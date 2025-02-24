День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. В 2025 году он приходится на воскресенье. История и описание праздника, как менялось его название, суть и традиции, в каких странах кроме России празднуют, что принято дарить мужчинам – в материале РИА Новости.

День защитника Отечества

Праздник 23 Февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В новейшей истории его смысл расширился.

Дата праздника

В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.

"Сама дата стала праздничной в 1919 году и называлась – День Красного подарка. Праздник был приурочен к годовщине красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой в годы Первой мировой войны. Интересно, что сам праздник берет свое начало в 1918 году, когда была создана Рабоче-крестьянская Красная армия, но не в феврале, а 28 января. Был издан соответствующий декрет Совнаркома о создании РККА", – поясняет Анастасия Назукина, кандидат исторических наук, научный сотрудник Школы антропологии будущего РАНХиГС, учитель истории и обществознания.

В 1920-1921 гг. праздник не отмечали, к нему вернулись только в 1922 году, когда президиум ВЦИК издал постановление о четвертой годовщине РККА. Тогда же появилось и новое название – День Красной армии и Военно-морского флота.

Следующее изменение в названии праздника, по словам эксперта, произошло после Великой Отечественной войны в 1946 году. 23 февраля стал Днем Советской армии и Военно-морского флота. А нынешнее название было установлено в 1995 году – День защитника Отечества, с 2001 года этот день стал выходным.

История

Праздник 23 февраля, известный нам сегодня как День защитника Отечества, учредили в нашей стране в 1922 году. 2 февраля 1918-го Совет народных комиссаров принял решение о создании Красной армии, в которую пошли добровольцы, рассказывает Виталий Тепикин, кандидат исторических наук, профессор, публицист, руководитель российского Экспертно-аналитического центра "Интеллигенция. Политика. Власть". Пункты призыва открылись тогда во многих городах. Белое движение отстаивало прежнюю жизнь до революции, а Германия начала наступление 18 февраля. Спустя несколько дней, именно 23-го числа, вышел декрет "Социалистическое отечество в опасности" - из него следовало, что нужно подниматься всем миром на защиту родной земли. Ленин пытался выйти из положения без новых потерь, Германия условия обозначила, и вскоре подписали Брестский мир. Перед этим, правда, возникла угроза Петрограду, именно поэтому столицу перенесли в Москву 26 февраля.

Уже в начале 1919-го задумали отмечать годовщину Красной армии, объединив праздник с Днём красного подарка 17 февраля (население одаривало солдат своей Красной армии в благодарность). Будний день в тот год показался неподходящим, ближайшее воскресенье выпало на 23 февраля.

"Праздник отметили и забыли. Только в 1922 году его провозгласили официально Днём создания Красной армии. Название многократно менялось, сейчас это День защитника Отечества. Он безусловно носит патриотический характер, чествуют в первую очередь военнослужащих. И если до 1949 года праздновали важную памятную дату, то затем стали проводить 23 февраля парады, концерты, вручать награды, ценные подарки - часы с гравировкой, бинокли, ножи, фляжки с коньяком, – говорит Виталий Тепикин. – Значение праздника изменилось: сейчас защитник Отечества – любой мужчина, поддерживающий страну своим трудом, способный защитить Родину в случае необходимости. Отмечают день на общенациональном уровне, как в семьях, так и на работе. Всё это сопровождается государственными торжествами, вес которых в нынешней обстановке будет только нарастать".

"День защитника Отечества – праздник доблести, преданности и отваги. Люди в этот день чтят подвиг неизвестного солдата, отдавая дань уважения героям, погибшим при защите независимости своей страны. Это праздник настоящих мужчин, готовых в любой момент встать на защиту Родины, а в мирное время ежедневно оберегающих от любых невзгод свой дом и семью", – говорит основатель студии уникальных подарков ArtGift.ru Игорь Фролов.

Важность праздника

Под разными названиями в России этот день празднуется уже больше 100 лет. По мнению Игоря Фролова, в первую очередь 23 февраля выступает символом уважения к истории страны и ее героям. Именно тех простых людей, которые проявили мужество. Не задумываясь, они встали на защиту Отечества, когда это было необходимо.Эксперт считает, что с течением времени значимость и история этого дня постепенно стерлись. Сейчас принято поздравлять мужчин всех возрастов, даже тех, кто не имеет никакого отношения к армии. Первоначальное символическое значение было утрачено и забыто.

"В 1919 году в Москве праздник проходил с музыкой и различными представлениями, выступали артисты театрально-музыкальной секции Моссовета. Особое внимание уделялось юбилейным датам. Так, в 1923 году СССР отметил пятилетие Красной армии торжественно: в Большом театре прошло специальное заседание ВЦИК. Потом подобные заседания проводили в Доме Союзов и снова в Большом театре. Праздник организовывали в воинских частях, на предприятиях, в вузах и школах. В 10-летний юбилей Красной армии был открыт Центральный дом Красной армии и одноименный музей. В 1930-е годы в этот день проводили физкультурные соревнования школьников. К 20-летию праздника была выпущена специальная медаль "XX лет Рабоче-крестьянской Красной армии", ее удостоились действующие военнослужащие и участники Гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны праздник стал еще более актуальным, в этот день открывались в Москве тематические выставки о подвиге советских солдат. В наше время праздник не растерял своей актуальности. 23 февраля начинается с торжественной церемонии у Кремлевской стены, где возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата", – поясняет эксперт.

