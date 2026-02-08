Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:28 08.02.2026 (обновлено: 09:59 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/maslenitsa-2072964472.html
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя - РИА Новости, 08.02.2026
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя
Масленица, или сырная седмица, продлится в 2026 году с 16 по 22 февраля, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков). РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T08:28:00+03:00
2026-02-08T09:59:00+03:00
религия
праздники
празднование масленицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565093742_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7730e9b415744c1dd9356ebe1fbb327.jpg
https://ria.ru/20260204/bliny-na-maslenicu-recepty-2072133985.html
https://ria.ru/20260206/bliny-2072594031.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565093742_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17c41a8032f1f21dd5b7c759e311d4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
праздники, празднование масленицы
Религия, Праздники, Празднование Масленицы
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя

Масленица в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкУгощения на праздновании масленицы
Угощения на праздновании масленицы - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Угощения на праздновании масленицы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Масленица, или сырная седмица, продлится в 2026 году с 16 по 22 февраля, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"В Церкви нет понятия "Масленица", есть понятие "сырная седмица". Есть неделя (воскресенье – ред.) мясопустная сначала, потом – неделя сыропустная. Период между этими днями называется "сырная седмица"… Сырная седмица начинается 16 февраля, а кончается 22 февраля", – сообщил иеромонах.
Блины - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Блины на Масленицу 2026: рецепты и традиции праздника
4 февраля, 13:11
В масленичную неделю, добавил он, церковный обычай запрещает есть мясо.
Последнюю неделю перед Великим постом, который в 2026 году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей.
Блины со сметаной - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыто, сколько россияне потратят на блины со сметаной на Масленницу
6 февраля, 05:05
 
РелигияПраздникиПразднование Масленицы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала