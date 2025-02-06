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Авиарейсы из Волгограда в Дубай задерживаются на 19,5 часа

Авиарейсы из Волгограда в Дубай задерживаются на 19,5 часа - РИА Новости, 06.02.2025

Авиарейсы из Волгограда в Дубай задерживаются на 19,5 часа

Авиарейсы компании Flydubai из Волгограда в Дубай и обратно задерживаются на 19,5 часов, следует из данных онлайн-табло волгоградской воздушной гавани. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:39:00+03:00

2025-02-06T12:39:00+03:00

2025-02-06T12:39:00+03:00

волгоград

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Авиарейсы компании Flydubai из Волгограда в Дубай и обратно задерживаются на 19,5 часов, следует из данных онлайн-табло волгоградской воздушной гавани. Ранее в Росавиации сообщали, что временные ограничения на работу аэропорта Волгограда были введены в среду в 21.38, сняты были в четверг в 5.30. "Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейса из Дубая. На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, авиарейс FZ 962 должен был вылететь из Дубая в Волгоград 5 февраля в 23.35, сейчас расчетное время прибытия самолета указано в 19.10 четверга. Авиарейс FZ 962 из Дубая в Волгоград также перенесен с 22.35 среды на 18.10 четверга. Кроме того, с опозданием на полчаса, по данным онлайн-табло, ожидается вылет самолета из Волгограда в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20250115/samolet-1993860276.html

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дубай

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волгоград, дубай, санкт-петербург, flydubai, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия