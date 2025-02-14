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В ЕС захотели смягчить отношение к Китаю, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
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14:44 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/sanktsii-1999397492.html
В ЕС захотели смягчить отношение к Китаю, пишут СМИ
В ЕС захотели смягчить отношение к Китаю, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
В ЕС захотели смягчить отношение к Китаю, пишут СМИ
Некоторые лидеры стран ЕС считают, что блок должен смягчить отношение к Китаю на фоне возвращения к власти президента США Дональда Трампа, передает агентство... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:44:00+03:00
2025-02-14T14:44:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые лидеры стран ЕС считают, что блок должен смягчить отношение к Китаю на фоне возвращения к власти президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в среде европейских чиновников. "Некоторые лидеры Европейского союза уже дали понять, что блок должен занять более мягкую позицию по отношению к Китаю в свете возвращения Трампа", - говорится в публикации. Осведомленный испанский чиновник заявил агентству, что правительство Испании считает возвращение Трампа знаком необходимости для Европы искать в мире "альтернативные голоса", и в такой ситуации решение отворачиваться от Китая не имело бы смысла. Само же агентство называет премьер-министра Испании Педро Санчеса одним из наиболее дружелюбно настроенных к Китаю лидеров ЕС. При этом со ссылкой на внутренние документы агентство пишет, что в недавних торговых переговорах между странами ЕС не было никаких признаков того, что союз изменил свою стратегию снижения рисков для критических секторов из-за действий Китая и оспаривания действий, которые считает несправедливыми. Агентство заключает, что угрозы Трампа введением пошлин и его заявление прав на территории ключевых партнеров США в сфере безопасности предоставили лидеру Китая Си Цзиньпину возможность укрепить репутацию страны в мире . Ранее Трамп высказывал намерения приобрести Гренландию у Дании и вернуть контроль над Панамским каналом, а также предлагал Канаде войти в состав США. Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Американский президент в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными".
https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html
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в мире, цены на нефть, китай, сша, испания, дональд трамп, педро санчес, си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Испания, Дональд Трамп, Педро Санчес, Си Цзиньпин, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В ЕС захотели смягчить отношение к Китаю, пишут СМИ

Bloomberg: лидеры ЕС считают, что блок должен смягчить отношение к Китаю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Некоторые лидеры стран ЕС считают, что блок должен смягчить отношение к Китаю на фоне возвращения к власти президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в среде европейских чиновников.
"Некоторые лидеры Европейского союза уже дали понять, что блок должен занять более мягкую позицию по отношению к Китаю в свете возвращения Трампа", - говорится в публикации.
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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20 января, 12:53
Осведомленный испанский чиновник заявил агентству, что правительство Испании считает возвращение Трампа знаком необходимости для Европы искать в мире "альтернативные голоса", и в такой ситуации решение отворачиваться от Китая не имело бы смысла. Само же агентство называет премьер-министра Испании Педро Санчеса одним из наиболее дружелюбно настроенных к Китаю лидеров ЕС.
При этом со ссылкой на внутренние документы агентство пишет, что в недавних торговых переговорах между странами ЕС не было никаких признаков того, что союз изменил свою стратегию снижения рисков для критических секторов из-за действий Китая и оспаривания действий, которые считает несправедливыми.
Агентство заключает, что угрозы Трампа введением пошлин и его заявление прав на территории ключевых партнеров США в сфере безопасности предоставили лидеру Китая Си Цзиньпину возможность укрепить репутацию страны в мире .
Ранее Трамп высказывал намерения приобрести Гренландию у Дании и вернуть контроль над Панамским каналом, а также предлагал Канаде войти в состав США.
Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Европейского союза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Американский президент в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в ЕС сожалеют о принятии такого решения Соединенными Штатами, и пригрозила ответными мерами, которые будут "жесткими и пропорциональными".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
WP: Европа уменьшит сотрудничество с Трампом против КНР при введении пошлин
2 февраля, 17:45
 
В миреЦены на нефтьКитайСШАИспанияДональд ТрампПедро СанчесСи ЦзиньпинЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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