https://ria.ru/20250206/putin-1997826746.html

Путин поддержал предоставление льгот в вузах на приоритетных программах

Путин поддержал предоставление льгот в вузах на приоритетных программах - РИА Новости, 06.02.2025

Путин поддержал предоставление льгот в вузах на приоритетных программах

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:25:00+03:00

2025-02-06T19:25:00+03:00

2025-02-06T19:37:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям подготовки."Согласен с предложениями Валерия Николаевича Фалькова. Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальностям. Такое решение должно быть безусловно принято", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20250206/vysshee-1997824482.html

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владимир путин, россия, общество