https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html

В Кремле прокомментировали публикацию отчета по крушению самолета в Актау

В Кремле прокомментировали публикацию отчета по крушению самолета в Актау - РИА Новости, 05.02.2025

В Кремле прокомментировали публикацию отчета по крушению самолета в Актау

Комментировать предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау министерства транспорта Казахстана из администрации... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:15:00+03:00

2025-02-05T13:15:00+03:00

2025-02-05T13:16:00+03:00

в мире

актау

казахстан

россия

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комментировать предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау министерства транспорта Казахстана из администрации президента невозможно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ. "Это предварительный отчет. Конечно, наше соответствующее ведомство с большим вниманием, с должным вниманием будет его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать невозможно. Не считаем это возможным", - сказал Песков. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250124/aktau-1995278094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, актау, казахстан, россия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный