https://ria.ru/20250222/prazdnik-2000141264.html

22 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 22 февраля в России и в мире по календарю

22 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Зима в календаре вот-вот уступит место первым мартовским дням, однако последние недели февраля 2025 года радуют жителей России разнообразными праздниками:... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:00:00+03:00

2025-02-22T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Зима в календаре вот-вот уступит место первым мартовским дням, однако последние недели февраля 2025 года радуют жителей России разнообразными праздниками: профессиональными, международными, народными. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день и какие запреты действуют, а также выпадающие на 22 февраля именины и народные приметы - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ календаре значимых дат России 22 февраля не отмечено крупными государственными или профессиональными праздниками. Однако на сегодня выпадает ряд значимых православных праздников, а также важных исторических событий.Церковный праздник сегодняВ текущем году именно на 22 февраля выпадает Вселенская (мясопустная) родительская суббота. Она отмечается перед Масленицей, за два дня до ее начала. В этот день полагается чтить память усопших, посещать службы в храмах, молиться дома, а также приходить на кладбища, чтобы привести в порядок могилы родственников и близких людей.В этот день православные отмечают и День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Он появился на свет во второй половине 19 века в Псковской губернии в семье священника. Закончил духовное училище и семинарию, а после - Петербургскую Духовную Академию. Был избран Патриархом Московским и всея Руси осенью 1917 года.22 февраля также известно в церковном календаре как день памяти преподобного Панкратия Печерского. По преданию, он обладал даром чудотворения и был способен исцелять людей от недугов.В этот же день отмечаются:Народный праздникВ народном праздничном календаре 22 февраля известно как День Панкратия или Лаптев день. Происхождение такого названия объясняется очень просто: этот день было принято посвящать плетению лаптей, а также починке любой другой обуви. Занимались и подготовкой к предстоящим весенним работам, например, проверяли состояние инвентаря, а также наводили порядок в доме.Существовал для этой даты и ряд особых погодных примет. Например, мороз и снег на улице предвещал скорое тепло, а вот оттепель, наоборот, считалась признаком того, что впереди еще ждет похолодание. Ясное ночное небо с большим количеством звезд также считались приметой ожидающего впереди потепления.Какой сегодня праздник в миреКаждый год 22 февраля во многих странах мира отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. Такая дата была выбрана потому, что в 1990 году 22 февраля в Великобритании была принята "Хартия жертв преступлений". В этот день принято говорить о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане, ставшие жертвами различных преступлений.Международный день энцефалита - еще один важный праздник, вот уже более 10 лет ежегодно отмечаемый 22 февраля. Основная его задача - напомнить людям о том, насколько серьезную опасность представляет эта группа заболеваний для человека, а также повторить основные меры профилактики.Жители Японии сегодня уделяют повышенное внимание своим домашним любимцам, ведь 22 февраля здесь отмечается пусть и неофициальный, но от того не менее радостный праздник - День кошки. К слову, его история началась еще в прошлом тысячелетии, в 1987 году.Памятные даты в историиВ истории России и мира 22 февраля запомнилось многими значимыми событиями, среди которых:1714 год - по указу Петра I в Санкт-Петербурге основан Аптекарский огород, который станет основой для будущего Санкт-Петербургского ботанического сада;1878 год - в Москве впервые была исполнена Четвертая симфония, созданная Петром Чайковским;1968 год - на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) открыта самая северная российская антарктическая станция “Беллинсгаузен”.Кто родился 22 февраля из знаменитостей22 февраля день рождения отмечают:ИмениныИменинниками 22 февраля являются Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, а также Петр и Панкрат.

https://ria.ru/20250221/roditelskaya-1925768297.html

https://ria.ru/20100222/210019964.html

https://ria.ru/20150507/1062818650.html

https://ria.ru/20100222/209994721.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники