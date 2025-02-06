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Путин поручил разработать программы по инженерным специальностям - РИА Новости, 06.02.2025
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19:34 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/putin-1997828293.html
Путин поручил разработать программы по инженерным специальностям
Путин поручил разработать программы по инженерным специальностям - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поручил разработать программы по инженерным специальностям
Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:34:00+03:00
2025-02-06T19:34:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям. "Считаю необходимым разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям, обеспечить обмен между учреждениями образования и лучшими лекциями по фундаментальным и специальным дисциплинам. То есть речь о том, чтобы создать своего рода интеллектуальный фонд России в области инженерного образования", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20250206/putin-1997819435.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил разработать программы по инженерным специальностям

Путин поручил создать эталонные учебные программы по инженерным специальностям

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям.
"Считаю необходимым разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям, обеспечить обмен между учреждениями образования и лучшими лекциями по фундаментальным и специальным дисциплинам. То есть речь о том, чтобы создать своего рода интеллектуальный фонд России в области инженерного образования", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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