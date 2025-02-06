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Масленица в Москве 2025: программа мероприятий, где будут проходить гуляния
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:13 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/maslenitsa-1850944473.html
Масленица в Москве-2025: мероприятия и основные локации
Масленица в Москве 2025: программа мероприятий, где будут проходить гуляния
Масленица в Москве-2025: мероприятия и основные локации
Основные мероприятия, посвященные Масленице 2025 в Москве, пройдут в выходные дни – 1 и 2 марта. Программа включает интерактивные развлечения, концерты,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:13:00+03:00
2025-02-06T14:13:00+03:00
масленица
россия
развлечения
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основные мероприятия, посвященные Масленице 2025 в Москве, пройдут в выходные дни – 1 и 2 марта. Программа включает интерактивные развлечения, концерты, выставки, ярмарки на разных площадках – в парках, театрах, музеях, усадьбах. Где пройдут массовые гуляния с угощениями, хороводами, сжиганием чучела, праздничная афиша — в материале РИА Новости.Масленица в МосквеМасленичная неделя в 2025 году пройдет в России с 24 февраля по 2 марта. Жителей и гостей столицы в эти дни ждут выставки и мастер-классы, состязания и конкурсы, интерактивные спектакли, а также ярмарки, кулинарные шоу, концерты и театральные выступления. Завершатся проводы зимы народными гуляниями с традиционным сожжением чучела Масленицы.Что посмотретьПраздничные локации города традиционно украсят фигуры соломенных Маслениц, стилизованные арт-объекты, фотозоны, декорации с историческими костюмами и представлениями. Откроются ярмарки, где можно отведать праздничные угощения, приобрести сувениры и принять участие в развлечениях.Где проходят гулянияОсновные мероприятия, посвященные Широкой Масленице, в Москве, пройдут в выходные дни – 1 и 2 марта. Познакомиться с традициями и обычаями народного праздника, знаменующего начало весны, можно будет в столичных музеях, парках, усадьбах, заповедниках.Программа мероприятий по днямВ Москве организуют различные спектакли, фестивали, интерактивные программы, выставки, экскурсии, мастер-классы, приуроченные к празднику Масленицы. Вот некоторые из мероприятий (полная программа празднования будет озвучена ближе к дате).С 14 февраля по 16 марта музей-усадьба "Кусково" приглашает гостей познакомиться с историей Масленицы в старинном Дворце Шереметевых. Его хозяин, Петр Шереметьев, любил устраивать пышные празднества для своих знатных и именитых гостей. Посетителям представится возможность окунутся в атмосферу XVIII-ого столетия и увидеть старинные интерьеры и произведения искусства из собрания Шереметьевых и коллекции музея.Далее гостей усадьбы ждет выступление фольклорного ансамбля и веселые уличные забавы. Все желающие смогут посоревноваться в перетягивании каната, стать музыкантом народного оркестра, поучаствовать в веселых играх, масленичной карусели, хороводах и эстафетах.Неизменной популярностью у посетителей пользуются масленичные мастер-классы. Участники могут своими руками сделать куклу-масленицу — древний славянский оберег. В старину верили, что он защищает от всякого сглаза и темных сил. Также будет возможность создать эко-кормушку для птиц. А еще можно будет расписать фарфоровую тарелку и нарисовать на ней акриловыми красками солнце — главный символ праздника.С 8 февраля по 15 марта музей-заповедник "Коломенское" приготовили сразу несколько интерактивных программ. Одна из них — "Масленица" — посвящена празднованию Масленицы на Руси. Участников приглашают на экскурсию по территории Государева двора и Вознесенской площади, посмотреть экспозицию "Вехи истории Коломенского", посетить музыкальное театрализованное представление и принять участие в старинных забавах в Медоварне.Другая — "Боярыня Масленица" — пройдет во Дворце царя Алексея Михайловича. Экскурсовод в аристократическом платье XVII века проведет гостей по женской половине Дворца, где проходила закрытая от посторонних глаз жизнь царицы и ее детей, отмечались семейные праздники, в том числе и Масленица. Это Передние сени хором царицы, Престольная палата царицы, царицына Мастерская палата, Моленная комната и комната императрицы Елизаветы Петровны.У посетителей будет возможность узнать, чем занималась царская семья, когда весь народ веселился и развлекался, о судьбе царевен, жизнь которых была окутана тайной, каким образом праздник Масленицы, претерпевая изменения, сохранился до наших дней и многое другое. Также в программе – катание на конных повозках и, конечно же, вкусные блины и чай.18 февраля по 9 марта традиционные масленичные гуляния пройдут в музее-усадьбе "Царицыно". Всех желающих приглашают на традиционные русские забавы: перетягивание каната, прыжки в мешках и бросание колец. В 13:00 обычно стартуют масштабные масленичные шествия от метро "Царицыно" и "Орехово", которые сходятся в большом хороводе на площади у Большого дворца.А после начнется праздничный концерт. Со 8 февраля по 15 марта в Измайловском кремле организована детская программа "Как на масленой неделе". Юным гостям расскажут интересные факты о каждом дне масленичной недели и поверьях, связанных с ними. Также их ждут игры и пляски с Девушками-Хороводушками и различные забавы под сопровождение баяна. В Музее Игрушки проведут мастер класс "Кукла Масленичка". На улице состоится традиционное сжигание чучела, а после всех приглашают на чаепитие с блинами.Кроме того, участники отправятся в увлекательное путешествие по Измайловскому Кремлю. Гости вместе с аниматорами будут водить хороводы, перетягивать канат, играть в различные игры. Не обойдется без сжигания чучела и вкусного чаепития. Под руководством профессионального художника ребята смогут изготовить оригинальную подвеску и дерева в виде масленичного солнышка. Где поесть вкусных блиновВ этом году полакомиться вкуснейшими блинами все желающие смогут почти во всех парках по всему городу и даже за его пределами. Например, в парке-музее Этномир (Калужская область, деревня Петрово). Ежегодно тут проводятся масштабные масленичные гуляния. Неотъемлемая составляющая праздника – ярмарка, где можно будет купить традиционные угощения и напитки. Традиционное угощение ожидает гостей Усадьбы Коломенское, парка Никола-Ленивец (Калужская область, деревня Никола-Ленивец).
https://ria.ru/20250203/proschenoe-1600758402.html
https://ria.ru/20250206/maslenitsa-1600125076.html
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масленица, россия, развлечения, религиозные праздники
Масленица, Россия, Развлечения, Религия, Религиозные праздники

