В ЕС захотели смягчить отношение к Китаю, пишут СМИ
Bloomberg: лидеры ЕС считают, что блок должен смягчить отношение к Китаю
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые лидеры стран ЕС считают, что блок должен смягчить отношение к Китаю на фоне возвращения к власти президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в среде европейских чиновников.
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Осведомленный испанский чиновник заявил агентству, что правительство Испании считает возвращение Трампа знаком необходимости для Европы искать в мире "альтернативные голоса", и в такой ситуации решение отворачиваться от Китая не имело бы смысла. Само же агентство называет премьер-министра Испании Педро Санчеса одним из наиболее дружелюбно настроенных к Китаю лидеров ЕС.
При этом со ссылкой на внутренние документы агентство пишет, что в недавних торговых переговорах между странами ЕС не было никаких признаков того, что союз изменил свою стратегию снижения рисков для критических секторов из-за действий Китая и оспаривания действий, которые считает несправедливыми.
Агентство заключает, что угрозы Трампа введением пошлин и его заявление прав на территории ключевых партнеров США в сфере безопасности предоставили лидеру Китая Си Цзиньпину возможность укрепить репутацию страны в мире .
Ранее Трамп высказывал намерения приобрести Гренландию у Дании и вернуть контроль над Панамским каналом, а также предлагал Канаде войти в состав США.
Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Американский президент в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными".