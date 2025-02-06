https://ria.ru/20250206/oge-1997707779.html

В некоторых регионах могут ввести сдачу ОГЭ только по двум предметам

В некоторых регионах могут ввести сдачу ОГЭ только по двум предметам - РИА Новости, 06.02.2025

В некоторых регионах могут ввести сдачу ОГЭ только по двум предметам

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:42:00+03:00

2025-02-06T12:42:00+03:00

2025-02-06T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия - Алания. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.Авторы инициативы отмечают, что законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов. Добавляется, что полномочиями по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования."Они установят особенности учета результатов ГИА-9 и вступительных испытаний, если их проведение предусмотрено порядком при приеме на обучение с учетом необходимости обеспечения прав поступающих в образовательные организации в родном регионе", - сказано в документах.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что Госдума рассмотрит в феврале в приоритетном порядке данный законопроект. По его словам, в случае если проект покажет свою эффективность, то в дальнейшем "можно распространить его по всей стране".

https://ria.ru/20250206/ege-1734473764.html

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общество, вячеслав володин, россия, москва, санкт-петербург, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование