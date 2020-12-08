https://ria.ru/20201208/retsepty-1588236219.html
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Быка
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Быка
На смену году Белой Крысы приходит год Металлического Быка. Предпочтения символа 2021-го надо отразить в меню праздничного стола. Чем порадовать Быка и гостей — РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:04
2020-12-08T16:04
2020-12-08T16:30
простые рецепты
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еда
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общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На смену году Белой Крысы приходит год Металлического Быка. Предпочтения символа 2021-го надо отразить в меню праздничного стола. Чем порадовать Быка и гостей — в материале РИА Новости. Накрывая стол в новогоднюю ночь, хозяйки должны позаботиться о том, чтобы на нем была сырная нарезка — таким образом мы поблагодарим Крысу. Можно также сделать и быструю закуску: сыр натереть на крупной терке, выдавить зубчик чеснока и заправить майонезом. Блюдо лучше подавать в охлажденном виде, для оригинальности можно начинить закуской тарталетки.В эту новогоднюю ночь рекомендуется воздержаться от блюд из говядины или телятины — чтобы не разозлить Быка. Традиционный говяжий холодец можно заменить, к примеру, куриным или заливным из рыбы. Однако не вся рыба подходит для заливного. Классикой считается заливное из осетра, но это блюдо точно не бюджетное. Поэтому можно выбрать, к примеру, судак. Заливное готовить несложно. Рыбу разделываем, чистим от костей. Голову, хвост, плавники и хребет кладем в кастрюлю, туда же кладем одну неочищенную луковицу и заливаем холодной водой — около литра. Добавляем соль по вкусу, перец горошком и лавровый лист. Ставим на огонь. Тем временем рыбное филе нарезаем на порционные куски. Рыбный бульон доводим до кипения, снимаем и процеживаем через сито. После в процеженном бульоне в течение 15 минут отвариваем филе. Когда филе готово, вынимаем. Бульон разводим желатином и начинаем "собирать" заливное. На дно формы выкладываем куски остуженной рыбы, заливаем жидкостью (она не должна быть горячей). Когда бульон немного прихватится в желе, украшаем кружками отваренной моркови и яиц, а также листиками петрушки. Отправляем застывать в холодильник.На горячее можно приготовить птицу. Если курица с яблоками звучит довольно банально, то утка с айвой несомненно украсит новогодний стол. Рецепт такой: утку обсушить бумажным полотенцем внутри и снаружи, а потом замариновать. Для маринада понадобятся соль, перец, соевый соус, оливковое масло и мед. Натираем утку внутри и снаружи солью и перцем, в шприц набираем соевый соус и обкалываем птицу под кожей. Затем натираем оливковым маслом и медом. Оставляем мариноваться на 3-4 часа, можно и на всю ночь в холодильнике. Перед отправкой в духовку нашпиговываем птицу нарезанной айвой, немного солим, а после зашиваем утку ниткой с иголкой. Ставим в духовку на 180 градусов примерно на полтора часа. К готовому блюду можно подать клюквенный или брусничный соус — они идеально подходят для мяса птицы. Кстати, отлично с айвой сочетается и цесарка. Не забудьте о том, что Бык — травоядное животное. Поэтому без зелени в ассортименте на столе в новогоднюю ночь никак не обойтись.
https://ria.ru/20201130/goroskop-1586962363.html
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простые рецепты, рецепты, новый год, еда, праздник, общество
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На смену году Белой Крысы приходит год Металлического Быка. Предпочтения символа 2021-го надо отразить в меню праздничного стола. Чем порадовать Быка и гостей — в материале РИА Новости.
Накрывая стол в новогоднюю ночь, хозяйки должны позаботиться о том, чтобы на нем была сырная нарезка — таким образом мы поблагодарим Крысу. Можно также сделать и быструю закуску: сыр натереть на крупной терке, выдавить зубчик чеснока и заправить майонезом. Блюдо лучше подавать в охлажденном виде, для оригинальности можно начинить закуской тарталетки.
В эту новогоднюю ночь рекомендуется воздержаться от блюд из говядины или телятины — чтобы не разозлить Быка. Традиционный говяжий холодец можно заменить, к примеру, куриным или заливным из рыбы. Однако не вся рыба подходит для заливного. Классикой считается заливное из осетра, но это блюдо точно не бюджетное. Поэтому можно выбрать, к примеру, судак.
Заливное готовить несложно. Рыбу разделываем, чистим от костей. Голову, хвост, плавники и хребет кладем в кастрюлю, туда же кладем одну неочищенную луковицу и заливаем холодной водой — около литра. Добавляем соль по вкусу, перец горошком и лавровый лист. Ставим на огонь. Тем временем рыбное филе нарезаем на порционные куски. Рыбный бульон доводим до кипения, снимаем и процеживаем через сито.
После в процеженном бульоне в течение 15 минут отвариваем филе. Когда филе готово, вынимаем. Бульон разводим желатином и начинаем "собирать" заливное. На дно формы выкладываем куски остуженной рыбы, заливаем жидкостью (она не должна быть горячей). Когда бульон немного прихватится в желе, украшаем кружками отваренной моркови и яиц, а также листиками петрушки. Отправляем застывать в холодильник.
На горячее можно приготовить птицу. Если курица с яблоками звучит довольно банально, то утка с айвой несомненно украсит новогодний стол. Рецепт такой: утку обсушить бумажным полотенцем внутри и снаружи, а потом замариновать. Для маринада понадобятся соль, перец, соевый соус, оливковое масло и мед. Натираем утку внутри и снаружи солью и перцем, в шприц набираем соевый соус и обкалываем птицу под кожей. Затем натираем оливковым маслом и медом. Оставляем мариноваться на 3-4 часа, можно и на всю ночь в холодильнике. Перед отправкой в духовку нашпиговываем птицу нарезанной айвой, немного солим, а после зашиваем утку ниткой с иголкой. Ставим в духовку на 180 градусов примерно на полтора часа. К готовому блюду можно подать клюквенный или брусничный соус — они идеально подходят для мяса птицы. Кстати, отлично с айвой сочетается и цесарка.
Не забудьте о том, что Бык — травоядное животное. Поэтому без зелени в ассортименте на столе в новогоднюю ночь никак не обойтись.