https://ria.ru/20250218/prazdnik-1999900211.html

18 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 18 февраля в России и в мире по календарю

18 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

18 февраля 2025 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День органов внутренних дел на транспорте, День продовольственной и вещевой службы РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T06:00:00+03:00

2025-02-18T06:00:00+03:00

2025-02-18T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. 18 февраля 2025 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День органов внутренних дел на транспорте, День продовольственной и вещевой службы ВС РФ, Международный день батарейки. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный; что по приметам можно делать в этот день - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня поздравляют сотрудников транспортной полиции и военнослужащих продовольственной и вещевой службы ВС России. Православные христиане сегодня отмечают Попразднство Сретения Господня, а в народе этот день носит имя великомученицы Агафьи.Профессиональный праздникСегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Министерства внутренних дел России, которые отвечают за обеспечение правопорядка на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Изначально этот праздник назывался Днем образования транспортной полиции и был неофициальным. Сейчас День органов внутренних дел на транспорте утвержден приказом министра внутренних дел РФ № 81 от 8.02.2018 года.18 февраля 1700 года император Петр I утвердил в российской армии должность генерал-провианта, который отвечал за распределение продовольствия, в каждом полку появились провиант-мейстеры, впервые были утверждены нормы провианта на каждого солдата. Теперь в этот день свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие тыла армии РФ, причастные к продовольственной и вещевой службе: День продовольственной и вещевой службы ВС России.Церковный праздник сегодняПравославные христиане сегодня отмечают Попразднство Сретения Господня и поминают:Мц. Ага́фии Панормской (Палермской) (251)свт. Феодо́сия, архиепископа Черниговского (1696)Мц. Феоду́лии и мчч. Елла́дия, Макария и Ева́грия(ок. 304)Прмч. Никола́я (Цикуры), послушника (1918), прмц. Александры Каспаровой, послушницы, мч. Михаила Амелюшкина (1942)Иконы Божией Матери: Елецкая-Черниговская (1060), Дивногорская-Сицилийская (1092), Взыскание погибшихНародный праздникНаши предки посвящали 18 февраля Агафье Коровнице, Голодухе. Эта великомученица по преданию родилась в III веке и подвергалась гонениям за христианскую веру.На Руси ее почитали как покровительницу домашнего скота. Чтобы сохранить коров и не допустить падежа, крестьяне в этот день убирали хлев лаптями, пропитанными дегтем,вешали на рога животным куски хлеба, пропахивали вокруг деревни борозду сохой, в которую впрягали вдову, опасаясь нечистой силы.Боялись падежа не случайно, именно к этому времени обычно в неурожайные годы заканчивалось сено, и коровы погибали от голода.Также Агафью считали заступницей от пожара, поэтому в этот день пекли и освящали хлеб, который хранили потом в доме весь год: в случае пожара его нужно было кинуть в огонь или в сторону от избы.Какой сегодня праздник в миреИменно в середине февраля отмечается День батарейки, посвященный одному из важных открытий - Вольтову столбу - прообразу современных батареек. 18 февраля 1745 года родился великий итальянский учёный-физик, химик и физиолог Алессандро Вольт. Он открыл способ преобразования химической энергии в электрическую путём помещения двух разнородных металлов в кислоту в 1800 году.Памятные даты в истории1911 - в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс.1913 - Фредерик Содди предложил термин “изотоп”.1918 - в Москве открыт Брянский (Киевский) железнодорожный вокзал.1930 - американский астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую карликовую планету Солнечной системы - Плутон.1979 - в пустыне Сахара выпал снег.1986 - Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.Кто родился 18 февраля из знаменитостей1516 - Мария I Тюдор (ум. 1558), английская королева.1655 - Пьетро Гварнери (ум. 1720), итальянский мастер по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.1745 - Алессандро Вольта (ум. 1827), итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.1780 - Алексей Венецианов (ум. 1847), русский живописец, академик.1921 - Оскар Фельцман (ум. 2013), композитор, пианист.1933 - Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.1935 - Геннадий Гладков, советский и российский композитор.1952 - Александр Барыкин (ум. 2011), советский и российский рок-музыкант.1953 - Аркадий Укупник, советский и российский композитор, музыкант, поп-певец.1954 - Джон Траволта, американский актёр, танцор и певец.1974 - Евгений Кафельников, российский теннисист.ИмениныИменины сегодня отмечают: Колман, Симеон, Флавиан, Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия.

https://ria.ru/20250217/fevral-1911585840.html

https://ria.ru/20250217/kalendar-1984676783.html

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праздники, религиозные праздники, общество, россия