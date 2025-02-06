https://ria.ru/20250206/roskosmos-1997659675.html
Назначен новый глава "Роскосмоса"
Назначен новый глава "Роскосмоса" - РИА Новости, 06.02.2025
Назначен новый глава "Роскосмоса"
Президент Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса", следует из указа, подписанного главой государства. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:42:00+03:00
2025-02-06T09:42:00+03:00
2025-02-06T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса", следует из указа, подписанного главой государства."Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", — говорится в документе.Борисов возглавлял "Роскосмос" с 15 июля 2022 года.Новым гендиректором госкорпорации президент назначил Дмитрия Баканова. Указы вступают в силу с момента подписания.
https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html
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Роскосмос, Политика, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Баканов
Назначен новый глава "Роскосмоса"
Баканов назначен главой "Роскосмоса"