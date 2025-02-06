https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html

Биография Дмитрия Баканова

Биография Дмитрия Баканова - РИА Новости, 06.02.2025

Биография Дмитрия Баканова

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Владимирович Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск Казахской ССР (ныне Байконур, Казахстан). РИА Новости, 06.02.2025

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2025-02-06T10:21:00+03:00

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справки

ленинск

дмитрий баканов

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Владимирович Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск Казахской ССР (ныне Байконур, Казахстан).В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "экономист". Кандидат экономических наук.С 2006 года работал специалистом отдела фондовых и кредитных операций, финансовым аналитиком, специалистом отдела регионального аудита, старшим специалистом отдела внутреннего контроля в ЗАО "ЕвроАксис Банк", ОАО "Банк ВЕФК", КБ "Ренессанс Капитал".С 2008 года работал в ОАО "Ситроникс", где прошел путь от специалиста департамента внутреннего контроля и аудита до начальника отдела закупок.В сентябре 2011 года был назначен президентом, с октября 2016 года – генеральным директором компании "Спутниковая система "Гонец". Руководил компанией до мая 2019 года.В августе 2019 года перешел в министерство транспорта, где занял пост директора департамента цифровой трансформации. В его обязанности входило внедрение инноваций в транспортный комплекс, в том числе в железнодорожный, авиационный и морской. Был исполнительным директором ООО "Почтовая Логистическая Компания" (входит в группу компаний Почты России).26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя министра транспорта России.С 2023 года является председателем совета директоров АО "ГЛОНАСС".6 февраля 2025 года Дмитрий Баканов назначен генеральным директором госкорпорации "Роскосмос".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ленинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ленинск, дмитрий баканов