https://ria.ru/20250207/derbent-1998089820.html

Появились подробности дела депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ в Дербенте

Появились подробности дела депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ в Дербенте - РИА Новости, 07.02.2025

Появились подробности дела депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ в Дербенте

Депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее "замуровал" в торговый центр жилую квартиру, задержан по подозрению в организации незаконного... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:40:00+03:00

2025-02-07T23:40:00+03:00

2025-02-07T23:41:00+03:00

происшествия

россия

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дербентский район

сергей меликов

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республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее "замуровал" в торговый центр жилую квартиру, задержан по подозрению в организации незаконного пребывания в России четырех иностранцев, не поставленных на миграционный учет, и предоставлении им жилья и работы. В пятницу источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что силовики задержали Омарова по подозрению в нарушении миграционного законодательства. "Возбуждено уголовное дело в отношении директора и бенефициара тепличного хозяйства, расположенного в Дербентском районе, по факту организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) … Один из подозреваемых задержан", – сообщили в пресс-службе СУСК РФ по республике. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что речь идет об Омарове. По данным следствия, подозреваемые в 2024 году организовали незаконное пребывание в России четырех иностранцев, которые не были поставлены на миграционный учет, не имели разрешения на работу и по истечении установленного срока временного пребывания уклонились от выезда из РФ. Подельники предоставили мигрантам место жительства в заранее обустроенном помещении, питание и работу. В феврале 2024 года источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в отношении Омарова возбуждено уголовное дело о мошенничестве и самоуправстве за то, что он построил торговый центр вокруг одной квартиры и тем самым "замуровал" ее. По данным следствия, Омаров с 2015 по 2021 год приобрел три из четырех квартир в одноэтажном многоквартирном доме по улице Пушкина в Дербенте. Четвертая квартира принадлежит местной жительнице Аиде Милаиди, которая отказалась продавать свою жилплощадь. Тогда депутат начал строить торговый центр вокруг квартиры, которую не смог купить. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии.

https://ria.ru/20250206/ural-1997652755.html

https://ria.ru/20241218/banda-1989854472.html

https://ria.ru/20241202/delo-1986935727.html

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происшествия, россия, дербент, дербентский район, сергей меликов, единая россия, республика дагестан