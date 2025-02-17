17 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. 17 февраля 2025 года в России отмечается День кадета, День российских студенческих отрядов, профессиональный праздник у военных специалистов Службы горючего ВС РФ, а также международный День спонтанного проявления доброты празднуют в разных странах. Какие ещё праздники отмечают сегодня в мире, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
День российских студенческих отрядов
Какой сегодня праздник в России
17 февраля 2025 года члены молодёжной организации празднуют День российских студенческих отрядов, проходят праздничные мероприятия в честь Дня кадета России и свой профессиональный праздник отмечает управление по снабжению горючим – Служба горючего Вооружённых сил РФ.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВынос Государственного флага Российской Федерации и Республики Татарстан участниками спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди кадет на Кубок организации "Союз ветеранов Республики Татарстан"
Профессиональный праздник
С профессиональным праздником сегодня поздравляют всех, кто проходил и проходит службу в частях Службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации. Специалисты обеспечивают боевую готовность Вооруженных сил страны, снабжая войска горючим, смазочными материалами и ракетным топливом.
Церковный праздник
17 февраля чтят память преподобного Исидора Пелусиота, написавшего множество писем с толкованием Священного Писания. В этот же день верующие вспоминают преподобного Николая Студита – византийского религиозного деятеля, игумена Студийского монастыря, жившего в IX веке. По преданию, за свою исповедническую жизнь святой Николай обрел дар исцелений от болей телесных и душевных, который проявился и после его смерти.
В православном календаре это также день памяти:
● праведного Кирилла Новоезерского (Новгородского);
● благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.
Народный праздник
В народном календаре 17 февраля называется Никола Студёный. День по возможности проводили за домашними хлопотами, защищали домашних животных и птиц от морозов, а также развешивали специальные обереги от нападок диких зверей во дворах, в курятниках, хлеву и в доме. Женщины обязательно должны выполнить домашние дела и не лениться, чтобы супруг не загулял.
В старину в этот день не отправлялись в лес и в дальнюю дорогу, запрещалось стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить жизненный путь, а также шуметь и устраивать веселье, иначе можно навлечь финансовые проблемы. Не рекомендуется носить красную одежду, чтобы не притянуть неприятности.
Какой сегодня праздник в мире
День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) ежегодно отмечается 17 февраля в разных странах мира по инициативе международных благотворительных организаций. Различные фонды помощи и другие организации проводят благотворительные мероприятия и марафоны. Это повод сделать доброе дело, как для близких, так и для тех, кто нуждается в нашей помощи.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 17 февраля в разные годы:
1810 – Абхазия вошла в состав Российской империи.
Флаги Абхазии в Сухуме
1852 – в Санкт-Петербурге, на Дворцовой набережной, впервые открыт для публики музей "Эрмитаж".
1864 – во время Гражданской войны в США произошло первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. Конфедерации "Эйч Эл Ханли" (H. L. Hunley) потопила паровой шлюп Союза "Хаусатоник" (Housatonic).
1880 – совершено пятое покушение на императора Александра II. Взрыв в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, подготовленный Степаном Халтуриным.
1947 – радиостанция "Голос Америки"* начала вещание на Советский Союз.
1972 – образован Научно-исследовательский вычислительный центр АН СССР.
1979 – Народно-освободительная армия Китая вторглась во Вьетнам. Начало китайско-вьетнамской войны.
1982 – на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал" с Ириной Муравьёвой в главной роли.
1983 – "день рождения" языка программирования Ада.
1993 – в России постановлением правительства учреждено РАО "Газпром" (ныне — ПАО).
1999 – Совет Федерации ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной 1997 года.
2008 – провозглашение независимости Косово.
Кто из известных людей родился 17 февраля
В этот день родились:
1782 – граф Фёдор Толстой, русский аристократ, участник Первого русского кругосветного плавания (1803) и Бородинского сражения, дядя писателя Льва Толстого.
1868 – Иосиф Кшесинский, танцовщик, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР.
1901 – Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей, киносценарист, радиоведущая.
Советская детская поэтесса Агния Барто
1947 – Вячеслав Малежик, советский и российский эстрадный певец, автор песен, заслуженный артист РФ.
1961 – Илона Броневицкая, советская и российская эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая.
1963 – Майкл Джордан, американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА.
1967 – Евгений Гришковец, российский драматург, театральный режиссёр, киноактёр, музыкант, писатель, телеведущий.
1971 – Дениз Ричардс, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.
1972 – Андрей Чемеркин, российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1996), четырехкратный чемпион мира.
1976 – Денис Майданов, российский певец, автор-исполнитель песен, актёр, музыкальный продюсер.
1981 – Пэрис Хилтон, американская актриса кино и телевидения, певица, автор песен, фотомодель, дизайнер.
1982 – Адриано, бразильский футболист, обладатель и лучший бомбардир Кубка Америки (2004).
1991 –Эдвард Кристофер Ширан, британский певец и автор песен, продюсер и актёр, лауреат двух премий "Грэмми".
1993 – Марк Маркес, испанский мотогонщик, 6-кратный чемпион мира в классе MotoGP.
1995 – Мэдисон Киз, американская теннисистка, бывшая седьмая ракетка мира.
1998 – Адам Фокс, американский хоккеист.
2002 – Келли Сильдару, эстонская фристайлистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.
Именины
Именины 17 февраля отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Фёдор, Теодор, Юрий.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
