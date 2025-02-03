https://ria.ru/20250203/pushkov-1997041181.html

Пушков оценил угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС

Пушков оценил угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС - РИА Новости, 03.02.2025

Пушков оценил угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС

Американское бизнес-сообщество не поддержало решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, поэтому его угрозы... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:31:00+03:00

2025-02-03T13:31:00+03:00

2025-02-03T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американское бизнес-сообщество не поддержало решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, поэтому его угрозы ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС нереализуемы, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Как отметил сенатор, в западных СМИ отмечали, что такое решение президента приведет к повышению цен для американских семей. Британская Financial Times писала, что Трамп столкнулся с критикой со стороны представителей бизнеса и даже членов Республиканской партии. Так, ряд торговых ассоциаций, как отмечает газета, предостерегает, что тарифы приведут к росту цен для "простых американцев" и вызовут "хаос" в цепочках поставок. "А теперь подумаем: может ли Трамп при такой бурной реакции на 25%-е тарифы для трех стран ввести 100%-е тарифы для всех стран БРИКС, то есть для Китая, Индии, Бразилии, России, Индонезии, ОАЭ?.. Невозможно", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Трамп 31 января написал в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, что страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара в международной торговле, пригрозив в противном случае введением 100%-х пошлин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.

https://ria.ru/20250203/pushkov-1997034051.html

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