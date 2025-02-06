https://ria.ru/20250206/peterburg-1997821614.html

В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник

В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2025

В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, сообщил источник

Экстремист, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Петербурге, где работал охранником в бизнес-центре, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:00:00+03:00

2025-02-06T19:00:00+03:00

2025-02-06T19:00:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

таджикистан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Экстремист, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Петербурге, где работал охранником в бизнес-центре, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Правоохранительные органы Северной столицы по запросу коллег из Республики Таджикистан задержали гражданина указанной республики в Петербурге", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина, совершив ряд преступлений у себя на родине, выехал в РФ, где работал охранником в бизнес-центре Санкт-Петербурга. Силовые структуры Таджикистана объявили его в межгосударственный розыск. "На родине задержанный обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации", - добавил источник. За совершение подобного преступления в Таджикистане предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250123/sssr-1995099028.html

санкт-петербург

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, таджикистан, россия