Масленица в Москве-2025: мероприятия и основные локации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБлины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основные мероприятия, посвященные Масленице 2025 в Москве, пройдут в выходные дни – 1 и 2 марта. Программа включает интерактивные развлечения, концерты, выставки, ярмарки на разных площадках – в парках, театрах, музеях, усадьбах. Где пройдут массовые гуляния с угощениями, хороводами, сжиганием чучела, праздничная афиша — в материале РИА Новости.

Масленица в Москве

Масленичная неделя в 2025 году пройдет в России с 24 февраля по 2 марта. Жителей и гостей столицы в эти дни ждут выставки и мастер-классы, состязания и конкурсы, интерактивные спектакли, а также ярмарки, кулинарные шоу, концерты и театральные выступления. Завершатся проводы зимы народными гуляниями с традиционным сожжением чучела Масленицы.
Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Прощеное воскресенье в 2025 году: дата, история и традиции праздника
3 февраля, 16:38

Что посмотреть

Праздничные локации города традиционно украсят фигуры соломенных Маслениц, стилизованные арт-объекты, фотозоны, декорации с историческими костюмами и представлениями. Откроются ярмарки, где можно отведать праздничные угощения, приобрести сувениры и принять участие в развлечениях.

Где проходят гуляния

Основные мероприятия, посвященные Широкой Масленице, в Москве, пройдут в выходные дни – 1 и 2 марта. Познакомиться с традициями и обычаями народного праздника, знаменующего начало весны, можно будет в столичных музеях, парках, усадьбах, заповедниках.

