https://ria.ru/20250206/roskomnadzor-1997690622.html

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X - РИА Новости, 06.02.2025

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X

Основания для разблокировки социальной сети Х отсутствуют, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:58:00+03:00

2025-02-06T11:58:00+03:00

2025-02-06T13:29:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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александр дугин

антон горелкин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основания для разблокировки социальной сети Х отсутствуют, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Оснований для разблокировки нет", — рассказали в регуляторе.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".Препятствий для разблокировки социальной сети не останется, как только она выполнит все требования законодательства, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Разблокировать соцсеть предлагал в конце января в беседе с РИА Новости философ, политолог и социолог Александр Дугин. По его мнению, Россия могла бы сделать это с учетом произошедших в Х изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки.Как подчеркивал депутат Госдумы Антон Горелкин, соцсеть имеет шансы вернуться на российский рынок, но после диалога с регулятором.

https://ria.ru/20241219/rkn-1990275332.html

https://ria.ru/20241015/discord--1978192458.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, россия, twitter, александр дугин, антон горелкин, госдума рф, дмитрий песков