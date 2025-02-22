Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 февраля в России и в мире по календарю
06:00 22.02.2025 (обновлено: 13:36 20.10.2025)
22 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 февраля в России и в мире по календарю
22 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Зима в календаре вот-вот уступит место первым мартовским дням, однако последние недели февраля 2025 года радуют жителей России разнообразными праздниками:... РИА Новости, 20.10.2025
россия, общество, праздники, религиозные праздники, какой сегодня праздник
Россия, Общество, Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

22 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / SeventyFourКакой сегодня праздник 22 февраля
Какой сегодня праздник 22 февраля - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / SeventyFour
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Зима в календаре вот-вот уступит место первым мартовским дням, однако последние недели февраля 2025 года радуют жителей России разнообразными праздниками: профессиональными, международными, народными. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день и какие запреты действуют, а также выпадающие на 22 февраля именины и народные приметы - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В календаре значимых дат России 22 февраля не отмечено крупными государственными или профессиональными праздниками. Однако на сегодня выпадает ряд значимых православных праздников, а также важных исторических событий.

Церковный праздник сегодня

В текущем году именно на 22 февраля выпадает Вселенская (мясопустная) родительская суббота. Она отмечается перед Масленицей, за два дня до ее начала. В этот день полагается чтить память усопших, посещать службы в храмах, молиться дома, а также приходить на кладбища, чтобы привести в порядок могилы родственников и близких людей.
Мясопустная суббота - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Вселенская (мясопустная) родительская суббота в 2025
23 февраля, 11:52
В этот день православные отмечают и День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Он появился на свет во второй половине 19 века в Псковской губернии в семье священника. Закончил духовное училище и семинарию, а после - Петербургскую Духовную Академию. Был избран Патриархом Московским и всея Руси осенью 1917 года.
22 февраля также известно в церковном календаре как день памяти преподобного Панкратия Печерского. По преданию, он обладал даром чудотворения и был способен исцелять людей от недугов.
В этот же день отмечаются:
  • обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского;
  • день памяти священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, а также Панкратия, епископа Тавроменийского;
  • день памяти мученика Никифора, из Антиохии Сирской;
  • день памяти преподобных Геннадия и Никифора Важеозерских;
  • день памяти священномучеников Василия Измайлова, пресвитера, и Иоанна Фрязинова, пресвитера.

Народный праздник

В народном праздничном календаре 22 февраля известно как День Панкратия или Лаптев день. Происхождение такого названия объясняется очень просто: этот день было принято посвящать плетению лаптей, а также починке любой другой обуви. Занимались и подготовкой к предстоящим весенним работам, например, проверяли состояние инвентаря, а также наводили порядок в доме.
Существовал для этой даты и ряд особых погодных примет. Например, мороз и снег на улице предвещал скорое тепло, а вот оттепель, наоборот, считалась признаком того, что впереди еще ждет похолодание. Ясное ночное небо с большим количеством звезд также считались приметой ожидающего впереди потепления.

Какой сегодня праздник в мире

Каждый год 22 февраля во многих странах мира отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. Такая дата была выбрана потому, что в 1990 году 22 февраля в Великобритании была принята "Хартия жертв преступлений". В этот день принято говорить о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане, ставшие жертвами различных преступлений.
Международный день защиты жертв преступлений. Справка
22 февраля 2010, 10:33
Международный день энцефалита - еще один важный праздник, вот уже более 10 лет ежегодно отмечаемый 22 февраля. Основная его задача - напомнить людям о том, насколько серьезную опасность представляет эта группа заболеваний для человека, а также повторить основные меры профилактики.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКошки тайской породы
Кошки тайской породы - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Кошки тайской породы
Жители Японии сегодня уделяют повышенное внимание своим домашним любимцам, ведь 22 февраля здесь отмечается пусть и неофициальный, но от того не менее радостный праздник - День кошки. К слову, его история началась еще в прошлом тысячелетии, в 1987 году.

Памятные даты в истории

В истории России и мира 22 февраля запомнилось многими значимыми событиями, среди которых:
1714 год - по указу Петра I в Санкт-Петербурге основан Аптекарский огород, который станет основой для будущего Санкт-Петербургского ботанического сада;
1878 год - в Москве впервые была исполнена Четвертая симфония, созданная Петром Чайковским;
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Биография Петра Чайковского
30 апреля, 14:01
1968 год - на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) открыта самая северная российская антарктическая станция “Беллинсгаузен”.
Кто родился 22 февраля из знаменитостей
22 февраля день рождения отмечают:
  • немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788 год);
  • польский композитор и пианист Фредерик Шопен (1810 год);
Фридерик Шопен - РИА Новости, 1920, 22.02.2010
Фредерик Францишек Шопен. Биографическая справка
22 февраля 2010, 10:50
  • актриса Дрю Бэрримор (1975 год).

Именины

Именинниками 22 февраля являются Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, а также Петр и Панкрат.
