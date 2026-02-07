Стало известно, во сколько обойдутся блины с вареньем для всей семьи

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Чтобы поесть блинов с вареньем всей семьей в эту Масленицу, нужно будет потратить почти 406 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата за декабрь и даннам крупной торговой сети.

Расчеты основывались на рецепте блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов варенья или джема.