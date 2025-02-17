https://ria.ru/20250217/prazdnik-1999859686.html

17 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 17 февраля в России и в мире по календарю

17 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

17 февраля 2025 года в России отмечается День кадета, День российских студенческих отрядов, профессиональный праздник у военных специалистов Службы горючего ВС... РИА Новости, 17.02.2025

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. 17 февраля 2025 года в России отмечается День кадета, День российских студенческих отрядов, профессиональный праздник у военных специалистов Службы горючего ВС РФ, а также международный День спонтанного проявления доброты празднуют в разных странах. Какие ещё праздники отмечают сегодня в мире, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в России17 февраля 2025 года члены молодёжной организации празднуют День российских студенческих отрядов, проходят праздничные мероприятия в честь Дня кадета России и свой профессиональный праздник отмечает управление по снабжению горючим – Служба горючего Вооружённых сил РФ.Профессиональный праздникС профессиональным праздником сегодня поздравляют всех, кто проходил и проходит службу в частях Службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации. Специалисты обеспечивают боевую готовность Вооруженных сил страны, снабжая войска горючим, смазочными материалами и ракетным топливом.Церковный праздник17 февраля чтят память преподобного Исидора Пелусиота, написавшего множество писем с толкованием Священного Писания. В этот же день верующие вспоминают преподобного Николая Студита – византийского религиозного деятеля, игумена Студийского монастыря, жившего в IX веке. По преданию, за свою исповедническую жизнь святой Николай обрел дар исцелений от болей телесных и душевных, который проявился и после его смерти.В православном календаре это также день памяти:● праведного Кирилла Новоезерского (Новгородского);● благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.Народный праздникВ народном календаре 17 февраля называется Никола Студёный. День по возможности проводили за домашними хлопотами, защищали домашних животных и птиц от морозов, а также развешивали специальные обереги от нападок диких зверей во дворах, в курятниках, хлеву и в доме. Женщины обязательно должны выполнить домашние дела и не лениться, чтобы супруг не загулял.В старину в этот день не отправлялись в лес и в дальнюю дорогу, запрещалось стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить жизненный путь, а также шуметь и устраивать веселье, иначе можно навлечь финансовые проблемы. Не рекомендуется носить красную одежду, чтобы не притянуть неприятности.Какой сегодня праздник в миреДень спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) ежегодно отмечается 17 февраля в разных странах мира по инициативе международных благотворительных организаций. Различные фонды помощи и другие организации проводят благотворительные мероприятия и марафоны. Это повод сделать доброе дело, как для близких, так и для тех, кто нуждается в нашей помощи.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 17 февраля в разные годы:1810 – Абхазия вошла в состав Российской империи.1852 – в Санкт-Петербурге, на Дворцовой набережной, впервые открыт для публики музей "Эрмитаж".1864 – во время Гражданской войны в США произошло первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. Конфедерации "Эйч Эл Ханли" (H. L. Hunley) потопила паровой шлюп Союза "Хаусатоник" (Housatonic).1880 – совершено пятое покушение на императора Александра II. Взрыв в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, подготовленный Степаном Халтуриным.1947 – радиостанция "Голос Америки"* начала вещание на Советский Союз. 1972 – образован Научно-исследовательский вычислительный центр АН СССР.1979 – Народно-освободительная армия Китая вторглась во Вьетнам. Начало китайско-вьетнамской войны.1982 – на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал" с Ириной Муравьёвой в главной роли.1983 – "день рождения" языка программирования Ада.1993 – в России постановлением правительства учреждено РАО "Газпром" (ныне — ПАО).1999 – Совет Федерации ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной 1997 года.2008 – провозглашение независимости Косово.Кто из известных людей родился 17 февраляВ этот день родились:1782 – граф Фёдор Толстой, русский аристократ, участник Первого русского кругосветного плавания (1803) и Бородинского сражения, дядя писателя Льва Толстого.1868 – Иосиф Кшесинский, танцовщик, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР.1901 – Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей, киносценарист, радиоведущая.1947 – Вячеслав Малежик, советский и российский эстрадный певец, автор песен, заслуженный артист РФ.1961 – Илона Броневицкая, советская и российская эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая.1963 – Майкл Джордан, американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА.1967 – Евгений Гришковец, российский драматург, театральный режиссёр, киноактёр, музыкант, писатель, телеведущий.1971 – Дениз Ричардс, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.1972 – Андрей Чемеркин, российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1996), четырехкратный чемпион мира.1976 – Денис Майданов, российский певец, автор-исполнитель песен, актёр, музыкальный продюсер.1981 – Пэрис Хилтон, американская актриса кино и телевидения, певица, автор песен, фотомодель, дизайнер.1982 – Адриано, бразильский футболист, обладатель и лучший бомбардир Кубка Америки (2004).1991 –Эдвард Кристофер Ширан, британский певец и автор песен, продюсер и актёр, лауреат двух премий "Грэмми".1993 – Марк Маркес, испанский мотогонщик, 6-кратный чемпион мира в классе MotoGP.1995 – Мэдисон Киз, американская теннисистка, бывшая седьмая ракетка мира.1998 – Адам Фокс, американский хоккеист.2002 – Келли Сильдару, эстонская фристайлистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.ИмениныИменины 17 февраля отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Фёдор, Теодор, Юрий.* СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20240217/studotryady-1927543860.html

https://ria.ru/20250217/tserkovnyy-1914410309.html

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общество, россия, праздники, религиозные праздники