Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X
Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки социальной сети X в России
© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiЛоготип социальной сети Х
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Логотип социальной сети Х. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основания для разблокировки социальной сети Х отсутствуют, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Оснований для разблокировки нет", — рассказали в регуляторе.
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X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — Twitter. В июле 2023 года после ребрендинга логотип и название соцсети сменили на Х.
Препятствий для разблокировки социальной сети не останется, как только она выполнит все требования законодательства, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Разблокировать соцсеть предлагал в конце января в беседе с РИА Новости философ, политолог и социолог Александр Дугин. По его мнению, Россия могла бы сделать это с учетом произошедших в Х изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки.
Как подчеркивал депутат Госдумы Антон Горелкин, соцсеть имеет шансы вернуться на российский рынок, но после диалога с регулятором.
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