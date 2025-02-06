https://ria.ru/20250206/putin-1997802941.html

Путин призвал наращивать навыки технических специалистов

Путин призвал наращивать навыки технических специалистов - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал наращивать навыки технических специалистов

В России нужно создать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и преподавателей технических дисциплин, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:54:00+03:00

2025-02-06T17:54:00+03:00

2025-02-06T18:23:00+03:00

наука

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997770544_0:82:3070:1809_1920x0_80_0_0_a1271611195ede8ecfd7b1af2d12f6c6.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В России нужно создать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и преподавателей технических дисциплин, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо создавать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и, конечно, самих преподавателей технических дисциплин. Технологии, оборудования, станки, программное обеспечение быстро развиваются, обновляются, в том числе появляются конкурентные отечественные решения и системы", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.Он отметил, что, по оценкам экспертов, в повышении квалификации нуждаются от трети до половины уже работающих инженеров и техников."В этой связи жду конкретных предложений по обновлению, существенному повышению качества и охвата дополнительного профессионального образования", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин