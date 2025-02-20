https://ria.ru/20250220/prazdnik-2000134932.html

20 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 20 февраля в России и в мире по календарю

20 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

20 февраля 2025 года в России отмечается День леденцовых петушков, День любви к своим питомцам, а также Всемирный день управления информацией и День социальной... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. 20 февраля 2025 года в России отмечается День леденцовых петушков, День любви к своим питомцам, а также Всемирный день управления информацией и День социальной справедливости. Какие ещё праздники отмечают сегодня в мире, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России20 февраля 2025 года отмечается День леденцовых петушков – одного из самых популярных в советское время лакомств на палочке, которое готовили из жжёного сахара. Особую популярность такие конфеты приобрели во времена СССР. Сладости делали в специальных металлических формах в виде различных животных, в том числе и петушков.День любви к своим питомцам – повод порадовать пушистых или пернатых верных друзей, а также обратить внимание людей на важность заботы не только о домашних питомцах, но и о бездомных животных.Профессиональный праздник20 февраля профессиональных праздников в России нет, но в эту дату не только в нашей стране, но и во всем мире отмечается День профессионального алкоголика. Несмотря на название, этот праздник посвящен людям, которые справились с алкогольной зависимостью, смогли отказаться от этой пагубной привычки и начать трезвый образ жизни. Сегодня есть повод воздержаться от распития алкогольных напитков.Церковный праздникПравославные верующие 20 февраля чтят память:Народный праздникВ народном календаре 20 февраля получил названия Лука, Могущница, Феня – спасовы коренья. По поверьям, необходимо приготовить пирог с укропом и зеленью и почтить память умерших родственников. Предки угощали такой выпечкой малоимущих и бездомных, а также относили пироги на места захоронения родных. Этот день считается самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев.Нельзя веселиться и играть свадьбы, надевать зеленую одежду, чтобы не навлечь беду, и совершать крупные покупки.По народным приметам, если 20 февраля на закате солнце алое – будет холодное лето и сильные ветры. А если днем ветер поднялся – летом будет хороший урожай.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается с 2009 года по инициативе генеральной ассамблеи ООН. Дата 20 февраля выбрана в связи с прошедшей в этот день в 1995 году встречей представителей ООН в Копенгагене, на которой определили главные задачи социального развития современного общества.Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам нищеты, способствовать ее искоренению, достижению равноправия мужчин и женщин, установлению социальной справедливости и благосостояния для всех.На 20 февраля 2025 года выпадает и Всемирный день управления информацией (Global Information Governance Day, GIGD), отмечаемый каждый третий четверг февраля. Управление информацией включает в себя анализ, защиту, методы ее подачи, хранения и защиты в различных сферах (просвещение, здравоохранение, дипломатия, правопорядок, оборона и т.д.).Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 20 февраля в разные годы:395 – в Вифлееме основан первый женский монастырь.1705 – в России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы.1818 – в Москве, на Красной площади, состоялось торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому.1819 – учреждение Санкт-Петербургского государственного университета.1872 – в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.1909 – в Le Figaro опубликован Манифест футуризма.1927 – завод "Красный путиловец" выпустил первую партию новых трамвайных вагонов для Ленинграда.1933 – секретная встреча Адольфа Гитлера и ведущих немецких промышленников накануне мартовских парламентских выборов в Германии.1945 – из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты.1962 – трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полёт.1986 – выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции "Мир".1988 – внеочередная сессия областного Совета депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) приняла решение "О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава АзССР в состав АрмССР" (начало карабахского конфликта).1991 – в Тиране протестующие снесли гигантскую статую Энвера Ходжи.1999 – в Москве в Кремлёвском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".1999 – к орбитальной станции "Мир" отправляется предпоследняя экспедиция "Союз ТМ-29".2005 – начало вещания телеканала "Звезда".Кто из известных людей родился 20 февраляВ этот день родились:1729 – Фёдор Волков, актёр и театральный деятель, создатель первого постоянного русского театра.1905 – Алексей Кузнецов, руководитель ленинградской парторганизации, член особой тройки НКВД СССР.1909 – Владимир Шпак, советский и российский учёный-химик, исследователь, академик АН СССР и РАН.1920 – Евгений Драгунов, советский конструктор стрелкового оружия.1942 – Фил Эспозито, канадский хоккеист, участник и лучший бомбардир суперсерии СССР — Канада.1951 – Гордон Браун, 74-й премьер-министр Великобритании (2007—2010).1952 – Виталий Чуркин, советский и российский дипломат.1962 – Доктор Лиза (Елизавета Глинка), российский врач-реаниматолог, общественный деятель, правозащитница и филантроп.1963 – Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.1964 – Наталия Гулькина, советская и российская эстрадная певица, экс-солистка поп-групп "Мираж" и "Звёзды".Александр Гордон, российский радио- и телеведущий, журналист, актёр и режиссёр.1966 – Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса и телеведущая.1967 – Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.1975 – Брайан Литтрелл, певец, участник американской группы Backstreet Boys.1985 – Юлия Волкова, российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату".1988 – Рианна, барбадосская R&B-певица.1990 – Чиро Иммобиле, итальянский футболист, чемпион Европы (2020).1996 – Приска Авити Алькарас, мексиканская дзюдоистка, серебряный призёр Олимпийских игр (2024).1997 – Стурла Холм Легрейд, норвежский биатлонист, олимпийский чемпион (2022), многократный чемпион мира.2000 – Криштоф Милак, венгерский пловец, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.ИмениныИменины 20 февраля отмечают: Александр, Алексей, Лука, Пётр.

https://ria.ru/20220220/prazdnik-1773492704.html

https://ria.ru/20250219/tserkovnyy-1914410309.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники