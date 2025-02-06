Путин призвал наращивать навыки технических специалистов
Путин призвал создать условия для роста навыков технических специалистов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В России нужно создать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и преподавателей технических дисциплин, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо создавать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и, конечно, самих преподавателей технических дисциплин. Технологии, оборудования, станки, программное обеспечение быстро развиваются, обновляются, в том числе появляются конкурентные отечественные решения и системы", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.
Он отметил, что, по оценкам экспертов, в повышении квалификации нуждаются от трети до половины уже работающих инженеров и техников.
"В этой связи жду конкретных предложений по обновлению, существенному повышению качества и охвата дополнительного профессионального образования", - добавил глава государства.