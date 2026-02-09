Блины на столе с ягодами и вареньем

Врач рассказала, в чем опасность переедания блинов на Масленицу

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Переедание блинов на Масленичной неделе может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и серьезно нагрузить поджелудочную железу, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.

"Блины - высококалорийная и тяжелая для усвоения пища. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта", - сказала Ямилова.

По ее словам, часто блины едят с начинкой. Икра и соленая рыба - источники большого количества соли, которая может спровоцировать гипертонический криз, особенно у гипертоников.