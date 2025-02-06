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В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2025
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19:00 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/peterburg-1997821614.html
В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник
В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2025
В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник
Экстремист, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Петербурге, где работал охранником в бизнес-центре, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:00:00+03:00
2025-02-06T19:00:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Экстремист, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Петербурге, где работал охранником в бизнес-центре, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Правоохранительные органы Северной столицы по запросу коллег из Республики Таджикистан задержали гражданина указанной республики в Петербурге", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина, совершив ряд преступлений у себя на родине, выехал в РФ, где работал охранником в бизнес-центре Санкт-Петербурга. Силовые структуры Таджикистана объявили его в межгосударственный розыск. "На родине задержанный обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации", - добавил источник. За совершение подобного преступления в Таджикистане предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
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происшествия, санкт-петербург, таджикистан, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Таджикистан, Россия
В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник

Экстремист, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Петербурге

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Экстремист, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Петербурге, где работал охранником в бизнес-центре, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Правоохранительные органы Северной столицы по запросу коллег из Республики Таджикистан задержали гражданина указанной республики в Петербурге", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина, совершив ряд преступлений у себя на родине, выехал в РФ, где работал охранником в бизнес-центре Санкт-Петербурга. Силовые структуры Таджикистана объявили его в межгосударственный розыск. "На родине задержанный обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации", - добавил источник.
За совершение подобного преступления в Таджикистане предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
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