18 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. 18 февраля 2025 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День органов внутренних дел на транспорте, День продовольственной и вещевой службы ВС РФ, Международный день батарейки. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный; что по приметам можно делать в этот день - в материале РИА Новости

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня поздравляют сотрудников транспортной полиции и военнослужащих продовольственной и вещевой службы ВС России. Православные христиане сегодня отмечают Попразднство Сретения Господня , а в народе этот день носит имя великомученицы Агафьи.

Профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Министерства внутренних дел России, которые отвечают за обеспечение правопорядка на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Изначально этот праздник назывался Днем образования транспортной полиции и был неофициальным. Сейчас День органов внутренних дел на транспорте утвержден приказом министра внутренних дел РФ № 81 от 8.02.2018 года.

18 февраля 1700 года император Петр I утвердил в российской армии должность генерал-провианта, который отвечал за распределение продовольствия, в каждом полку появились провиант-мейстеры, впервые были утверждены нормы провианта на каждого солдата. Теперь в этот день свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие тыла армии РФ, причастные к продовольственной и вещевой службе: День продовольственной и вещевой службы ВС России.

Церковный праздник сегодня

Народный праздник

Наши предки посвящали 18 февраля Агафье Коровнице, Голодухе. Эта великомученица по преданию родилась в III веке и подвергалась гонениям за христианскую веру.

На Руси ее почитали как покровительницу домашнего скота. Чтобы сохранить коров и не допустить падежа, крестьяне в этот день убирали хлев лаптями, пропитанными дегтем,вешали на рога животным куски хлеба, пропахивали вокруг деревни борозду сохой, в которую впрягали вдову, опасаясь нечистой силы.

Боялись падежа не случайно, именно к этому времени обычно в неурожайные годы заканчивалось сено, и коровы погибали от голода.

Также Агафью считали заступницей от пожара, поэтому в этот день пекли и освящали хлеб, который хранили потом в доме весь год: в случае пожара его нужно было кинуть в огонь или в сторону от избы.

Какой сегодня праздник в мире

Именно в середине февраля отмечается День батарейки, посвященный одному из важных открытий - Вольтову столбу - прообразу современных батареек. 18 февраля 1745 года родился великий итальянский учёный-физик, химик и физиолог Алессандро Вольт. Он открыл способ преобразования химической энергии в электрическую путём помещения двух разнородных металлов в кислоту в 1800 году.

Памятные даты в истории

1911 - в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс.

1913 - Фредерик Содди предложил термин “изотоп”.

1918 - в Москве открыт Брянский (Киевский) железнодорожный вокзал.

1930 - американский астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую карликовую планету Солнечной системы - Плутон.

1979 - в пустыне Сахара выпал снег.

1986 - Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

Кто родился 18 февраля из знаменитостей

1516 - Мария I Тюдор (ум. 1558), английская королева.

1655 - Пьетро Гварнери (ум. 1720), итальянский мастер по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.

1745 - Алессандро Вольта (ум. 1827), итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.

1780 - Алексей Венецианов (ум. 1847), русский живописец, академик.

1921 - Оскар Фельцман (ум. 2013), композитор, пианист.

1933 - Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.

1935 - Геннадий Гладков, советский и российский композитор.

1952 - Александр Барыкин (ум. 2011), советский и российский рок-музыкант.

1953 - Аркадий Укупник, советский и российский композитор, музыкант, поп-певец.

1954 - Джон Траволта, американский актёр, танцор и певец.

1974 - Евгений Кафельников, российский теннисист.

Именины