Раскрыто, сколько россияне потратят на блины со сметаной на Масленницу - РИА Новости, 06.02.2026
05:05 06.02.2026
Раскрыто, сколько россияне потратят на блины со сметаной на Масленницу
Раскрыто, сколько россияне потратят на блины со сметаной на Масленницу
Чтобы приготовить блины со сметаной на всю семью в эту Масленицу, у россиян уйдет более 350 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой РИА Новости, 06.02.2026
2026
Раскрыто, сколько россияне потратят на блины со сметаной на Масленницу

РИА Новости: блины со сметаной на Масленицу обойдутся в 350 рублей

© iStock.com / NataliPopovaБлины со сметаной
Блины со сметаной - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / NataliPopova
Блины со сметаной. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чтобы приготовить блины со сметаной на всю семью в эту Масленицу, у россиян уйдет более 350 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Продукты для расчета брались из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используются два стакана теплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка для блинов - 400 граммов сметаны.
Суммарная стоимость ингридиентов для блинов со сметаной составила 353,8 рубля. Дороже всего оказались сметана - за нужное количество нужно будет отдать 144,9 рубля, молоко - 97,7 рубля за пять стаканов и мука - 55,8 рубля за килограмм.
Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Данные по их стоимости были взяты с сайта крупной торговой сети, так как Росстат не ведет статистику по этому продукту. Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля, а три столовые ложки подсолнечного масла - 8,2 рубля.
Самые недорогие составляющие рецепта - две столовые ложки сахара (3,4 рубля) и полторы чайные ложки соли (0,3 рубля).
