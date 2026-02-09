https://ria.ru/20260209/dietolog-2073092571.html
Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу
Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу - РИА Новости, 09.02.2026
Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу
Переедание блинов на Масленичной неделе может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и серьезно нагрузить поджелудочную... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T02:19:00+03:00
2026-02-09T02:19:00+03:00
2026-02-09T02:19:00+03:00
здоровье - общество
общество
масленица
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001303773_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_7c26f8e7d1535c39eb7f01abd343847e.jpg
https://ria.ru/20260130/produkty-2071123080.html
https://ria.ru/20260204/bliny-na-maslenicu-recepty-2072133985.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001303773_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_91a16d9d05b32ea7e7cb600add1fd6c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, масленица, питание
Здоровье - Общество, Общество, Масленица, Питание
Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу
РИА Новости: переедание на Масленичной неделе может вызвать гипертонический криз
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Переедание блинов на Масленичной неделе может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и серьезно нагрузить поджелудочную железу, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.
"Блины - высококалорийная и тяжелая для усвоения пища. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта", - сказала Ямилова.
По ее словам, часто блины едят с начинкой. Икра и соленая рыба - источники большого количества соли, которая может спровоцировать гипертонический криз, особенно у гипертоников.
"Белый сахар, варенье и мед в большом количестве - это удар для поджелудочной железы, провоцирование выброса инсулина. Избыточное потребление блинов с жирными, мясными начинками неминуемо приведет к набору лишних килограммов", - отметила врач.