Традиции

В армии советского образца в основном служили мужчины, поэтому исторически сложилась традиция поздравлять именно их. С другой стороны, в этот день принято чествовать и женщин, служащих в армии. По словам Игоря Фролова, во всех школах и детских садах поздравляют будущих защитников. Девочки дарят символические сувениры своим одноклассникам, рисуют для них тематические открытки. В некоторых школах стали возрождать забытые традиции и проводить уроки памяти.

Важная традиция связана с памятными местами. "В каждом городе есть мемориал героям войны, памятник известному полководцу, вечный огонь и т.д. Такие места символичны, создают в памяти якоря событий: что и где произошло, чем важен человек. Праздничные митинги, парады и концерты возле мемориалов актуализируют ценности, связанные с Днем защитника Отечества: важность армии для обороны страны, память о воинской славе и гражданской идентичности. Самые заметные представления проходят в Москве у Кремля и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. И конечно салют, еще один важный атрибут праздника", – отмечает культуролог Марина Бочарова.

Что празднуется

"Поскольку праздник претерпел изменения, менялся и его смысл. Сегодня День защитника Отечества в нашей стране – это особый день, когда почитается воинская слава, отдается честь и память мужчинам и женщинам, которые участвовали в защите Родины. И неважно в какое время, в какую эпоху и в каких битвах. Это память о тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой каждого из нас. Этот день – символ памяти и уважения истории России", – говорит Анастасия Назукина.

Как отмечается

До 1949 года 23 февраля считался памятным днем, а не праздником. С 1949 года честь доблести военнослужащих начали проводить торжественные мероприятия. Они проходили с парадом техники, концертами и пиротехникой. По словам Анастасии Назукиной, еще со времен Советского Союза в этот день вручаются государственные награды ветеранам войны и солдатам, участвующим в различных военных кампаниях (иностранных тоже), а также ветеранам боевых действий. Скорее всего, отсюда и берет начало традиция – дарить подарки мужчинам в этот день. В какой-то момент праздник перестал быть просто профессиональным, он стал частью повседневной жизни. Не только днем военнослужащих, но и всех мужчин, независимо от возраста, потому что они могут стать потенциально на защиту Родины.

Поздравления и подарки

"Одна из традиций – поздравления. К этому дню мужчины и женщины, имеющие отношение к военной службе получают памятные открытки от государства. Обычно они сдержанного дизайна с обязательным рисунком государственного флага", – рассказывает культуролог Марина Бочарова.

Единых стандартов относительно подарков нет. В магазинах к этому дню продают разнообразные сувениры: кружки, фигурки, нашивки на одежду и т.д. Они обычно в цветовой палитре униформы, в рамках военной тематики и щедро сдобрены юмором. Например, рисунки на кружках с веселыми солдатами скорее призваны развеселить владельца, разбавляя суровый образ танкиста или артиллериста.

Родственникам дарят вещи, относящиеся к их хобби, коллегам – подарки, связанные с профессиональной деятельностью, друзьям – символические сувениры. Эксперт отмечает, что кроме обычных наборов в духе "походная фляга плюс два стакана", носков и бритв в моду вошли смарт-часы и средства для мужского ухода за бородой и волосами, особые подарки для коллекционеров и моделистов – сборные конструкторы.

"Отличным вариантом подарка для военнослужащего на 23 февраля станет оригинальный презент с историей на военную тему. Например, это может быть необычная литография с изображением военной техники, советского вооружения и других тематических вещей", – отмечает Игорь Фролов.

В последние годы подарком стали тематические стикеры в социальных сетях. День защитника Отечества неофициально считается мужским праздником, поэтому открытку в ВК могут прислать даже тем, кто не имеет отношения к военной службе.

"Одна из интересных современных тенденций – это ивенты в многопользовательских играх к празднику. За прохождение заданий игрок получает призы, например, особый комплект внешности для персонажа, которые нельзя получить в другой день. Само событие связано с праздником и награды стилизованы под основные цвета и атрибуты. Замечу, что подобные мероприятия проводятся не только ко Дню защитника Отечества, но и к другим государственным праздникам, например к Новому году или 9 Мая", – комментирует Марина Бочарова.

В каких странах отмечают

День защитника Отечества отмечают не только в России. Игорь Фролов поясняет, что во многих странах бывшего СССР в этот день устраивают праздничные торжества: проводят парады, возлагают цветы к военным памятникам и устраивают различные тематические мероприятия:

Беларусь;

Беларусь; Эстония;

Эстония; Латвия;

Латвия; Таджикистан;

Таджикистан; Южная Осетия;

Южная Осетия; Абхазия;

Абхазия; Киргизия;

Киргизия; Армения.

Марина Бочарова отмечает, что ряд стран, частей бывшего СССР, отказались от празднования Дня защитника Отечества или совместили этот день с собственными важными датами. Так, в Казахстане организовали праздник, который приходится на 7 мая. В этот день в 1992 году был подписан указ о создании вооруженных сил государства. Но неофициально некоторые граждане продолжают по привычке праздновать именно 23 февраля. Подобная картина в Таджикистане, где отмечается "День защитника и День образования Вооруженных Сил" республики. В Армении День защитника Отечества не является выходным днем, в отличие от России.