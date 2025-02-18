Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 февраля в России и в мире по календарю
06:00 18.02.2025
18 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 февраля в России и в мире по календарю
18 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
18 февраля 2025 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День органов внутренних дел на транспорте, День продовольственной и вещевой службы
праздники, религиозные праздники, общество, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Общество, Россия, Какой сегодня праздник
18 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник 18 февраля
Какой сегодня праздник 18 февраля - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Getty Images / martin-dm
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. 18 февраля 2025 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День органов внутренних дел на транспорте, День продовольственной и вещевой службы ВС РФ, Международный день батарейки. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный; что по приметам можно делать в этот день - в материале РИА Новости
Календарь праздников — 2025. Февраль
Как отдыхаем в феврале 2025: полный календарь официальных выходных
28 февраля, 14:26

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня поздравляют сотрудников транспортной полиции и военнослужащих продовольственной и вещевой службы ВС России. Православные христиане сегодня отмечают Попразднство Сретения Господня, а в народе этот день носит имя великомученицы Агафьи.

Профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Министерства внутренних дел России, которые отвечают за обеспечение правопорядка на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Изначально этот праздник назывался Днем образования транспортной полиции и был неофициальным. Сейчас День органов внутренних дел на транспорте утвержден приказом министра внутренних дел РФ № 81 от 8.02.2018 года.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДемонстрация служебных навыков кинологических расчётов аэропорта в рамках акции "Наша профессия", посвященной празднованию 101-летия транспортной полиции, в аэропорту Внуково
Демонстрация служебных навыков кинологических расчётов аэропорта в рамках акции Наша профессия, посвященной празднованию 101-летия транспортной полиции, в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Демонстрация служебных навыков кинологических расчётов аэропорта в рамках акции "Наша профессия", посвященной празднованию 101-летия транспортной полиции, в аэропорту Внуково
18 февраля 1700 года император Петр I утвердил в российской армии должность генерал-провианта, который отвечал за распределение продовольствия, в каждом полку появились провиант-мейстеры, впервые были утверждены нормы провианта на каждого солдата. Теперь в этот день свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие тыла армии РФ, причастные к продовольственной и вещевой службе: День продовольственной и вещевой службы ВС России.

Церковный праздник сегодня

Православные христиане сегодня отмечают Попразднство Сретения Господня и поминают:
Мц. Ага́фии Панормской (Палермской) (251)
свт. Феодо́сия, архиепископа Черниговского (1696)
Мц. Феоду́лии и мчч. Елла́дия, Макария и Ева́грия(ок. 304)
Прмч. Никола́я (Цикуры), послушника (1918), прмц. Александры Каспаровой, послушницы, мч. Михаила Амелюшкина (1942)
Иконы Божией Матери: Елецкая-Черниговская (1060), Дивногорская-Сицилийская (1092), Взыскание погибших

Народный праздник

Наши предки посвящали 18 февраля Агафье Коровнице, Голодухе. Эта великомученица по преданию родилась в III веке и подвергалась гонениям за христианскую веру.
На Руси ее почитали как покровительницу домашнего скота. Чтобы сохранить коров и не допустить падежа, крестьяне в этот день убирали хлев лаптями, пропитанными дегтем,вешали на рога животным куски хлеба, пропахивали вокруг деревни борозду сохой, в которую впрягали вдову, опасаясь нечистой силы.
Боялись падежа не случайно, именно к этому времени обычно в неурожайные годы заканчивалось сено, и коровы погибали от голода.
Также Агафью считали заступницей от пожара, поэтому в этот день пекли и освящали хлеб, который хранили потом в доме весь год: в случае пожара его нужно было кинуть в огонь или в сторону от избы.

Какой сегодня праздник в мире

Именно в середине февраля отмечается День батарейки, посвященный одному из важных открытий - Вольтову столбу - прообразу современных батареек. 18 февраля 1745 года родился великий итальянский учёный-физик, химик и физиолог Алессандро Вольт. Он открыл способ преобразования химической энергии в электрическую путём помещения двух разнородных металлов в кислоту в 1800 году.

Памятные даты в истории

1911 - в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс.
1913 - Фредерик Содди предложил термин “изотоп”.
1918 - в Москве открыт Брянский (Киевский) железнодорожный вокзал.
1930 - американский астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую карликовую планету Солнечной системы - Плутон.
1979 - в пустыне Сахара выпал снег.
1986 - Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкБорис Ельцин в 1986 году
Борис Ельцин в 1986 году - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Борис Ельцин в 1986 году

Кто родился 18 февраля из знаменитостей

1516 - Мария I Тюдор (ум. 1558), английская королева.
1655 - Пьетро Гварнери (ум. 1720), итальянский мастер по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.
1745 - Алессандро Вольта (ум. 1827), итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
1780 - Алексей Венецианов (ум. 1847), русский живописец, академик.
1921 - Оскар Фельцман (ум. 2013), композитор, пианист.
1933 - Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.
1935 - Геннадий Гладков, советский и российский композитор.
1952 - Александр Барыкин (ум. 2011), советский и российский рок-музыкант.
1953 - Аркадий Укупник, советский и российский композитор, музыкант, поп-певец.
1954 - Джон Траволта, американский актёр, танцор и певец.
1974 - Евгений Кафельников, российский теннисист.

Именины

Именины сегодня отмечают: Колман, Симеон, Флавиан, Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Церковный календарь на каждый день: православные праздники и важные даты
18 октября, 16:37
