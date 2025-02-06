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Корабль ВМС Китая предотвратил нападение пиратов на торговое судно - РИА Новости, 06.02.2025
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09:02 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/korabl-1997652300.html
Корабль ВМС Китая предотвратил нападение пиратов на торговое судно
Корабль ВМС Китая предотвратил нападение пиратов на торговое судно - РИА Новости, 06.02.2025
Корабль ВМС Китая предотвратил нападение пиратов на торговое судно
Корабль ВМС Китая предотвратил возможное нападение пиратов на торговое судно в Аденском заливе, сообщили в четверг в министерстве обороны КНР. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:02:00+03:00
2025-02-06T09:02:00+03:00
в мире
китай
аденский залив
аравийское море
wechat
министерство обороны японии
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ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Корабль ВМС Китая предотвратил возможное нападение пиратов на торговое судно в Аденском заливе, сообщили в четверг в министерстве обороны КНР. Как следует из заявления, размещенного в официальном аккаунте МО КНР в соцсети WeChat, 1 февраля корабль ВМС КНР, сопровождавший торговое судно "Жуйисун" через Аденский залив, отогнал от судна два приближающихся легких катера, на борту которых, предположительно, находились пираты. "После серии предупреждений и устрашений предполагаемые пиратские суда удалось успешно отогнать", - говорится в сообщении. Аденский залив находится в Аравийском море в северной части Индийского океана. На юге залива располагаются границы Сомали и Джибути, а на севере - Йемена. В 2024 году министерство обороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге обороны - не исключило риск дальнейшей активизации пиратства без надлежащих усиленных мер со стороны международного сообщества.
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аденский залив
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в мире, китай, аденский залив, аравийское море, wechat, министерство обороны японии
В мире, Китай, Аденский залив, Аравийское море, WeChat, Министерство обороны Японии
Корабль ВМС Китая предотвратил нападение пиратов на торговое судно

ВМС Китая предотвратили нападение пиратов на торговое судно в Аденском заливе

© Министерство обороны РФКорабль ВМС Китая
Корабль ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Министерство обороны РФ
Корабль ВМС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Корабль ВМС Китая предотвратил возможное нападение пиратов на торговое судно в Аденском заливе, сообщили в четверг в министерстве обороны КНР.
Как следует из заявления, размещенного в официальном аккаунте МО КНР в соцсети WeChat, 1 февраля корабль ВМС КНР, сопровождавший торговое судно "Жуйисун" через Аденский залив, отогнал от судна два приближающихся легких катера, на борту которых, предположительно, находились пираты.
"После серии предупреждений и устрашений предполагаемые пиратские суда удалось успешно отогнать", - говорится в сообщении.
Аденский залив находится в Аравийском море в северной части Индийского океана. На юге залива располагаются границы Сомали и Джибути, а на севере - Йемена.
В 2024 году министерство обороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге обороны - не исключило риск дальнейшей активизации пиратства без надлежащих усиленных мер со стороны международного сообщества.
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
1 декабря 2024, 14:54
 
В миреКитайАденский заливАравийское мореWeChatМинистерство обороны Японии
 
 
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