Рейтинг@Mail.ru
Датская Carlsberg продала долю в "Балтике" - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/carlsberg-1997705276.html
Датская Carlsberg продала долю в "Балтике"
Датская Carlsberg продала долю в "Балтике" - РИА Новости, 06.02.2025
Датская Carlsberg продала долю в "Балтике"
Сумма сделки по продаже датской Carlsberg Group своей доли в "Пивоваренной компании "Балтика" составила 34 миллиарда рублей (примерно 345 миллионов долларов),... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:34:00+03:00
2025-02-06T12:34:00+03:00
экономика
россия
казахстан
узбекистан
владимир путин
таймураз боллоев
вадим яковенко
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918969550_343:0:1257:514_1920x0_80_0_0_5c9bd7a0706b4434265ad67ec98de4c0.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сумма сделки по продаже датской Carlsberg Group своей доли в "Пивоваренной компании "Балтика" составила 34 миллиарда рублей (примерно 345 миллионов долларов), группа получила деньгами 2,3 миллиарда датских крон (около 320 миллионов долларов), следует из отчета датской компании. "Четвёртого декабря 2024 года группа завершила продажу активов "Пивоваренной компании "Балтика" за 34 миллиарда рублей, а также получила принадлежащие "Балтике" пакеты акций Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan ", - говорится в отчете. "В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получил деньгами около 2,3 миллиарда датских крон", - добавляется в материалах. Таким образом, датская группа покинула российский рынок. В декабре датская группа объявила, что продает свою долю в "Балтике" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан". "Карлсберг Казахстан" работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии. За день до этого был опубликован указ президента РФ, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH. Carlsberg Group в марте 2022 года заявила о планах уйти из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже бизнеса в РФ, но сделка не состоялась: в июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, перешла во временное управление Росимущества. Основатель и президент "Балтики" Таймураз Боллоев в декабре минувшего года, по данным "Ведомостей", обращался к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию. Однако министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что речи о национализации не идет.
https://ria.ru/20240414/aktivy-1940011438.html
https://ria.ru/20250206/fridman-1997680335.html
россия
казахстан
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918969550_458:0:1143:514_1920x0_80_0_0_0ca7bcfa0604733fb36993631032955b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, узбекистан, владимир путин, таймураз боллоев, вадим яковенко, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), carlsberg
Экономика, Россия, Казахстан, Узбекистан, Владимир Путин, Таймураз Боллоев, Вадим Яковенко, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Carlsberg
Датская Carlsberg продала долю в "Балтике"

Датская Carlsberg продала долю в "Балтике" за 34 миллиарда рублей

© Фото : из архива ООО "Пивоваренная компания "Балтика"Пивоваренная компания "Балтика", головной завод в Санкт-Перербурге
Пивоваренная компания Балтика, головной завод в Санкт-Перербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : из архива ООО "Пивоваренная компания "Балтика"
Пивоваренная компания "Балтика", головной завод в Санкт-Перербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сумма сделки по продаже датской Carlsberg Group своей доли в "Пивоваренной компании "Балтика" составила 34 миллиарда рублей (примерно 345 миллионов долларов), группа получила деньгами 2,3 миллиарда датских крон (около 320 миллионов долларов), следует из отчета датской компании.
"Четвёртого декабря 2024 года группа завершила продажу активов "Пивоваренной компании "Балтика" за 34 миллиарда рублей, а также получила принадлежащие "Балтике" пакеты акций Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan ", - говорится в отчете.
Продуктовая корзина - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России
14 апреля 2024, 20:37
"В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получил деньгами около 2,3 миллиарда датских крон", - добавляется в материалах. Таким образом, датская группа покинула российский рынок.
В декабре датская группа объявила, что продает свою долю в "Балтике" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан". "Карлсберг Казахстан" работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии.
За день до этого был опубликован указ президента РФ, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
Carlsberg Group в марте 2022 года заявила о планах уйти из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже бизнеса в РФ, но сделка не состоялась: в июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, перешла во временное управление Росимущества. Основатель и президент "Балтики" Таймураз Боллоев в декабре минувшего года, по данным "Ведомостей", обращался к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию. Однако министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что речи о национализации не идет.
Михаил Фридман и Петр Авен - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке, чтобы выйти из-под санкций
Вчера, 11:16
 
ЭкономикаРоссияКазахстанУзбекистанВладимир ПутинТаймураз БоллоевВадим ЯковенкоФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Carlsberg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала