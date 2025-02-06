https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html

Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам

Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам - РИА Новости, 06.02.2025

Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам

Президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:28:00+03:00

2025-02-06T17:28:00+03:00

2025-02-06T18:20:00+03:00

российская академия наук

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам."Сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные, образовательные и научные организации", — заявил глава государства во время заседания Совета по науке и образованию.По его словам, в соответствии с отечественными традициями и лучшими мировыми практиками техническое образование в России должно быть фундаментальным."Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем в пятых-девятых классах. Эксперты считают, что это — важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким — не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", — указал президент.Для этого, отметил Путин, следует увеличивать количество учителей-предметников и повышать качество их подготовки.Он также призвал убрать устаревшие курсы, не отвечающие потребностям экономики."Это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", — обратил внимание российский лидер. Так, на некоторых инженерных направлениях до 40 процентов учащихся остаются с неоконченным высшим образованием, указал глава государства.В целом необходимо создать единую сквозную систему подготовки технических кадров — от школы до университета. Такой позитивный опыт есть у большей части российских регионов с высокой концентрацией промышленности, добавил Путин.

https://ria.ru/20250206/putin-1997803274.html

https://ria.ru/20250206/kadry-1997803807.html

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российская академия наук, россия, владимир путин, российская академия образования, общество