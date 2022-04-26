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Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта - РИА Новости, 26.04.2022
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Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта
Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта - РИА Новости, 26.04.2022
Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T21:06
2022-04-26T21:06
общество
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Баканова Дмитрия Владимировича заместителем министра транспорта РФ ", - говорится в документе.Баканов ранее возглавлял "Почтовую логистическую компанию" (входит в группу компаний "Почта России"). В 2012-2019 годах возглавлял компанию "Гонец" - единого оператора "Роскосмоса" по системам связи и ретрансляции. В 2019-2021 годах был главой департамента цифрового развития Минтранса.
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общество, россия, михаил мишустин
21:06 26.04.2022
 
Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта

Премьер Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Баканова замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Баканова Дмитрия Владимировича заместителем министра транспорта РФ ", - говорится в документе.
Баканов ранее возглавлял "Почтовую логистическую компанию" (входит в группу компаний "Почта России"). В 2012-2019 годах возглавлял компанию "Гонец" - единого оператора "Роскосмоса" по системам связи и ретрансляции. В 2019-2021 годах был главой департамента цифрового развития Минтранса.
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