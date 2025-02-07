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В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ - РИА Новости, 07.02.2025
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15:57 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/deputat-1998003403.html
В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ
В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ - РИА Новости, 07.02.2025
В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ
Силовики по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, который "замуровал" в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:57:00+03:00
2025-02-07T15:57:00+03:00
происшествия
дербент
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Силовики по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, который "замуровал" в торговый центр жилую квартиру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. "В Дербенте задержан действующий депутат городского собрания Ровшан Омаров. Его подозревают в преступлении в сфере миграции", – сказал собеседник агентства. По его словам, депутата увезли на допрос. В феврале 2024 года источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в отношении Ровшана Омарова возбуждено уголовное дело о мошенничестве и самоуправстве за то, что он построил торговый центр вокруг одной квартиры и тем самым "замуровал" ее. По данным следствия, Омаров с 2015 по 2021 год приобрел три из четырех квартир в одноэтажном многоквартирном доме по улице Пушкина в Дербенте. Четвертая квартира принадлежит местной жительнице Аиде Милаиди, которая отказалась продавать свою жилплощадь. Тогда депутат начал строить торговый центр вокруг квартиры, которую не смог купить. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии.
https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html
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происшествия, дербент, сергей меликов, единая россия, россия, республика дагестан
Происшествия, Дербент, Сергей Меликов, Единая Россия, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру в ТЦ

В Дербенте задержали депутата Омарова, замуровавшего в ТЦ жилую квартиру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Силовики по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, который "замуровал" в торговый центр жилую квартиру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.
Дербенте задержан действующий депутат городского собрания Ровшан Омаров. Его подозревают в преступлении в сфере миграции", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, депутата увезли на допрос.
В феврале 2024 года источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в отношении Ровшана Омарова возбуждено уголовное дело о мошенничестве и самоуправстве за то, что он построил торговый центр вокруг одной квартиры и тем самым "замуровал" ее.
По данным следствия, Омаров с 2015 по 2021 год приобрел три из четырех квартир в одноэтажном многоквартирном доме по улице Пушкина в Дербенте. Четвертая квартира принадлежит местной жительнице Аиде Милаиди, которая отказалась продавать свою жилплощадь. Тогда депутат начал строить торговый центр вокруг квартиры, которую не смог купить.
Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии.
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