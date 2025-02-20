20 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. 20 февраля 2025 года в России отмечается День леденцовых петушков, День любви к своим питомцам, а также Всемирный день управления информацией и День социальной справедливости. Какие ещё праздники отмечают сегодня в мире, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
20 февраля 2025 года отмечается День леденцовых петушков – одного из самых популярных в советское время лакомств на палочке, которое готовили из жжёного сахара. Особую популярность такие конфеты приобрели во времена СССР. Сладости делали в специальных металлических формах в виде различных животных, в том числе и петушков.
День любви к своим питомцам – повод порадовать пушистых или пернатых верных друзей, а также обратить внимание людей на важность заботы не только о домашних питомцах, но и о бездомных животных.
Профессиональный праздник
20 февраля профессиональных праздников в России нет, но в эту дату не только в нашей стране, но и во всем мире отмечается День профессионального алкоголика. Несмотря на название, этот праздник посвящен людям, которые справились с алкогольной зависимостью, смогли отказаться от этой пагубной привычки и начать трезвый образ жизни. Сегодня есть повод воздержаться от распития алкогольных напитков.
Церковный праздник
Православные верующие 20 февраля чтят память:
- преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, который с молодости исцелял больных, изгонял бесов. Позднее стал епископом в городе Лампсака в Малой Азии, где помогал распространять христианство и искоренять язычество.
- преподобного Луки Елладского. В своей обители он исцелял больных от душевных и телесных мук.
- мучеников 1003 Никомидийских, которые являлись слугами сановников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида и пострадали за свою христианскую веру. После смерти своих господ они вместе с семьями не предали религию за что и были убиты воинами Диоклитиана.
Народный праздник
В народном календаре 20 февраля получил названия Лука, Могущница, Феня – спасовы коренья. По поверьям, необходимо приготовить пирог с укропом и зеленью и почтить память умерших родственников. Предки угощали такой выпечкой малоимущих и бездомных, а также относили пироги на места захоронения родных. Этот день считается самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев.
Нельзя веселиться и играть свадьбы, надевать зеленую одежду, чтобы не навлечь беду, и совершать крупные покупки.
По народным приметам, если 20 февраля на закате солнце алое – будет холодное лето и сильные ветры. А если днем ветер поднялся – летом будет хороший урожай.
Какой сегодня праздник в мире
Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается с 2009 года по инициативе генеральной ассамблеи ООН. Дата 20 февраля выбрана в связи с прошедшей в этот день в 1995 году встречей представителей ООН в Копенгагене, на которой определили главные задачи социального развития современного общества.
Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам нищеты, способствовать ее искоренению, достижению равноправия мужчин и женщин, установлению социальной справедливости и благосостояния для всех.
Всемирный день социальной справедливости
20 февраля 2022, 00:27
На 20 февраля 2025 года выпадает и Всемирный день управления информацией (Global Information Governance Day, GIGD), отмечаемый каждый третий четверг февраля. Управление информацией включает в себя анализ, защиту, методы ее подачи, хранения и защиты в различных сферах (просвещение, здравоохранение, дипломатия, правопорядок, оборона и т.д.).
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 20 февраля в разные годы:
395 – в Вифлееме основан первый женский монастырь.
1705 – в России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы.
1818 – в Москве, на Красной площади, состоялось торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому.
1819 – учреждение Санкт-Петербургского государственного университета.
1872 – в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.
1909 – в Le Figaro опубликован Манифест футуризма.
1927 – завод "Красный путиловец" выпустил первую партию новых трамвайных вагонов для Ленинграда.
1933 – секретная встреча Адольфа Гитлера и ведущих немецких промышленников накануне мартовских парламентских выборов в Германии.
1945 – из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты.
1962 – трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полёт.
1986 – выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции "Мир".
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкРакета-носитель Протон. Подготовка к запуску базового блока советско-российской пилотируемой научно-исследовательской орбитальной станции "Мир"
Ракета-носитель Протон. Подготовка к запуску базового блока советско-российской пилотируемой научно-исследовательской орбитальной станции "Мир"
1988 – внеочередная сессия областного Совета депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) приняла решение "О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава АзССР в состав АрмССР" (начало карабахского конфликта).
1991 – в Тиране протестующие снесли гигантскую статую Энвера Ходжи.
1999 – в Москве в Кремлёвском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".
1999 – к орбитальной станции "Мир" отправляется предпоследняя экспедиция "Союз ТМ-29".
2005 – начало вещания телеканала "Звезда".
Кто из известных людей родился 20 февраля
В этот день родились:
1729 – Фёдор Волков, актёр и театральный деятель, создатель первого постоянного русского театра.
1905 – Алексей Кузнецов, руководитель ленинградской парторганизации, член особой тройки НКВД СССР.
1909 – Владимир Шпак, советский и российский учёный-химик, исследователь, академик АН СССР и РАН.
1920 – Евгений Драгунов, советский конструктор стрелкового оружия.
1942 – Фил Эспозито, канадский хоккеист, участник и лучший бомбардир суперсерии СССР — Канада.
1951 – Гордон Браун, 74-й премьер-министр Великобритании (2007—2010).
1952 – Виталий Чуркин, советский и российский дипломат.
1962 – Доктор Лиза (Елизавета Глинка), российский врач-реаниматолог, общественный деятель, правозащитница и филантроп.
1963 – Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.
1964 – Наталия Гулькина, советская и российская эстрадная певица, экс-солистка поп-групп "Мираж" и "Звёзды".
Александр Гордон, российский радио- и телеведущий, журналист, актёр и режиссёр.
1966 – Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса и телеведущая.
1967 – Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.
1975 – Брайан Литтрелл, певец, участник американской группы Backstreet Boys.
1985 – Юлия Волкова, российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату".
1988 – Рианна, барбадосская R&B-певица.
1990 – Чиро Иммобиле, итальянский футболист, чемпион Европы (2020).
1996 – Приска Авити Алькарас, мексиканская дзюдоистка, серебряный призёр Олимпийских игр (2024).
1997 – Стурла Холм Легрейд, норвежский биатлонист, олимпийский чемпион (2022), многократный чемпион мира.
2000 – Криштоф Милак, венгерский пловец, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
Именины
Именины 20 февраля отмечают: Александр, Алексей, Лука, Пётр.
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00
Еще по темеРодительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздникиМасленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздникаРоструд напомнил о длинных выходныхСколько отдыхаем в январе 2023 года: праздники и перенос рабочих дней