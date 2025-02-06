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Назначен новый глава "Роскосмоса" - РИА Новости, 06.02.2025
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09:42 06.02.2025 (обновлено: 15:05 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/roskosmos-1997659675.html
Назначен новый глава "Роскосмоса"
Назначен новый глава "Роскосмоса" - РИА Новости, 06.02.2025
Назначен новый глава "Роскосмоса"
Президент Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса", следует из указа, подписанного главой государства. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:42:00+03:00
2025-02-06T15:05:00+03:00
роскосмос
политика
космос - риа наука
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
дмитрий баканов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса", следует из указа, подписанного главой государства."Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", — говорится в документе.Борисов возглавлял "Роскосмос" с 15 июля 2022 года.Новым гендиректором госкорпорации президент назначил Дмитрия Баканова. Указы вступают в силу с момента подписания.
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роскосмос, политика, космос - риа наука, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), дмитрий баканов
Роскосмос, Политика, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Баканов
Назначен новый глава "Роскосмоса"

Баканов назначен главой "Роскосмоса"

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Максим Платонов
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Дмитрий Баканов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса", следует из указа, подписанного главой государства.
"Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", — говорится в документе.
Борисов возглавлял "Роскосмос" с 15 июля 2022 года.
Новым гендиректором госкорпорации президент назначил Дмитрия Баканова.
Указы вступают в силу с момента подписания.

Баканов с апреля 2022-го был заместителем министра транспорта, а до этого возглавлял "Почтовую логистическую компанию" из группы компаний "Почта России". В 2012-2019 годах руководил компанией "Гонец" — единым оператором "Роскосмоса" по системам связи и ретрансляции. В 2019-2021 годах был главой департамента цифрового развития Минтранса.

Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Биография Дмитрия Баканова
Вчера, 10:21
 
РоскосмосПолитикаКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинЮрий Борисов (Роскосмос)Дмитрий Баканов
 
 
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