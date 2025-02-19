https://ria.ru/20250219/aviakatastrofa-2000223374.html

Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL

Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL - РИА Новости, 19.02.2025

Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL

Специалисты в рамках расследования авиакатастрофы лайнера AZAL проводят технические экспертизы, власти ждут их результатов, заявил вице-министр транспорта... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:08:00+03:00

2025-02-19T10:08:00+03:00

2025-02-19T10:08:00+03:00

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казахстан

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грозный

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты в рамках расследования авиакатастрофы лайнера AZAL проводят технические экспертизы, власти ждут их результатов, заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев. "Сейчас идет период экспертиз. Есть определенные технические экспертизы, которые занимают время. Сейчас вот в процессе… Мы ждем их результатов", - сказал Ластаев. Он добавил, что эксперты из разных стран, расследующие авиакатастрофу, находятся друг с другом на постоянной связи. Ластаев отметил, что минтранс Казахстана не может комментировать больше, чем изложено в предварительном отчете о крушении AZAL. Он попросил дождаться окончательного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы, который ожидается до конца 2025 года. "Я думаю, что в рамках этой работы никаких секретов нет. Как страна, которая ответственна за проведение расследования данного крушения, мы во главу угла берем именно объективность и прозрачность. Это основные принципы, по которым проводится расследование. Для того, чтобы в первую очередь не допустить повторения таких ситуаций в будущем", - отметил вице-министр транспорта Казахстана. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/samolet-1997373854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, баку, грозный, крушение рейса баку — грозный