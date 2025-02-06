https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам - РИА Новости, 06.02.2025
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам
Президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:28:00+03:00
2025-02-06T17:28:00+03:00
2025-02-06T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам."Сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные, образовательные и научные организации", — заявил глава государства во время заседания Совета по науке и образованию.По его словам, в соответствии с отечественными традициями и лучшими мировыми практиками техническое образование в России должно быть фундаментальным."Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем в пятых-девятых классах. Эксперты считают, что это — важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким — не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", — указал президент.Для этого, отметил Путин, следует увеличивать количество учителей-предметников и повышать качество их подготовки.Он также призвал убрать устаревшие курсы, не отвечающие потребностям экономики."Это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", — обратил внимание российский лидер. Так, на некоторых инженерных направлениях до 40 процентов учащихся остаются с неоконченным высшим образованием, указал глава государства.В целом необходимо создать единую сквозную систему подготовки технических кадров — от школы до университета. Такой позитивный опыт есть у большей части российских регионов с высокой концентрацией промышленности, добавил Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997803274.html
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российская академия наук, россия, владимир путин, российская академия образования, общество
Российская академия наук, Россия, Владимир Путин, Российская академия образования, Общество
Путин попросил РАН обновить программы по математике и естественным наукам
Путин попросил РАН и РАО обновить программы по математике и естественным наукам
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам.
"Сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук
, Российскую академию образования, ведущие отечественные, образовательные и научные организации", — заявил глава государства во время заседания Совета по науке и образованию.
По его словам, в соответствии с отечественными традициями и лучшими мировыми практиками техническое образование в России
должно быть фундаментальным.
"Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем в пятых-девятых классах. Эксперты считают, что это — важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким — не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", — указал президент.
Для этого, отметил Путин
, следует увеличивать количество учителей-предметников и повышать качество их подготовки.
Он также призвал убрать устаревшие курсы, не отвечающие потребностям экономики.
"Это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", — обратил внимание российский лидер.
Так, на некоторых инженерных направлениях до 40 процентов учащихся остаются с неоконченным высшим образованием, указал глава государства.
В целом необходимо создать единую сквозную систему подготовки технических кадров — от школы до университета. Такой позитивный опыт есть у большей части российских регионов с высокой концентрацией промышленности, добавил Путин.