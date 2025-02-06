https://ria.ru/20250206/putin-1997828293.html

Путин поручил разработать программы по инженерным специальностям

Путин поручил разработать программы по инженерным специальностям - РИА Новости, 06.02.2025

Путин поручил разработать программы по инженерным специальностям

Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:34:00+03:00

2025-02-06T19:34:00+03:00

2025-02-06T19:34:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям. "Считаю необходимым разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям, обеспечить обмен между учреждениями образования и лучшими лекциями по фундаментальным и специальным дисциплинам. То есть речь о том, чтобы создать своего рода интеллектуальный фонд России в области инженерного образования", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20250206/putin-1997819435.html

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2025

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общество, россия, владимир путин