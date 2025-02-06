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Путин поддержал предоставление льгот в вузах на приоритетных программах - РИА Новости, 06.02.2025
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19:25 06.02.2025 (обновлено: 19:37 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997826746.html
Путин поддержал предоставление льгот в вузах на приоритетных программах
Путин поддержал предоставление льгот в вузах на приоритетных программах - РИА Новости, 06.02.2025
Путин поддержал предоставление льгот в вузах на приоритетных программах
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:25:00+03:00
2025-02-06T19:37:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям подготовки."Согласен с предложениями Валерия Николаевича Фалькова. Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальностям. Такое решение должно быть безусловно принято", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поддержал предоставление льгот в вузах на приоритетных программах

Путин поддержал идею Минобрнауки о льготах в вузах на приоритетные программы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям подготовки.
"Согласен с предложениями Валерия Николаевича Фалькова. Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальностям. Такое решение должно быть безусловно принято", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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