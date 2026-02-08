https://ria.ru/20260208/maslenitsa-2072964472.html
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя - РИА Новости, 08.02.2026
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя
Масленица, или сырная седмица, продлится в 2026 году с 16 по 22 февраля, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков). РИА Новости, 08.02.2026
Масленица в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Масленица, или сырная седмица, продлится в 2026 году с 16 по 22 февраля, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"В Церкви нет понятия "Масленица", есть понятие "сырная седмица". Есть неделя (воскресенье – ред.) мясопустная сначала, потом – неделя сыропустная. Период между этими днями называется "сырная седмица"… Сырная седмица начинается 16 февраля, а кончается 22 февраля", – сообщил иеромонах.
В масленичную неделю, добавил он, церковный обычай запрещает есть мясо.
Последнюю неделю перед Великим постом, который в 2026 году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей.