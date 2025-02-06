https://ria.ru/20250206/carlsberg-1997705276.html

Датская Carlsberg продала долю в "Балтике"

Датская Carlsberg продала долю в "Балтике" - РИА Новости, 06.02.2025

Датская Carlsberg продала долю в "Балтике"

Сумма сделки по продаже датской Carlsberg Group своей доли в "Пивоваренной компании "Балтика" составила 34 миллиарда рублей (примерно 345 миллионов долларов),... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:34:00+03:00

2025-02-06T12:34:00+03:00

2025-02-06T12:34:00+03:00

экономика

россия

казахстан

узбекистан

владимир путин

таймураз боллоев

вадим яковенко

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сумма сделки по продаже датской Carlsberg Group своей доли в "Пивоваренной компании "Балтика" составила 34 миллиарда рублей (примерно 345 миллионов долларов), группа получила деньгами 2,3 миллиарда датских крон (около 320 миллионов долларов), следует из отчета датской компании. "Четвёртого декабря 2024 года группа завершила продажу активов "Пивоваренной компании "Балтика" за 34 миллиарда рублей, а также получила принадлежащие "Балтике" пакеты акций Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan ", - говорится в отчете. "В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получил деньгами около 2,3 миллиарда датских крон", - добавляется в материалах. Таким образом, датская группа покинула российский рынок. В декабре датская группа объявила, что продает свою долю в "Балтике" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан". "Карлсберг Казахстан" работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии. За день до этого был опубликован указ президента РФ, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH. Carlsberg Group в марте 2022 года заявила о планах уйти из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже бизнеса в РФ, но сделка не состоялась: в июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, перешла во временное управление Росимущества. Основатель и президент "Балтики" Таймураз Боллоев в декабре минувшего года, по данным "Ведомостей", обращался к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию. Однако министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что речи о национализации не идет.

https://ria.ru/20240414/aktivy-1940011438.html

https://ria.ru/20250206/fridman-1997680335.html

россия

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экономика, россия, казахстан, узбекистан, владимир путин, таймураз боллоев, вадим яковенко, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), carlsberg