Программа мероприятий по дням

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади
Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади
В Москве организуют различные спектакли, фестивали, интерактивные программы, выставки, экскурсии, мастер-классы, приуроченные к празднику Масленицы. Вот некоторые из мероприятий (полная программа празднования будет озвучена ближе к дате).
С 14 февраля по 16 марта музей-усадьба "Кусково" приглашает гостей познакомиться с историей Масленицы в старинном Дворце Шереметевых. Его хозяин, Петр Шереметьев, любил устраивать пышные празднества для своих знатных и именитых гостей. Посетителям представится возможность окунутся в атмосферу XVIII-ого столетия и увидеть старинные интерьеры и произведения искусства из собрания Шереметьевых и коллекции музея.
Далее гостей усадьбы ждет выступление фольклорного ансамбля и веселые уличные забавы. Все желающие смогут посоревноваться в перетягивании каната, стать музыкантом народного оркестра, поучаствовать в веселых играх, масленичной карусели, хороводах и эстафетах.
Неизменной популярностью у посетителей пользуются масленичные мастер-классы. Участники могут своими руками сделать куклу-масленицу — древний славянский оберег. В старину верили, что он защищает от всякого сглаза и темных сил. Также будет возможность создать эко-кормушку для птиц. А еще можно будет расписать фарфоровую тарелку и нарисовать на ней акриловыми красками солнце — главный символ праздника.
Блины на масленицу - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Масленица в 2025 году: когда начинается, суть и традиции праздника
Вчера, 17:46
С 8 февраля по 15 марта музей-заповедник "Коломенское" приготовили сразу несколько интерактивных программ. Одна из них — "Масленица" — посвящена празднованию Масленицы на Руси. Участников приглашают на экскурсию по территории Государева двора и Вознесенской площади, посмотреть экспозицию "Вехи истории Коломенского", посетить музыкальное театрализованное представление и принять участие в старинных забавах в Медоварне.
Другая — "Боярыня Масленица" — пройдет во Дворце царя Алексея Михайловича. Экскурсовод в аристократическом платье XVII века проведет гостей по женской половине Дворца, где проходила закрытая от посторонних глаз жизнь царицы и ее детей, отмечались семейные праздники, в том числе и Масленица. Это Передние сени хором царицы, Престольная палата царицы, царицына Мастерская палата, Моленная комната и комната императрицы Елизаветы Петровны.
У посетителей будет возможность узнать, чем занималась царская семья, когда весь народ веселился и развлекался, о судьбе царевен, жизнь которых была окутана тайной, каким образом праздник Масленицы, претерпевая изменения, сохранился до наших дней и многое другое. Также в программе – катание на конных повозках и, конечно же, вкусные блины и чай.
18 февраля по 9 марта традиционные масленичные гуляния пройдут в музее-усадьбе "Царицыно".
Блины - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
4 марта 2024, 16:28
Всех желающих приглашают на традиционные русские забавы: перетягивание каната, прыжки в мешках и бросание колец. В 13:00 обычно стартуют масштабные масленичные шествия от метро "Царицыно" и "Орехово", которые сходятся в большом хороводе на площади у Большого дворца.
А после начнется праздничный концерт.
Со 8 февраля по 15 марта в Измайловском кремле организована детская программа "Как на масленой неделе". Юным гостям расскажут интересные факты о каждом дне масленичной недели и поверьях, связанных с ними. Также их ждут игры и пляски с Девушками-Хороводушками и различные забавы под сопровождение баяна. В Музее Игрушки проведут мастер класс "Кукла Масленичка". На улице состоится традиционное сжигание чучела, а после всех приглашают на чаепитие с блинами.
Кроме того, участники отправятся в увлекательное путешествие по Измайловскому Кремлю. Гости вместе с аниматорами будут водить хороводы, перетягивать канат, играть в различные игры. Не обойдется без сжигания чучела и вкусного чаепития. Под руководством профессионального художника ребята смогут изготовить оригинальную подвеску и дерева в виде масленичного солнышка.

Где поесть вкусных блинов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГотовка блинов во время празднования Масленицы в Московской области
Готовка блинов во время празднования Масленицы в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Готовка блинов во время празднования Масленицы в Московской области
В этом году полакомиться вкуснейшими блинами все желающие смогут почти во всех парках по всему городу и даже за его пределами. Например, в парке-музее Этномир (Калужская область, деревня Петрово). Ежегодно тут проводятся масштабные масленичные гуляния. Неотъемлемая составляющая праздника – ярмарка, где можно будет купить традиционные угощения и напитки. Традиционное угощение ожидает гостей Усадьбы Коломенское, парка Никола-Ленивец (Калужская область, деревня Никола-Ленивец).
 
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