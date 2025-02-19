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Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL - РИА Новости, 19.02.2025
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10:08 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/aviakatastrofa-2000223374.html
Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL
Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL - РИА Новости, 19.02.2025
Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL
Специалисты в рамках расследования авиакатастрофы лайнера AZAL проводят технические экспертизы, власти ждут их результатов, заявил вице-министр транспорта... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:08:00+03:00
2025-02-19T10:08:00+03:00
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АСТАНА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты в рамках расследования авиакатастрофы лайнера AZAL проводят технические экспертизы, власти ждут их результатов, заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев. "Сейчас идет период экспертиз. Есть определенные технические экспертизы, которые занимают время. Сейчас вот в процессе… Мы ждем их результатов", - сказал Ластаев. Он добавил, что эксперты из разных стран, расследующие авиакатастрофу, находятся друг с другом на постоянной связи. Ластаев отметил, что минтранс Казахстана не может комментировать больше, чем изложено в предварительном отчете о крушении AZAL. Он попросил дождаться окончательного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы, который ожидается до конца 2025 года. "Я думаю, что в рамках этой работы никаких секретов нет. Как страна, которая ответственна за проведение расследования данного крушения, мы во главу угла берем именно объективность и прозрачность. Это основные принципы, по которым проводится расследование. Для того, чтобы в первую очередь не допустить повторения таких ситуаций в будущем", - отметил вице-министр транспорта Казахстана. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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в мире, казахстан, баку, грозный, крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Баку, Грозный, Крушение рейса Баку — Грозный
Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL

Вице-министр Ластаев: по делу о крушении борта AZAL проводят техэкспертизы

© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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АСТАНА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты в рамках расследования авиакатастрофы лайнера AZAL проводят технические экспертизы, власти ждут их результатов, заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.
"Сейчас идет период экспертиз. Есть определенные технические экспертизы, которые занимают время. Сейчас вот в процессе… Мы ждем их результатов", - сказал Ластаев.
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4 февраля, 18:36
Он добавил, что эксперты из разных стран, расследующие авиакатастрофу, находятся друг с другом на постоянной связи. Ластаев отметил, что минтранс Казахстана не может комментировать больше, чем изложено в предварительном отчете о крушении AZAL. Он попросил дождаться окончательного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы, который ожидается до конца 2025 года.
"Я думаю, что в рамках этой работы никаких секретов нет. Как страна, которая ответственна за проведение расследования данного крушения, мы во главу угла берем именно объективность и прозрачность. Это основные принципы, по которым проводится расследование. Для того, чтобы в первую очередь не допустить повторения таких ситуаций в будущем", - отметил вице-министр транспорта Казахстана.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
В миреКазахстанБакуГрозныйКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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