https://ria.ru/20250211/vyplaty-1786969597.html

Выплаты неполным семьям: кому положены и как оформить в 2025 году

Выплаты неполным семьям 2025 какие положены пособия на детей от 8 до 17 лет

Выплаты неполным семьям: кому положены и как оформить в 2025 году

В 2021 году принят закон о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2025 году... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:12:00+03:00

2025-02-11T18:12:00+03:00

2025-02-11T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В 2021 году принят закон о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2025 году для детей от 8 до 17 лет включительно и какие документы нужно собрать — в материале РИА Новости.Неполная семьяСемья, состоящая из одного родителя и ребенка или нескольких детей является функционально неполной. То есть воспитанием и содержанием несовершеннолетнего занимается лишь один человек. При этом, единственный взрослый в семье может быть как родителем, так и опекуном или попечителем.Семья не считается неполной, если родители не проживают вместе. Главный критерий для такого статуса — официальное расторжение брака.Неполной семья считается, если:С 2021 года для семей с таким статусом стало предусматриваться федеральное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет включительно.Пособие на детей от 8 до 17 летВыплата на детей от 8 до 17 лет входит в единое пособие, назначаемое СФР. Ключевым критерием ее получения является оценка нуждаемости. С 1 января 2025 года Социальный фонд проиндексировал размеры детских пособий.Кто получаетРаньше пособие мог получить только тот родитель, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, если там не прописан второй или один из родителей, если есть решение суда о назначении алиментов.С 2024 года пособие назначается по итогам комплексной проверки нуждаемости, причем семья может быть и полной. С января 2025 года для семей, которые уже получают аналогичные выплаты на других детей, процедура упрощена: на новорожденного малыша выплата назначается без проведения комплексной оценки нуждаемости. Теперь можно подавать одно заявление сразу на всех детей одновременно.Такая мера поддержки также предназначена и для тех детей, у которых умерли оба родителя или они лишены родительских прав. В этом случае заявление подает законный представитель ребенка.Как оформитьЧтобы оформить пособие для неполной семьи, нужно подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ или отделение СФР, все основные сведения Соцфонд получит через каналы межведомственного взаимодействия. В конце сформированного заявления появится список дополнительных документов, которые необходимо предоставить.Необходимые документыЕсли заявление подается на личном приеме в СФР или МФЦ, то необходимо предоставить:Список дополнительных документов (если такие необходимы) выдаст специалист ведомства. К ним могут быть отнесены: справка об обучении и размере стипендии, справка о признании дома аварийным и прочее.Куда обращатьсяОформлением выплат занимается Социальный фонд России. Чтобы подать заявление, можно обратиться в учреждение по месту жительства, заполнить форму на портале"Госуслуги", прийти в МФЦ. Если ведомству потребуются те или иные документы, уведомление поступит в личный кабинет.Порядок выплаты пособияПособие в обязательном порядке выплачивается за полный месяц со дня достижения ребенком восьми лет, при этом расчет производится:СрокиВыплаты назначаются в любое время после достижения ребенком восьми лет. Универсальное пособие на детей поступает каждого 3-го числа следующего месяца. Например, в 2025 году выплата за май поступит 3 июня, а за июнь — 3 июля."Пособие назначается на год. В следующем году выплата возобновляется, если ребенку не исполнилось 17 лет. Если в следующем году ребенку будет 17, то пособие выплачивается до того месяца, в котором у него день рождения", — уточнила Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.Размер пособияРазмер универсального пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе, в котором она проживает.Расчет дохода семьи для получения выплатВ 2025 году единое пособие гражданам назначается в том случае, если минимальный доход каждого трудоспособного члена претендующей на получение выплаты семьи за расчетный период составляет не менее четырех минимальных размеров оплаты труда.Однако для назначения выплат проводится также полная оценка нуждаемости семьи и дополнительных доходов:"Если помещение или дом было признано непригодным для проживания, то оно не будет учитывается при оценке нуждаемости. Также не должны учитываться жилые помещения, которые занимает заявитель и (или) члены его семьи, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли в собственности семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, также не учитываются", — пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Кроме того, для расчета дохода учитываются и другие денежные поступления в бюджет семьи:"Хочется обратить внимание, что с 1 апреля 2022 в перечень уважительных причин отсутствия дохода добавились следующие — заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны (при условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на период подсчета доходов, или при условии, что на день подачи заявления срок беременности женщины 12 недель), тогда отказать в назначении пособия не имеют права", — добавила Оксана Красовская.Причины отказа в назначении пособияВ выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет может быть отказано по разными причинам:Дополнительные льготы одиноким родителямПомимо пособия с 8 до 17 лет, одинокий родитель может получить:"В рамках трудового законодательства не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, которая воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет (за исключением увольнения по отдельным основаниям, в частности в случае ликвидации организации, грубого нарушения работником трудовых обязанностей, представления им работодателю подложных документов при заключении трудового договора) (ч. 4 ст. 261 ТК РФ)", — добавила Оксана Красовская.По словам эксперта, единственному родителю может быть также предоставлен стандартный налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере по его заявлению до тех пор, пока он не вступит в брак. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). И также на уровне регионов малоимущим одиноким родителям предоставляются в порядке, установленном региональным законодательством, пособие на ребенка, путевки в лагеря и льготное питание в школе.“В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.11.2024 №1509 закреплено первоочередное право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимают (принимали) участие в СВО”, — отмечает Оксана Васильева.Изменения в 2025 году“В 2025 году вступили в юридическую силу нормы, внесенные 26 декабря 2024 года в ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с ними в случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объеме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 000 рублей, в виде единовременной выплаты”, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

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https://ria.ru/20250123/lgoty-1729542270.html

https://ria.ru/20240313/deti-1932647306.html

https://ria.ru/20240311/svo-1932255665.html

https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html

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Артем Смирнов

россия, социальные выплаты, семья, общество, дети, социальный навигатор, детские вопросы, детские пособия