Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу - РИА Новости, 09.02.2026
02:19 09.02.2026
Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу
Переедание блинов на Масленичной неделе может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и серьезно нагрузить поджелудочную...
2026
Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу

РИА Новости: переедание на Масленичной неделе может вызвать гипертонический криз

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Переедание блинов на Масленичной неделе может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и серьезно нагрузить поджелудочную железу, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.
"Блины - высококалорийная и тяжелая для усвоения пища. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта", - сказала Ямилова.
По ее словам, часто блины едят с начинкой. Икра и соленая рыба - источники большого количества соли, которая может спровоцировать гипертонический криз, особенно у гипертоников.
"Белый сахар, варенье и мед в большом количестве - это удар для поджелудочной железы, провоцирование выброса инсулина. Избыточное потребление блинов с жирными, мясными начинками неминуемо приведет к набору лишних килограммов", - отметила врач.
