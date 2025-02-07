https://ria.ru/20250207/deputat-1998003403.html

В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ

В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ - РИА Новости, 07.02.2025

В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ

Силовики по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, который "замуровал" в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:57:00+03:00

2025-02-07T15:57:00+03:00

2025-02-07T15:57:00+03:00

происшествия

дербент

сергей меликов

единая россия

россия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg

МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Силовики по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, который "замуровал" в торговый центр жилую квартиру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. "В Дербенте задержан действующий депутат городского собрания Ровшан Омаров. Его подозревают в преступлении в сфере миграции", – сказал собеседник агентства. По его словам, депутата увезли на допрос. В феврале 2024 года источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в отношении Ровшана Омарова возбуждено уголовное дело о мошенничестве и самоуправстве за то, что он построил торговый центр вокруг одной квартиры и тем самым "замуровал" ее. По данным следствия, Омаров с 2015 по 2021 год приобрел три из четырех квартир в одноэтажном многоквартирном доме по улице Пушкина в Дербенте. Четвертая квартира принадлежит местной жительнице Аиде Милаиди, которая отказалась продавать свою жилплощадь. Тогда депутат начал строить торговый центр вокруг квартиры, которую не смог купить. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии.

https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html

https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997729912.html

дербент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дербент, сергей меликов, единая россия, россия, республика дагестан