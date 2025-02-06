Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 06.02.2025 (обновлено: 18:20 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам - РИА Новости, 06.02.2025
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам
Президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:28:00+03:00
2025-02-06T18:20:00+03:00
российская академия наук
россия
владимир путин
российская академия образования
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/08/1551760816_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_b9ea22ce184cc564bd798dc3549ae933.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам."Сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные, образовательные и научные организации", — заявил глава государства во время заседания Совета по науке и образованию.По его словам, в соответствии с отечественными традициями и лучшими мировыми практиками техническое образование в России должно быть фундаментальным."Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем в пятых-девятых классах. Эксперты считают, что это — важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким — не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", — указал президент.Для этого, отметил Путин, следует увеличивать количество учителей-предметников и повышать качество их подготовки.Он также призвал убрать устаревшие курсы, не отвечающие потребностям экономики."Это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", — обратил внимание российский лидер. Так, на некоторых инженерных направлениях до 40 процентов учащихся остаются с неоконченным высшим образованием, указал глава государства.В целом необходимо создать единую сквозную систему подготовки технических кадров — от школы до университета. Такой позитивный опыт есть у большей части российских регионов с высокой концентрацией промышленности, добавил Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997803274.html
https://ria.ru/20250206/kadry-1997803807.html
https://ria.ru/20250206/putin-1997767099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/08/1551760816_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_992b85a30654364edcd75896ca8c6245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, россия, владимир путин, российская академия образования, общество
Российская академия наук, Россия, Владимир Путин, Российская академия образования, Общество
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам

Путин попросил РАН и РАО обновить программы по математике и естественным наукам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание президиума Российской академии наук в Москве
Здание президиума Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание президиума Российской академии наук в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам.
"Сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные, образовательные и научные организации", — заявил глава государства во время заседания Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин рассказал о программе "Профессионалитет"
Вчера, 17:55
По его словам, в соответствии с отечественными традициями и лучшими мировыми практиками техническое образование в России должно быть фундаментальным.
"Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем в пятых-девятых классах. Эксперты считают, что это — важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким — не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", — указал президент.
Для этого, отметил Путин, следует увеличивать количество учителей-предметников и повышать качество их подготовки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин призвал скорректировать прогноз потребности в кадрах
Вчера, 17:57
Он также призвал убрать устаревшие курсы, не отвечающие потребностям экономики.
"Это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", — обратил внимание российский лидер.
Так, на некоторых инженерных направлениях до 40 процентов учащихся остаются с неоконченным высшим образованием, указал глава государства.
В целом необходимо создать единую сквозную систему подготовки технических кадров — от школы до университета. Такой позитивный опыт есть у большей части российских регионов с высокой концентрацией промышленности, добавил Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин пообещал продолжить создание условий для реализации молодых ученых
Вчера, 15:58
 
Российская академия наукРоссияВладимир ПутинРоссийская академия образованияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала