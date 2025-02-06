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Авиарейсы из Волгограда в Дубай задерживаются на 19,5 часа - РИА Новости, 06.02.2025
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12:39 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/volgograd-1997707116.html
Авиарейсы из Волгограда в Дубай задерживаются на 19,5 часа
Авиарейсы из Волгограда в Дубай задерживаются на 19,5 часа - РИА Новости, 06.02.2025
Авиарейсы из Волгограда в Дубай задерживаются на 19,5 часа
Авиарейсы компании Flydubai из Волгограда в Дубай и обратно задерживаются на 19,5 часов, следует из данных онлайн-табло волгоградской воздушной гавани. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:39:00+03:00
2025-02-06T12:39:00+03:00
волгоград
дубай
санкт-петербург
flydubai
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Авиарейсы компании Flydubai из Волгограда в Дубай и обратно задерживаются на 19,5 часов, следует из данных онлайн-табло волгоградской воздушной гавани. Ранее в Росавиации сообщали, что временные ограничения на работу аэропорта Волгограда были введены в среду в 21.38, сняты были в четверг в 5.30. "Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейса из Дубая. На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, авиарейс FZ 962 должен был вылететь из Дубая в Волгоград 5 февраля в 23.35, сейчас расчетное время прибытия самолета указано в 19.10 четверга. Авиарейс FZ 962 из Дубая в Волгоград также перенесен с 22.35 среды на 18.10 четверга. Кроме того, с опозданием на полчаса, по данным онлайн-табло, ожидается вылет самолета из Волгограда в Санкт-Петербург.
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волгоград, дубай, санкт-петербург, flydubai, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Волгоград, Дубай, Санкт-Петербург, Flydubai, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Авиарейсы из Волгограда в Дубай задерживаются на 19,5 часа

Авиарейсы Flydubai из Волгограда в Дубай и обратно задерживаются на 19,5 часа

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвиалайнер летит во время заката
Авиалайнер летит во время заката - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Авиалайнер летит во время заката. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Авиарейсы компании Flydubai из Волгограда в Дубай и обратно задерживаются на 19,5 часов, следует из данных онлайн-табло волгоградской воздушной гавани.
Ранее в Росавиации сообщали, что временные ограничения на работу аэропорта Волгограда были введены в среду в 21.38, сняты были в четверг в 5.30.
"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейса из Дубая. На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, авиарейс FZ 962 должен был вылететь из Дубая в Волгоград 5 февраля в 23.35, сейчас расчетное время прибытия самолета указано в 19.10 четверга. Авиарейс FZ 962 из Дубая в Волгоград также перенесен с 22.35 среды на 18.10 четверга.
Кроме того, с опозданием на полчаса, по данным онлайн-табло, ожидается вылет самолета из Волгограда в Санкт-Петербург.
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ВолгоградДубайСанкт-ПетербургFlydubaiФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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