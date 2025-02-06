Назначен новый глава "Роскосмоса"

Баканов с апреля 2022-го был заместителем министра транспорта, а до этого возглавлял "Почтовую логистическую компанию" из группы компаний "Почта России". В 2012-2019 годах руководил компанией "Гонец" — единым оператором "Роскосмоса" по системам связи и ретрансляции. В 2019-2021 годах был главой департамента цифрового развития Минтранса.