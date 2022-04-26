https://ria.ru/20220426/bakanov-1785631308.html

Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта

Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта - РИА Новости, 26.04.2022

Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:06

2022-04-26T21:06

2022-04-26T21:06

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Баканова Дмитрия Владимировича заместителем министра транспорта РФ ", - говорится в документе.Баканов ранее возглавлял "Почтовую логистическую компанию" (входит в группу компаний "Почта России"). В 2012-2019 годах возглавлял компанию "Гонец" - единого оператора "Роскосмоса" по системам связи и ретрансляции. В 2019-2021 годах был главой департамента цифрового развития Минтранса.

https://ria.ru/20220331/aviaperevozki-1781116863.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, михаил мишустин