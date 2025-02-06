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Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X - РИА Новости, 06.02.2025
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11:58 06.02.2025 (обновлено: 13:29 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/roskomnadzor-1997690622.html
Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X
Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X - РИА Новости, 06.02.2025
Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X
Основания для разблокировки социальной сети Х отсутствуют, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:58:00+03:00
2025-02-06T13:29:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
технологии
россия
twitter
александр дугин
антон горелкин
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основания для разблокировки социальной сети Х отсутствуют, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Оснований для разблокировки нет", — рассказали в регуляторе.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".Препятствий для разблокировки социальной сети не останется, как только она выполнит все требования законодательства, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Разблокировать соцсеть предлагал в конце января в беседе с РИА Новости философ, политолог и социолог Александр Дугин. По его мнению, Россия могла бы сделать это с учетом произошедших в Х изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки.Как подчеркивал депутат Госдумы Антон Горелкин, соцсеть имеет шансы вернуться на российский рынок, но после диалога с регулятором.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, россия, twitter, александр дугин, антон горелкин, госдума рф, дмитрий песков
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Технологии, Россия, Twitter, Александр Дугин, Антон Горелкин, Госдума РФ, Дмитрий Песков
Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки социальной сети X в России

© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiЛоготип социальной сети Х
Логотип социальной сети Х - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Логотип социальной сети Х. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основания для разблокировки социальной сети Х отсутствуют, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Оснований для разблокировки нет", — рассказали в регуляторе.
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Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — Twitter. В июле 2023 года после ребрендинга логотип и название соцсети сменили на Х.

Препятствий для разблокировки социальной сети не останется, как только она выполнит все требования законодательства, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Разблокировать соцсеть предлагал в конце января в беседе с РИА Новости философ, политолог и социолог Александр Дугин. По его мнению, Россия могла бы сделать это с учетом произошедших в Х изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки.
Как подчеркивал депутат Госдумы Антон Горелкин, соцсеть имеет шансы вернуться на российский рынок, но после диалога с регулятором.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоТехнологииРоссияTwitterАлександр ДугинАнтон ГорелкинГосдума РФДмитрий Песков
 
 
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